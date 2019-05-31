Bắc Giang: Bé gái 12 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi vào nhà nghỉ với bạn trai

Xã hội 31/05/2019 13:38

Sau khi quan hệ với bạn trai trong nhà nghỉ, bé gái 12 tuổi bị tổn thương phải nhập viện cấp cứu.

Hôm nay (31/5), trao đổi với báo chí, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Đặng Văn Tân (sinh năm 2000, trú xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là bé T. (sinh năm 2007, trú huyện Tân Yên).

Theo thông tin từ Công lý, vào khoảng giữa năm 2018, T. có quen với Tân qua mạng xã hội. Sau một thời gian quen biết, tán tỉnh nhau, đến ngày 28/5 thì Tân hẹn bé T. gặp mặt tại nhà nghỉ trên địa bàn xã Song Vân, huyện Tân Yên để tâm sự.

Bắc Giang: Bé gái 12 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi vào nhà nghỉ với bạn trai - Ảnh 1
Sau 1 năm quen qua mạng xã hội, Tân rủ bé T. vào nhà nghỉ - Ảnh: Internet

Tại đây, sau khi quan hệ tình dục với Tân, bé T. bị tổn thương phải đi cấp cứu. Lúc này, các bác sĩ thấy có dấu hiệu bất thường nên đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của thanh niên này. Tại cơ quan công an, Tân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Gã trai làm chuyện người lớn nhiều lần với bạn gái nhí

Theo đó, vào chiều 29/5, Công an thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Văn Bá Khắc Mẫn (20 tuổi, ngụ xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là bé Y. (15 tuổi, ngụ xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long).

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố giác của người dân về việc bé Y. bị Mẫn xâm hại tình dục nhiều lần. Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, mời Mẫn về trụ sở làm việc.

Bắc Giang: Bé gái 12 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi vào nhà nghỉ với bạn trai - Ảnh 2
Sau 1 năm quen nhau, Mẫn rủ Y. vào nhà nghỉ sống cùng nhau nhiều ngày - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vào tháng 12/2018 Mẫn quen biết và nảy sinh tình cảm với Y. Đến tháng 2/2019, Mẫn đi xe từ Đắk Lắk xuống Vĩnh Long để gặp Y. Tại đây, Mẫn thuê phòng trọ sống chung với Y. nhiều ngày, trong thời gian đó cả hai đã quan hệ nhiều lần.

Sau khi Y. về nhà, bà nội nhìn thấy cháu có nhiều biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. Lúc này, Y. mới kể lại toàn bộ vụ việc. Quá bức xúc, người nhà nạn nhân đã làm đơn trình báo gửi đến cơ quan công an.

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