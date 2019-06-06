3 lần làm 'chuyện người lớn' với bạn trai quen qua Facebook, thiếu nữ 15 tuổi sinh con

Theo đó, từ tháng 11/2017, Tùng làm quen với em N.T.B.A (sinh ngày 13/10/2002) qua Facebook. Sau đó hai người bắt đầu mối quan hệ yêu đương.

Hôm nay (6/6), VKSND huyện Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk) vừa ban hành cáo trạng truy tố đối tượng Dương Minh Tùng (trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Ea Đrăng) về tội giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.

Được biết trong quá trình điều tra, Tùng đã tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân 60 triệu đồng. Gia đình B.A sau đó đã làm đơn xin bãi nại cho Tùng.

Trong quãng thời gian yêu nhau, Tùng từng 3 lần quan hệ tình dục với B.A khiến bạn gái có thai và sinh con. Kết quả giám định cho thấy bé gái do em B.A sinh ra có ADN trùng với Dương Minh Tùng 99,99%.

Thiếu nữ 15 tuổi mang thai, sinh con sau nhiều lần quan hệ với bạn trai quen qua Facebook - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, việc các thiếu nữ quen bạn trai qua mạng rồi quan hệ tình dục xảy ra ngày càng nhiều khiến các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng. Mới đây nhất là vụ việc bé gái 12 tuổi phải nhập viện khi vào nhà nghỉ với bạn trai quen qua mạng.

Theo đó, từ giữa năm 2018, Đặng Văn Tân (sinh năm 2000, trú xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) có quen với em T. (sinh năm 2007, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Sau một năm yêu qua mạng, vào ngày 28/5, Tân hẹn bé T. đi chơi. Lúc này, Tân nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bạn gái nên đã rủ T. vào nhà nghỉ.

Sau 1 năm yêu nhau qua Facebook, Tân rủ bạn gái 12 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ - Ảnh: Internet

Tại đây, Tân đã quan hệ tình dục với T. nhưng vì bạn gái bị chảy nhiều máu nên phải nhập viện cấp cứu. Lúc này, các bác sĩ thấy bệnh nhân có biểu hiện lạ nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra hành vi phạm tội của Tân. Tại cơ quan điều tra, Tân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Tân đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.