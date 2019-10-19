Người thân cho biết, do cuộc sống quá nghèo khổ nên anh Tuấn nghĩ quẩn, dùng xăng tự thiêu. Chị vợ lao vào cứu chồng cũng bị bỏng nặng.

Liên quan đến vụ chồng tẩm xăng tự thiêu khiến cả 2 vợ chồng bỏng nặng, ông Nguyễn Hoài Phương, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết cả 2 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện người vợ đã qua cơn nguy kịch, còn người chồng bị bỏng nặng hơn vẫn đang được các y bác sĩ tích cực điều trị.

Cuộc sống quá nghèo khổ, chồng tẩm xăng tự thiêu khiến cả 2 vợ chồng bỏng nặng - Ảnh: Zing

Trước đó vào tối 16/10, anh Lê Viết Tuấn (42 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Tịnh (39 tuổi, trú kiệt 17, đường Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ) được người thân phát hiện trong tình trạng bỏng nặng.

Qua xác minh, anh Tuấn tự đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu. Chị Tịnh phát hiện sự việc lao vào cứu nên bị lửa cháy lan vào người.

Theo người thân, do cuộc sống gia đình quá khó khăn, nghèo khổ nên anh Tuấn nghĩ quẩn, tẩm xăng tự thiêu nhằm tự sát.

UBND phường Vỹ Dạ cho hay vợ chồng anh Tuấn có 1 con nhỏ, đời sống kinh tế thuộc diện khó khăn nhất phường.

Tháng 9 vừa qua, trên địa bàn xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội cũng xảy ra vụ người đàn ông tự thiêu khiến cả 2 vợ chồng bỏng nặng gây xôn xao dư luận.

Ông Nguyễn Văn X. và vợ là bà Lê Thị Ng. (cùng SN 1979, ở thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh) xảy ra mâu thuẫn cãi cọ tại một thùng container, vốn là nơi ở kiêm bán hàng tạp hóa của hai vợ chồng.

Đến rạng sáng 15/9, ông X. đã tẩm xăng vào mình và vợ rồi châm lửa đốt khiến cả 2 biến thành ngọn đuốc sống.

Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu chạy đến thì phát hiện bà Ng. lao ra ngoài trong tình trạng bốc cháy toàn thân. Trong thùng container, ông X. cũng giãy giụa trong tình trạng toàn thân bị bỏng nặng. Tại hiện trường, mùi xăng bốc lên nồng nặc.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt đưa hai vợ chồng nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, cả ông X. và bà Ng. đều không qua khỏi.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-tac-vi-ngheo-kho-nguoi-dan-ong-o-hue-tam-xang-tu-thieu-khien-ca-2-vo-chong-nguy-kich-341514.html