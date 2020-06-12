9X giết vợ sắp cưới, tìm đủ cách tự tử nhưng không thành: Lời khai của hung thủ

Xã hội 12/06/2020 11:46

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên sát hại vợ sắp cưới rồi tự tử nhưng không thành, cơ quan công an đã lấy được lời khai của hung thủ.

Trao đổi với báo chí, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị này đã tiến hành làm việc, lấy lời khai nam thanh niên sát hại vợ sắp cưới tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

Nạn nhân là chị Ngô Thị Cẩm Tú (27 tuổi, ngụ xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm). Đối tượng gây án là Huỳnh Nguyễn Thiện Khiêm (28 tuổi, ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình).

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Người dân bàng hoàng khi hay tin Khiêm sát hại vợ sắp cưới - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 9/6, đối tượng Khiêm đã gọi điện trình báo cơ quan chức năng về việc bóp cổ chị Tú khiến nạn nhân tử vong tại nhà trọ ở ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú.

Theo thông tin trên Vietnamnet, Khiêm và chị Tú quen biết nhau từ năm 2012. Đến năm 2019, cặp đôi dọn về sống chung với nhau như vợ chồng. Thời gian gần đây, cặp đôi thường xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 9/6, Tú đòi chia tay nhưng Khiêm không đồng ý. Trong lúc tức giận, Khiêm ra tay bóp cổ chị Tú tử vong. Sau đó, đối tượng dùng dây điện cột vào ngón chân để tự tử nhưng không thành. Khiêm tiếp tục dùng dao và lưỡi lam cắt cổ tay, đồng thời uống thuốc ngủ, thuốc diệt cỏ để tự tử và gọi điện thoại trình báo sự việc đến cơ quan công an.

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Hiện đối tượng Khiêm đã tỉnh lại, có thể cho lời khai - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường, công an phát hiện chị Tú đã tử vong, Khiêm cũng bị hôn mê, trên cổ tay chảy nhiều máu, có dấu hiệu bị ngộ độc. Ngay sau đó, Khiêm được đưa đi cấp cứu. Được biết, cặp đôi chuẩn bị kết hôn nhưng vì không hợp tuổi nên hoãn lại.

Hiện tại, sức khỏe của Khiêm đã dần hồi phục. Làm việc với công an, đối tượng đã cho lời khai như nói trên. 

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