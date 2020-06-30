Bàng hoàng phát hiện thi thể cô gái xinh đẹp nổi trên đầm: Nạn nhân tự tử chỉ sau 1 tháng kết hôn

Xã hội 30/06/2020 10:13

Chỉ sau 1 tháng kết hôn, cô gái xinh đẹp đã nhảy cầu tự tử. Nguyên nhân ban đầu được cho là do trầm cảm.

Trao đổi với báo chí, cơ quan chức năng TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cô gái nhảy cầu tự tử tại đầm Thị Nại, TP Quy Nhơn vào chiều 29/6 vừa qua.

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Sau hơn 1 tháng kết hôn, cô gái trẻ nhảy cầu tự tử khiến nhiều người thương tiếc - Ảnh: Internet

Theo Người lao động, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân đi qua cầu Nhơn Hội nhìn thấy một chiếc xe gắn máy để trên cầu nhưng không có người nên dừng lại tìm kiếm. Sau đó, mọi người phát hiện một thi thể nổi trên đầm Thị Nại nên gọi trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Nạn nhân được xác định là N.N (22 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

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Người dân tập trung khá đông trên cầu để theo dõi vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được cho là do nạn nhân mắc bệnh trầm cảm - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của người thân nạn nhân, N. chỉ vừa kết hôn vào ngày 21/5 vừa qua. Thời gian gần đây, N. có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm nhưng không rõ nguyên nhân. Trong khi người nhà đang tìm cách chữa trị thì không may xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

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Từ khóa:   Bình Định mắc bệnh trầm cảm cô gái tự tử

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