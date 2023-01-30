Bất ngờ bị 2 đối tượng dùng dao truy sát tận nhà, một người đàn ông nguy kịch nhập viện

Xã hội 30/01/2023 08:50

Cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) thông tin vụ việc nhóm đối tượng dùng dao truy sát một người đàn ông do mâu thuẫn.

Theo thông tin từ báo Giao thông, sáng 30/1, cơ quan chức năng phường Hà An, TX. Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chuyên trách của địa phương đang tích cực vào cuộc điều tra vụ việc vác dao lao vào tận nhà truy sát khiến một người bị thương xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 29/1, tại khu vực Bờ Máng thuộc khu 2, phường Hà An, TX Quảng Yên, do mâu thuẫn cá nhân nên anh Nguyễn Hữu T. (SN 1983, trú tại phường Hà An) đã bị đối tượng Nguyễn Hữu C. (SN 1989, ở cùng phường) và một thanh niên khác dùng dao truy đuổi và đâm gây thương tích phải nhập viện.

Bất ngờ bị 2 đối tượng dùng dao truy sát tận nhà, một người đàn ông nguy kịch nhập viện - Ảnh 1
Hiện trường vụ án được camera ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip 

Theo thông tin từ Pháp luật plus, ghi nhận từ camera an ninh của người dân cho thấy, các đối tượng hung hãn đuổi theo và khống chế anh T. để tấn công. Rất may có nhiều người dân hô hoán, kịp thời can ngăn đối tượng C. nên không xảy ra án mạng. Tuy nhiên, vụ việc đã khiến người dân chứng kiến vụ việc hoang mang và lo ngại việc mất an ninh trật tự...

Được biết, hiện công an phường Hà An đang phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên tiến hành điều tra, truy xét, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

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