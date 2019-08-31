Bắt gặp chồng chở bồ nhí, vợ lao tới xé váy 'tiểu tam' tả tơi: ‘Ngủ với chồng tao à? Ba đứa con của tao ai nuôi?’

Xã hội 31/08/2019 09:28

Nhiều giờ qua đoạn clip đánh ghen trong xe ô tô nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Bị vợ bắt gặp, người chồng đã nhanh chân bỏ trốn.

Từ trước đến nay, những đoạn clip đánh ghen luôn là chủ đề nóng được cộng đồng mạng quan tâm, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ vợ đánh ghen bồ nhí trên xe ô tô khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Theo đó, bắt quả tang chồng ngoại tình, dùng ô tô chở một cô gái khác (được cho là nhân tình của chồng), người vợ xông đến đánh ghen.

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Cô gái bị vợ nhân tình xé váy ngay trên xe ô tô - Ảnh cắt từ clip

Bị vợ bắt gặp, người chồng nhanh chân bỏ xe chạy mất tăm. Người vợ liên tục túm tóc, đánh tới tấp thậm chí còn xé váy "tiểu tam". Vừa đánh, chị vợ vừa mắng chửi: “Mày ra không, ngủ với chồng tao à? Ba đứa con của tao ai nuôi?”.

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Clip đánh ghen hiện đang được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Nghe tiếng ồn ào, một số người dân đã đến can ngăn. Dù vậy, chị vợ vẫn tiếp tục chửi bới, ném dép vào mặt cô gái. Mặc dù bị xé rách váy và đánh tơi tả nhưng cô gái trẻ trong xe chỉ ngồi im chịu trận, cúi gằm mặt để không bị quay và cố gắng che thân thể.

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Dù bị xé váy, đánh dã man nhưng cô gái chỉ ngồi yên không dám chống cự - Ảnh cắt từ clip

Theo chia sẻ của một số cư dân mạng, sự việc trên xảy ra vào tối 30/8 vừa qua tại khu vực Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Một số người cho rằng đây chính là cái kết xứng đáng cho những cô gái thích chen ngang, phá hoại gia đình người khác. Số khác lại cho rằng chị vợ có phần quá đáng khi đánh ghen dã man như vậy.

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