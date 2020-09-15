Bé gái khiến người xung quanh không khỏi tò mò khi đi trên đường nhưng đội thùng rác, cầm chổi dựng ngược.

Trẻ em luôn là một “thế lực” có thể khiến mọi người đau đầu nhưng cũng mang đến rất nhiều niềm vui cho những người xung quanh.

Hình ảnh cô bé đội thùng rác trên đầu, cầm chiếc chổi đi trên đường gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cô học trò mặc đồng phục có thân hình mũm mĩm đang trên đường tung tăng trở về nhà. Điều khiến cô bé bất ngờ “nổi tiếng” trên Facebook là do đội thùng rác trên đầu, cầm chiếc chổi dựng ngược. Hình ảnh này khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy hết sức đáng yêu.

Hóa ra cô bé này bị phạt trực nhật nhưng quên đem đồ về, phải mua cái mới - Ảnh: Internet

Sau khi nhìn thấy hình ảnh này, ai nấy đều tò mò lý do cô bé lại đội thùng rác lên đầu như vậy. Chủ nhân bức ảnh này chia sẻ: “Sáng đi ngang gặp 1 bé đi học phong cách siêu cute. Hỏi mãi bé mới nói do nói chuyện riêng bị cô phạt trực nhật, quên đem đồ về mất nên phải xin tiền mẹ đi chợ mua đồ và cái kết. Đáng tiếc là chưa kịp hỏi địa chỉ cụ thể thì cô bé chạy đi mất, nhưng quả thật ai thấy ảnh này tự nhiên sẽ yêu đời hơn hẳn cho mà xem”.

Bức ảnh dễ thương được cư dân mạng chia sẻ liên tục - Ảnh: Internet

Ngay sau khi biết được lý do đằng sau, nhiều người bất chợt mỉm cười nhớ lại tuổi thơ dữ dội của mình. Hầu hết mọi người đều để lại bình luận khen cô bé đáng yêu. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có thông tin gì thêm về cô bé này nhưng bức ảnh trên vẫn đang gây bão mạng xã hội.

“Nhìn em bé này làm nhớ mình lúc nhỏ ghê. Hồi trước gần trường nên cũng hay phải đem dụng cụ quét rác về nhà”, K.L bình luận.

“Sau một ngày mệt nhọc, nhìn thấy bức ảnh này lại có thêm năng lượng tích cực. Công nhận cô bé dễ thương thật”, một cư dân mạng chia sẻ.

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