Bé gái 12 tuổi nhập viện sau khi vào nhà nghỉ với bạn trai: Hé lộ gia cảnh của nghi phạm 19 tuổi

Xã hội 04/06/2019 14:51

Mặc dù đã 19 tuổi, nhà có hoàn cảnh khó khăn nhưng thường ngày Tân chỉ chơi bời lêu lổng không phụ giúp gì cho gia đình.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết cơ quan này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Đặng Văn Tân (19 tuổi, ngụ Lạng Giang, Bắc Giang) vì dụ dỗ bé gái 12 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ.

Nạn nhân là bé T. (12 tuổi, ngụ huyện Tân Yên).

Theo thông tin lãnh đạo công an xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang chia sẻ trên Gia đình & xã hội, gia đình Tân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bố mất sớm, Tân sống cùng với mẹ. Dù nhà nghèo khó nhưng Tân không có nghề nghiệp ổn định lại thường xuyên tụ tập lêu lổng.

Bé gái 12 tuổi nhập viện sau khi vào nhà nghỉ với bạn trai: Hé lộ gia cảnh của nghi phạm 19 tuổi - Ảnh 1
Tại địa phương, gia đình Tân có hoàn cảnh khá khó khăn nhưng thanh niên này không giúp đỡ gì cho mẹ, chỉ biết chơi bời lêu lổng - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, Tân và bé T. quen nhau qua mạng xã hội từ năm 2018. Chưa từng gặp mặt nên vào tháng 5 vừa qua, cả hai đã hẹn gặp nhau. Sáng 28/5, trong lúc dẫn bạn gái nhí đi chơi, Tân nảy sinh ý định quan hệ tình dục với T.

Sau khi đưa bạn gái vào nhà nghỉ ở xã Song Vân, huyện Tân Yên, Tân đã dụ dỗ được bé T. cho quan hệ tình dục. Tuy nhiên, trong lúc quan hệ bé T. bị chảy máu quá nhiều nên phải nhập viện cấp cứu.

Trong lúc khám, phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu bất thường nên cán bộ y tế đã báo tin đến cơ quan công an.

Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, Tân đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Bắc Giang: Bé gái 12 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi vào nhà nghỉ với bạn trai

Bắc Giang: Bé gái 12 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi vào nhà nghỉ với bạn trai

Sau khi quan hệ với bạn trai trong nhà nghỉ, bé gái 12 tuổi bị tổn thương phải nhập viện cấp cứu.

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