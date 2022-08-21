Bắt giữ đối tượng lái ô tô chém nhiều nhát vào người phụ nữ lúc rạng sáng: Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ việc

Xã hội 21/08/2022 14:13

Sau khi chém nhiều nhát vào mặt, tay chị L. khiến nạn nhân trọng thương, Hải đã bỏ trốn. Sau 1 ngày lẩn trốn, Công an huyện Tân Yên đã bắt giữ được nghi phạm.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ đang đi xe máy thì bất ngờ bị đối tượng lái ô tô chém nhiều nhát vào người ở thôn Cả Am, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên (Bắc Giang), theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 21/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ Đinh Hữu Hải (SN 1981, trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) để điều tra về hành vi giết người. Hiện, bà N.T. L (nạn nhân bị Hải truy sát trên đường) đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và đã qua cơn nguy kịch.

Bắt giữ đối tượng lái ô tô chém nhiều nhát vào người phụ nữ lúc rạng sáng: Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ việc - Ảnh 1
Lực lượng chức năng bắt giữ Đinh Hữu Hải - Ảnh: báo Người Lao động

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, sự việc xảy ra vào khoảng 01h45’ ngày 20/8, tại khu vực đường liên thôn Cả Am, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên (Bắc Giang) khi người phát hiện chị Nguyễn Thị L. (SN 1982, trú tại địa chỉ trên) bị một đối tượng nam giới dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến chị L. bị thương nặng.

Qua công tác điều tra vụ việc, cơ quan chức năng xác định, đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội trên là Đinh Hữu Hải, sinh năm 1981, trú tại tổ dân phố Hòa Sơn, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân. Rạng sáng ngày 20/8, khi chị L. đang đi xe máy về nhà thì Đinh Hữu Hải dùng xe ô tô biển kiểm soát 98A – 221.81 đi theo. Đến đoạn đường vắng thuộc thôn Cả Am, xã Phúc Hoà (huyện Tân Yên) Hải điều khiển xe ô tô đâm vào xe máy của chị L. khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau đó, Hải xuống xe, tiếp tục sử dụng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng gáy, vai, cẳng tay chị L. rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Công an huyện đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ xử lý đối tượng theo quy định.

Truy tìm nghi phạm chém người phụ nữ dã man ngay trên đường lúc rạng sáng

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Khi đang điều khiển xe máy đến khu vực thôn Cả Am, người phụ nữ bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển ô tô màu trắng chặn lại khiến xe và người ngã ra đường.

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