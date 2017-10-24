Bé gái 3 tuổi xinh như thiên thần ngơ ngác tìm người thân sau khi bị bỏ rơi trước nhà dân

Xã hội 24/10/2017 11:40

Khoảng 20 giờ ngày 22/10, người dân phát hiện một bé gái khoảng ba tuổi chơi một mình trước căn nhà ông Đỗ Duy Tân (thôn Phạm Kham, xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Phú Yên).

Hồi lâu không thấy ai xuất hiện, gia đình ông Tân bèn đưa bé gái vào nhà và báo cáo sự việc cho UBND xã Lạc Hồng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại nhà ông Tân để ghi nhận sự việc. Theo thông tin trên Trí Thức Trẻ, bé gái khoảng 3 tuổi, sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Bé gái 3 tuổi xinh như thiên thần ngơ ngác tìm người thân sau khi bị bỏ rơi trước nhà dân - Ảnh 1
Bé gái 3 tuổi bị bỏ rơi trước nhà người dân ở Hưng Yên - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Bà Ngô Thị Lương, Chủ tịch UBND xã Lạc Hồng cho biết: “Cháu không nói cho mọi người rõ tên tuổi và bố mẹ cháu bé là ai. Vì vậy, việc xác minh người thân gặp nhiều khó khăn. UBND xã đã báo cáo UBND huyện Văn Lâm, đồng thời đã có thông báo tìm người thân trên hệ thống loa phát thanh”.

Khi được đưa vào nhà, mặc dù cháu bé không khóc nhiều nhưng em luôn đưa mắt xung quanh để tìm kiếm người thân. 

Đại diện chính quyền địa phương cho biết thêm, trước mắt gia đình ông Tân sẽ tạm thời chăm sóc cháu bé. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm người thân cho đứa trẻ.

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Từ khóa:   phú yên bé gái bị bỏ rơi

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