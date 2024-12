Ngôi nhà xảy ra vụ cháy (Ảnh: Dân Trí)

Hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra cháy nhà độc lập, liền kề

Chia sẻ trên Người Đưa Tin, Theo Bộ Công an, để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, trước hết phải xác định được lối ra an toàn khỏi căn nhà đang cháy.