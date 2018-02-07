Vì mắc bệnh u tuyến mang tai trái nên Kiều Anh (sinh năm 2005) phải bỏ học và gần như sinh sống trong bệnh viện suốt nhiều tháng qua. Nhìn thấy bạn bè cắp sách đến trường, em hay hỏi mẹ: “Mẹ ơi chừng nào con mới được đi học với các bạn? Con có chết không mẹ?”. Nghe con nói, dù đau đớn nhưng chị vẫn cố cười, động viên, để con có thể an tâm chữa trị.

"Chừng nào con mới được đi học với các bạn?"

Khi vừa hoàn thành năm học lớp 6, gia đình phát hiện Kiều Anh mắc bệnh nặng. Ban đầu, em bị đau nhức khắp người, gia đình không có tiền nên chỉ có thể cho em uống thuốc nam nhưng không có tác dụng.

Chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình, chị Huỳnh Thị Hồng Hoa (sinh năm 1986, ngụ tại Thốt Nốt, Cần Thơ) cho biết bé Nguyễn Thị Kiều Anh là con gái lớn trong gia đình. Chị và anh Nguyễn Tấn Sang (sinh năm 1979) còn có hai bé trai, bé lớn năm nay 6 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi.

Nhìn thấy con gái đau đớn mỗi ngày, vợ chồng chị Hoa, anh Sang chỉ biết nuốt nước mắt vào trong - Ảnh: Phương Duy

Thấy con ngày càng đau đớn, gia đình chị Hoa đưa bé vào bệnh viện Cần Thơ để điều trị. Thế nhưng suốt 3 tháng liền, bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Để có tiền chữa trị cho con, chị Hoa và anh Sang nhờ nhà trường vận động quyên góp. Nhờ vậy, Kiều Anh được đưa lên bệnh viện Ung bướu TP.HCM chữa trị.

Giấy xác nhận điều trị của bé Kiều Anh tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: Phương Duy

Tuy nhiên, với căn bệnh u tuyến mang tai trái mà Kiều Anh mắc phải, số tiền đó cũng chỉ giúp gia đình được trong một thời gian ngắn. Để duy trì mạng sống cho con, anh Sang và chị Hoa phải vay nặng lãi với hy vọng con có thể sớm ngày hết bệnh.

"Để con chết đi cho cha mẹ đỡ khổ, dành tiền chăm sóc hai em"

Sau khi phát hiện con mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng anh Sang bỏ hết mọi công việc để chăm sóc con - Ảnh: Phương Duy

Chứng kiến cảnh cha mẹ ngày đêm vất vả, nhiều lần Kiều Anh nói với mẹ: “Hay để con chết đi cho ba mẹ đỡ khổ, dành tiền chăm sóc hai em”. Nghe con nói vậy, chị Hoa không cầm được nước mắt. Vợ chồng chị càng quyết tâm chữa trị cho con.

Trước khi Kiều Anh mắc bệnh, vợ chồng chị Hoa cùng nhau đi bốc vác. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng anh chị cũng đắp đổi nuôi 3 đứa con ăn học qua ngày. Sau khi Kiều Anh nhập viện, cả hai phải nghỉ việc chăm sóc con còn hai bé trai gửi ở nhà bà nội.

Theo chia sẻ của chị Hoa, Kiều Anh sắp phải bắt đầu đợt trị liệu mới nhưng gia đình không còn điều kiện để chi trả. Những người có thể nhờ vả, chị đều đã vay mượn tiền. Gia đình rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ để bé có thể tiếp tục chữa trị.

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Mọi sự giúp đỡ của các độc giả, mạnh thường quân xin gửi về:

Bé Nguyễn Thị Kiều Anh

Khu B, lầu 2, phòng 305, Bệnh viện Ung bướu TPHCM (số 3 Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

SĐT chị Huỳnh Thị Hồng Hoa (mẹ bé Kiều Anh)

0120. 6543. 702

Hoặc gửi vào số tài khoản:

Nguyễn Tấn Sang, ngân hàng Agribank, chi nhánh Thốt Nốt

1809215008248

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