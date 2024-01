Sunnie Nguyễn, nữ sinh được cho là mất tích bí ẩn tại Úc - Ảnh: Thanh Niên

"Tôi mong nếu cháu có thể nghe được tin này, hãy gọi và báo tôi rằng cháu vẫn bình an", bà May Zervaas, chủ nhà của Sunnie Nguyễn, nói với đài truyền hình địa phương. Theo bà Zervaas, nữ sinh hạnh phúc khi sống ở Adelaide và không có lý do gì phải bỏ chạy hay trốn lại vì thị thực vẫn còn hiệu lực trong 3 năm tới.

Hiện là thời gian các trường ở Úc cho học sinh nghỉ hè. "Thế nên, tôi hy vọng đây chỉ là trường hợp những đứa trẻ 17 tuổi muốn tụ tập đi đâu đó mà không báo cho ai biết", bà Lien Nguyen-Navas, người phát ngôn của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Úc, cho hay.