Bạn gái bị container cán chết khi đang về quê ra mắt gia đình, chàng trai ôm thi thể khóc ngây dại

Xã hội 15/09/2018 16:23

Đôi nam nữ đang trên đường về quê ra mắt gia đình thì xảy ra tai nạn thương tâm, chàng trai ôm người yêu khóc trong ngây dại khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 15/9, nam thanh niên (khoảng 20 tuổi) chở bạn gái lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về Quốc lộ 1A. 

Khi đến khu vực gần chợ đầu mối nông sản Bình Điền (huyện Bình Chánh, TP. HCM) thì xảy ra va chạm với một xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Bạn gái bị container cán chết khi đang về quê ra mắt gia đình, chàng trai ôm thi thể khóc ngây dại - Ảnh 1
Đôi nam nữ gặp tai nạn khi đang về quê ra mắt gia đình - Ảnh: Thời Đại

Cú va chạm khiến cả hai xe máy ngã ra đường. Lúc này một xe container lưu thông cùng chiều không kịp xử lý đã cuốn đôi nam nữ vào gầm xe.

Hậu quả, cô gái trẻ tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên may mắn thoát chết đã cố gắng bò ra khỏi gầm xe container trong tình trạng hoảng loạn. Một số nhân chứng hiện trường cho biết, khi chứng kiến người yêu tử vong thương tâm, chàng trai đã ôm cô gái gào khóc trong ngây dại. Được biết, đôi nam nữ đang trên đường về quê ra mắt gia đình thì gặp nạn.

Bạn gái bị container cán chết khi đang về quê ra mắt gia đình, chàng trai ôm thi thể khóc ngây dại - Ảnh 2

Người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Thời Đại

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đến hiện trường xử lý vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, một đôi nam nữ trên đường về quê xin cưới cũng đã gặp tai nạn thương tâm khiến chàng trai tử vong tại chỗ, cô gái bị thương nặng.

Bạn gái bị container cán chết khi đang về quê ra mắt gia đình, chàng trai ôm thi thể khóc ngây dại - Ảnh 3
Vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ, vợ sắp cưới đang mang thai 5 tháng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Saostar

Ngày 2/7/2018, anh T. (22 tuổi) chở theo người yêu đang mang thai 5 tháng về quê ra mắt gia đình xin cưới. Khi đi qua địa phận xã Đức Ninh (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) thì bị một cành cây rơi trúng làm cả 2 người ngã xuống đường. Tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ, cô gái ngồi sau được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực trên có mưa lớn trong nhiều ngày dẫn việc các cành cây gãy đổ, rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người đi đường. 

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