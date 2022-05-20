Bà Rịa - Vũng Tàu: Thấy em trai bị đuối nước, anh ruột liều mình nhảy xuống cứu khiến cả 2 tử vong thương tâm

Xã hội 20/05/2022 14:23

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Rao, huyện Châu Đức xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong thương tâm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông tin từ Zing News, vụ việc thương tâm được diễn ra vào khoảng 15h30 chiều 19/5, hai anh em ruột D.V.M. (23 tuổi) và D.H.H. (18 tuổi), trú thôn 4, xã Suối Rao) cùng anh rể đi đến hồ thủy lợi Suối Rao để thả lưới bắt cá. 

Tại đây, trong lúc bơi ra giữa hồ thả lưới, không may em H. bị đuối nước. Phát hiện em trai đang chới với giữa dòng nước, M. bơi ra cố gắng cứu vớt nhưng bất thành. Sau đó, cả 2 cùng gặp nạn.

Chứng kiến sự việc, người anh rể từ trên bờ chạy đi kêu người ứng cứu. Khi một số người dân chạy đến thì hai anh em M. và H. đã chìm sâu.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thấy em trai bị đuối nước, anh ruột liều mình nhảy xuống cứu khiến cả 2 tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Dẫn theo nguồn tin từ báo VietNamNet, ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng xã Suối Rao phối hợp cùng một số người dân lặn tìm thi thể. Đến 17h cùng ngày, thi thể hai anh em đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết dù trên hàng lang hồ Suối Rao đã được cắm nhiều bảng cảnh báo “hồ sâu nguy hiểm, đề phòng đuối nước” nhưng nhiều người vẫn ngó lơ nên mới là một phần nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm trên. 

Hồ thủy lợi Suối Rao do Trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý.

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