Đà Nẵng: Giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt trong ô tô vì cây đổ

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ TP Đà Nẵng đã hành động nhanh chóng, kịp thời giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt bên trong một chiếc ô tô. Sự cố xảy ra khi một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập, đè lên phương tiện này.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 28/9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 Công an TP Đà Nẵng đã hỗ trợ 6 người mắc kẹt trong ô tô vì cây đổ trúng.

Lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 50 cùng ngày, lực lượng công an nhận tin báo về việc cây đổ, khiến 6 người mắc kẹt trong ô tô tại đường Phan Hành Sơn, phường Ngũ Hành Sơn. Trên xe có người già, đi lại khó khăn.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng cưa máy để cắt cành cây và hỗ trợ đưa 6 người ra ngoài an toàn.

Ô tô bị cây xanh đổ đè lên khi đang lưu thông. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin báo VietNamNet, ghi nhận của phóng viên, sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, TP Đà Nẵng có mưa lớn. Tại bãi biển dọc đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, sóng cao khoảng 0,8m liên tục ập vào kè đá. Trên đường phố đã có cây lớn ngã đổ.

Trong đợt mưa này, tại khu vực dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, đoạn qua phường Hòa Khánh, nước từ trên núi chảy xuống dự án đường gom, tạo thành một dòng thác kéo theo bùn, đá, ào ạt tràn vào nhà dân.

Sóng lớn đánh vào bãi biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh: VietNamNet.

Anh Trần Văn Tâm, trú tổ 6 Đại La, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng chia sẻ, lần đầu tiên anh gặp cảnh này.

Trên tuyến Quốc lộ 14G qua xã Sông Vàng và xã Đông Giang, đất đá tràn mặt đường, lấp rãnh dọc tại 3 vị trí.

Quốc lộ 40B ghi nhận sụt lún, nứt nền đoạn Km68+030 – Km68+060; sạt lở taluy âm tại Km95+00 và Km99+205 (khoảng 12m); sạt lở taluy dương, đất đá tràn mặt đường tại Km101+400 và Km101+850 (khoảng 800m³). Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, hạn chế lưu thông.

