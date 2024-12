Theo thông tin từ báo Dân Trí, vụ cháy gần đây nhất gây hậu quả nặng nề xảy ra vào khoảng 23h03’ ngày 18/12/2024 tại Hà Nội: Trao đổi với phóng viên Dân trí tại hiện trường vụ cháy nhà ở số 258 đường Phạm Văn Đồng, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội thông tin, khoảng 23h ngày 18/12, tại căn nhà dân cao 3 tầng 1 tum kết hợp kinh doanh quán cà phê xảy ra hỏa hoạn.

"Vụ cháy khiến ít nhất 10 người tử vong. Các nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện 198. Chúng tôi đang tích cực dập tắt đám cháy, tìm kiếm các nạn nhân còn lại", lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm nói.

Theo thông tin từ VOV: Đến khoảng 0h00’ ngày 19/12, Công an Thành phố Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng gây án là Cao Văn Hùng. Ít giờ sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can đối với đối tượng Cao Văn Hùng (đối tượng này có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”).