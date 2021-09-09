Bé 1 tuổi dương tính sau khi mẹ mắc Covid-19, Nghệ An ghi nhận thêm 13 ca mắc mới vào sáng 9/9

Trong 11 ca dương tính trong khu cách ly, có 1 ca lấy mẫu xét nghiệm 5 lần có kết quả âm tính. Đến lần thứ 6, có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, sáng 9/9, tỉnh Nghệ An ghi nhận 13 ca dương tính Covid-19. Trong đó, có 2 ca cộng đồng (TP. Vinh: 1, Nam Đàn: 1), 11 ca đã được cách ly từ trước.

Một ca trong cộng đồng ở TP. Vinh là trường hợp của cháu N.B.H. (SN 2021, trú xóm 4, Hưng Chính, TP. Vinh), là con của bệnh nhân N.T.M. đã được công bố trước đó. Ngày 8/9, cháu H. được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC và ngày 9/9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp cộng đồng còn lại là chị N.T.T. (SN 1982), xóm Hồng Sơn, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Ngày 7/9, chị T. được lấy mẫu gộp qua sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ dương tính. Đến ngày 8/9, chị T. được lấy lại mẫu gửi CDC, sáng 9/9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Sáng 9/9, tỉnh Nghệ An ghi nhận 13 ca dương tính Covid-19, trong đó, có 2 ca cộng đồng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong 11 ca dương tính đã được cách ly trước đó, có trường hợp của bệnh nhân N.T.T. (SN 1978), trú xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên có kết quả lấy mẫu 5 lần trước đều âm tính. Tuy nhiên, ngày 8/9, bà T. được lấy mẫu lần 6 gửi CDC, sáng 9/9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.767 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP. Vinh: 629, Yên Thành: 198, Diễn Châu: 184, Quỳnh Lưu: 146, Nam Đàn: 83, thị xã Cửa Lò: 80, Nghi Lộc: 67, Kỳ Sơn: 62, Hưng Nguyên: 62, Quế Phong: 47, Đô Lương: 42, Tương Dương: 29, Tân Kỳ: 24, Nghĩa Đàn: 24, thị xã Hoàng Mai: 22, Con Cuông: 16, Thanh Chương: 16, Anh Sơn: 15, Quỳ Hợp: 14, thị xã Thái Hòa: 6, Quỳ Châu: 1... Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 858. Lũy tích số bệnh nhân tử vong: 6. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 903.

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