Vụ sạt lở đất khiến 2 anh em bị đất đá đè tử vong thương tâm. Được biết, bố mẹ 2 nạn nhân đang đi làm xa, gửi con cho chú nuôi hộ.

Trao đổi với báo chí, ông Lý Chẩn Vu - Chủ tịch UBND xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cho biết vào rạng sáng nay (13/8), trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 cháu bé tử vong do sạt lở đất.

Hiện trường vụ 2 nạn nhân bị đất đá đè tử vong - Ảnh: Internet

Nạn nhân là Ly Seo Nam (11 tuổi) và Ly Thị Mai (8 tuổi). Theo thông tin trên Tuổi trẻ, rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xã có mưa lớn. Đến khoảng 1 giờ, đất ở phía sau nhà anh Ly Seo Sử bị sạt lở. Gian buồng 2 bé Nam và Mai bị đất đá đè trúng khiến cả hai tử vong.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình và cơ quan chức năng đã nhanh chóng đào bới đất để cứu 2 nạn nhân. Tuy nhiên, vì khối lượng đất đá vùi lấp lớn nên khi được tìm thấy, cả hai đã tử vong.

Được biết tại địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn - Ảnh: Internet

Được biết, gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ phải đi làm thuê ở huyện Bắc Quang, Hà Giang nên gửi con nhờ chú nuôi hộ.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng người chú cùng con nhỏ ngủ ở buồng bên cạnh nên may mắn thoát nạn. Sau vụ việc, bí thư huyện ủy cùng lãnh đạo huyện cũng đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân và chỉ đạo khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì cũng đã hỗ trợ gia đình hơn 40 triệu đồng.

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