Phương pháp chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên chưa được cơ quan nào kiểm định

Xã hội 04/03/2021 09:42

Tuy ông Võ Hoàng Yên trước đây có học y sĩ y học cổ truyền, sau đó hoạt động ở chùa và nhiều nơi khác nhưng chưa có cơ quan có thẩm quyền nào kiểm định phương pháp chữa bệnh của ông là đúng.

Theo Trí Thức Trẻ, chiều ngày 3/3, một lãnh đạo Cục quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho biết đã nắm được thông tin phản ánh về vụ việc vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là ông Dũng "lò vôi" - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) tố cáo ông Võ Hoàng Yên (được biết đến là lương y) lừa gạt hàng trăm tỷ đồng, cũng như chữa bệnh không đúng. 

Cục chưa thể bình luận thêm gì mà sẽ chờ kết quả điều tra sau vì hiện phía vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đã thông tin và sẽ gửi nội dung liên quan đến nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

Đối với "lương y" Võ Hoàng Yên, lãnh đạo Cục cho hay, bản thân ông Yên trước đây có học y sĩ y học cổ truyền, sau đó hoạt động trong các chùa, Tịnh độ cư sĩ. Ông Yên còn tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nam y Việt Nam. 

Phương pháp chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên chưa được cơ quan nào kiểm định - Ảnh 1
Ông Võ Hoàng Yên trong buổi đối chất với vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng nên rõ, đến nay chưa có cơ quan có thẩm quyền nào kiểm định phương pháp chữa bệnh của ông Yên. Đồng thời, ông Yên cũng không đăng ký để cơ quan chức năng kiểm định.

Theo Thanh Niên, liên quan đến việc cấp phép hành nghề, hoạt động của ông Yên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước Quách Ái Đức khẳng định: “Từ trước đến nay, Sở chưa cấp phép hoạt động hành nghề, khám chữa bệnh trên địa bàn đối với ông Võ Hoàng Yên”. Tương tự, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó chủ tịch thường trực Hội Đông y tỉnh Bình Phước, cũng khẳng định chưa từng cấp phép hay cho phép ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh trên địa bàn.

 

Theo Lao Động, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận khẳng định, ông Võ Hoàng Yên chỉ là người cộng tác chữa bệnh tại 2 cơ sở trên địa bàn là cơ sở Phước Thiện Hưng An Tự (huyện Tánh Linh) và Phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự (huyện Hàm Tân). 

Cơ sở Phước Thiện Hưng An Tự đã hoạt động nhiều năm nay và có giấy phép hoạt động, còn Phòng thuốc nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự thì mới được cấp phép hoạt động vào đầu năm 2019 do bà L.T.T.H đứng tên.

Ông Võ Hoàng Yên không chính thức đứng tên phòng khám nào tại tỉnh Bình Thuận. Các cơ sở trên đều do người khác đứng tên và ông Yên chỉ là người cộng tác, tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở về lĩnh vực y học cổ truyền như xoa bóp, bấm huyệt...

Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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