Bé gái 4 tháng tuổi ở Long An bị giòi làm tổ trong tai, sốc nặng khi biết nguyên nhân

Xã hội 21/02/2018 11:00

Thấy con bỗng nhiên bị chảy máu lỗ tai, cha mẹ đưa em đến bệnh viện khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện trong lỗ tai bệnh nhi có 3 con giòi đang làm tổ.

Được biết, bé gái chỉ mới 4 tháng tuổi, quê ở huyện Mộc Hóa (Long An).

Theo thông tin từ gia đình, sau khi thấy con bị chảy máu trong lỗ tai, cha mẹ nhanh chóng đưa em đi bệnh viện khám. Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện trong tai bé có dị vật.

Bé gái 4 tháng tuổi ở Long An bị giòi làm tổ trong tai, sốc nặng khi biết nguyên nhân - Ảnh 1
Hình ảnh 3 con giòi làm tổ trong tai bé gái - Ảnh: Helino

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi và lấy được 3 con giòi từ tai bệnh nhi. Liên quan đến vụ việc, các bác sĩ cho biết, may mắn là gia đình đã phát hiện kịp thời và đưa bé đi điều trị nên không bị ảnh hưởng đến thính lực. Nếu để lâu hơn nữa, giòi có thể sẽ ăn da, ống tai và sụn vành tai gây chấn thương ống tai. Trong một vài trường hợp, chúng có thể chui vào màng nhĩ, làm tổn thương phần xương bên trong dẫn đến điếc tai.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của bé gái đã ổn định và được về nhà. Người nhà bệnh nhi cũng cho biết thêm, trước đây ở nơi gia đình sinh sống từng có người lớn bị giòi chui vào lỗ tai làm ổ.

Chia sẻ với các cơ quan truyền thông, bác sĩ Bạch Thiên Phương, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, trường hợp của bé có thể do điều kiện vệ sinh xung quanh không được tốt nên ruồi mới chui vào tai đẻ trứng. Bác sĩ khuyên phụ huynh khi thấy con la khóc nhiều, có dịch lạ như máu mủ chảy trong tai ra thì nên đưa bé đến các bệnh viện có chuyên khoa tai mũi họng và trang thiết bị đầy đủ thăm khám.

Ngoài ra, khi phát hiện tai trẻ có biểu hiện bất thường, cha mẹ tuyệt đối không được cố lấy dị vật ra khỏi tai bé tránh làm tổn thương nặng thêm.

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“Mẹ ơi con muốn đi học, con nhớ bạn bè trong lớp quá. Hay con chết đi cho cha mẹ đỡ khổ, có tiền chăm sóc hai em” là những lời mà Kiều Anh thì thầm với mẹ hàng đêm.

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Từ khóa:   giòi làm tổ trong lỗ tai dị vật trong lỗ tai

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