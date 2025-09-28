Đà Nẵng: Giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt trong ô tô vì cây đổ

Xã hội 28/09/2025 15:19

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ TP Đà Nẵng đã hành động nhanh chóng, kịp thời giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt bên trong một chiếc ô tô. Sự cố xảy ra khi một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập, đè lên phương tiện này.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 28/9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 Công an TP Đà Nẵng đã hỗ trợ 6 người mắc kẹt trong ô tô vì cây đổ trúng.

Đà Nẵng: Giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt trong ô tô vì cây đổ - Ảnh 1
Lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 50 cùng ngày, lực lượng công an nhận tin báo về việc cây đổ, khiến 6 người mắc kẹt trong ô tô tại đường Phan Hành Sơn, phường Ngũ Hành Sơn. Trên xe có người già, đi lại khó khăn.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng cưa máy để cắt cành cây và hỗ trợ đưa 6 người ra ngoài an toàn.

Đà Nẵng: Giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt trong ô tô vì cây đổ - Ảnh 2
Ô tô bị cây xanh đổ đè lên khi đang lưu thông. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin báo VietNamNet, ghi nhận của phóng viên, sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, TP Đà Nẵng có mưa lớn. Tại bãi biển dọc đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, sóng cao khoảng 0,8m liên tục ập vào kè đá. Trên đường phố đã có cây lớn ngã đổ.

Trong đợt mưa này, tại khu vực dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, đoạn qua phường Hòa Khánh, nước từ trên núi chảy xuống dự án đường gom, tạo thành một dòng thác kéo theo bùn, đá, ào ạt tràn vào nhà dân.

Đà Nẵng: Giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt trong ô tô vì cây đổ - Ảnh 3
Sóng lớn đánh vào bãi biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh: VietNamNet. 

Anh Trần Văn Tâm, trú tổ 6 Đại La, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng chia sẻ, lần đầu tiên anh gặp cảnh này.

Trên tuyến Quốc lộ 14G qua xã Sông Vàng và xã Đông Giang, đất đá tràn mặt đường, lấp rãnh dọc tại 3 vị trí.

Quốc lộ 40B ghi nhận sụt lún, nứt nền đoạn Km68+030 – Km68+060; sạt lở taluy âm tại Km95+00 và Km99+205 (khoảng 12m); sạt lở taluy dương, đất đá tràn mặt đường tại Km101+400 và Km101+850 (khoảng 800m³). Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, hạn chế lưu thông.

Nóng: Bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã đi vào vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng

Nóng: Bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã đi vào vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng

Dự báo chiều nay, bão sẽ đi vào khu vực vùng biển Nghệ An - Quảng Trị với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16 và có khả năng mạnh thêm.

Xem thêm
Từ khóa:   cây ngã đè ô tô tin mới bão số 10

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Sau ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, trời cho điềm lành, 3 con giáp tiền bạc lai láng, tài lộc rủng rỉnh, tình duyên may mắn khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, trời cho điềm lành, 3 con giáp tiền bạc lai láng, tài lộc rủng rỉnh, tình duyên may mắn khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Quảng Ninh: Sập hầm lò khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương

Quảng Ninh: Sập hầm lò khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 29/9/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/9/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Nghi vấn phim 'Sinh Vạn Vật' của Dương Mịch đạo nhái

Nghi vấn phim 'Sinh Vạn Vật' của Dương Mịch đạo nhái

Sao quốc tế 5 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng sau ngày mai (29/9/2025)

3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng sau ngày mai (29/9/2025)

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Xót xa, bé gái một tuổi rưỡi tử vong vì vết bỏng sau khi vô tình ngã vào nồi sữa nóng trong bếp của trường

Xót xa, bé gái một tuổi rưỡi tử vong vì vết bỏng sau khi vô tình ngã vào nồi sữa nóng trong bếp của trường

Video 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 29/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc vô cùng vượng sắc, tài lộc về nhà tới tấp, Tỵ - Thân vận đen bủa vây, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 29/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc vô cùng vượng sắc, tài lộc về nhà tới tấp, Tỵ - Thân vận đen bủa vây, công việc trắc trở không ngờ

Nóng: Bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã đi vào vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng

Nóng: Bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã đi vào vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng

Đúng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp Đắc Tài Đắc Lộc, an yên hạnh phúc, công danh sáng chói, gặp hỷ sự liên miên, mọi điều thuận lợi

Đúng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp Đắc Tài Đắc Lộc, an yên hạnh phúc, công danh sáng chói, gặp hỷ sự liên miên, mọi điều thuận lợi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã đi vào vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng

Nóng: Bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã đi vào vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng

Bão số 10 Bualoi đổ bộ, TP Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, yêu cầu người dân hạn chế ra đường

Bão số 10 Bualoi đổ bộ, TP Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, yêu cầu người dân hạn chế ra đường

Bão số 10 sẽ trút mưa xối xả xuống miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi mưa trên 600 mm

Bão số 10 sẽ trút mưa xối xả xuống miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi mưa trên 600 mm

Ứng phó bão số 10, Hà Tĩnh dự kiến sơ tán hơn 15.000 người, nhiều hồ chứa đồng loạt xả tràn

Ứng phó bão số 10, Hà Tĩnh dự kiến sơ tán hơn 15.000 người, nhiều hồ chứa đồng loạt xả tràn

Nóng: Bão Bualoi di chuyển nhanh đã vào Biển Đông, càng gần bờ biển Việt Nam càng mạnh

Nóng: Bão Bualoi di chuyển nhanh đã vào Biển Đông, càng gần bờ biển Việt Nam càng mạnh

Nóng: Bão Bualoi mạnh lên 3 cấp sau một ngày, có thể vào Biển Đông đêm nay

Nóng: Bão Bualoi mạnh lên 3 cấp sau một ngày, có thể vào Biển Đông đêm nay