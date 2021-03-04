Bà cụ có viên sỏi thận to 'ngoại cỡ' vì bỏ quên ống sonde trong niệu quản 9 năm

Bà cụ thường xuyên bị tiểu gắt và đau hạ vị. Khi đi khám mới biết có sỏi bàng quang, ống sonde JJ bị đứt trong niệu quản.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 4/3, bác sĩ Phạm Thanh Phong - phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết, cụ bà H.T.H. (86 tuổi) ở Đồng Tháp, được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến do nhiễm trùng niệu, sỏi bàng quang to và còn ống sonde JJ đã bị đứt trong niệu quản. Cụ bà bị nhiễm trùng niệu, sỏi bàng quang to và còn ống sonde JJ đã bị đứt trong niệu quản - Ảnh: Thanh Niên Gia đình bệnh nhân cho biết cách đây 9 năm, cụ bà đã được tán sỏi niệu quản trái qua nội soi tại một bệnh viện ở TP.HCM, sau tán sỏi có đặt sonde JJ. Khi xuất viện, bác sĩ có hẹn trở lại bệnh viện tái khám để rút thông JJ ra nhưng cụ "ngại" đi nên không trở lại tái khám. Lâu dần, sự việc được bỏ qua và cho vào quên lãng.

Thời gian sau, người bệnh thường xuyên đau vùng hạ vị, tiểu gắt và có đái tháo đường loại 2. Khi đi khám tại bệnh viện địa phương thì phát hiện ra còn ống sonde JJ trong cơ thể. Ngay khi đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu.

Kết quả chụp cắt lớp tiết niệu cho thấy bệnh nhân còn sonde JJ niệu quản trái, bị đứt đoạn ở vị trí bàng quang tạo thành sỏi bàng quang kích thước lớn; phần đầu trên ống thông cũng bị sỏi nhỏ bám. Ảnh chụp cắt lớp của bệnh nhân - Ảnh: Thanh Niên Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật lấy sỏi. Viên sỏi bàng quang được lấy ra có kích thước 5x4x5cm, bao bọc quanh phần đầu sonde JJ đã đứt gãy. Đồng thời tiến hành rút thành công ống sonde JJ. Viên sỏi sau khi được lấy ra - Ảnh: Tuổi Trẻ Bác sĩ Nguyễn Phước Lộc - trưởng khoa ngoại thận - tiết niệu cho biết sonde JJ được đặt để dẫn lưu niệu quản sau mổ sỏi đường tiết niệu, tán sỏi thận qua da, tán sỏi niệu quản qua nội soi... Thời gian rút sonde do bác sĩ chỉ định, thông thường chỉ lưu trong niệu quản từ 3 tháng đến tối đa 1 năm (tùy loại ống). Theo Thanh Niên, trường hợp ống thông bị “bỏ quên” tới 9 năm trong cơ thể như bệnh nhân trên là rất hy hữu. Hậu quả là việc quên sonde JJ đó là biến chứng hình thành sỏi do sonde; ngoài ra đứt gãy sonde có thể gây viêm nhiễm nặng đường tiết niệu. Các bác sĩ khuyến cáo, những người bệnh khi được điều trị ở bệnh viện cần chú ý tuân thủ lời dặn của bác sĩ và tái khám đúng hẹn, không nên chủ quan với sức khỏe của bản thân nhằm tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Hiện tại, sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, sinh tồn ổn định.

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