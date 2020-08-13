Mới đây, người dân sống trên đồi Thiên Phúc Đức, phường 7, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng phát hiện một cô gái tử vong gần cây thông cô đơn.

Vào sáng 13/8, người dân sống trên đồi Thiên Phúc Đức, phường 7, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng tá hỏa phát hiện một cô gái tử vong gần cây thông cô đơn.

Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân là chị T.H.P (26 tuổi, ngụ TT. Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Người dân phát hiện cô gái tử vong gần cây thông cô đơn - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin trên Thanh Niên, tại vị trí phát hiện thi thể nạn nhân có giỏ xách, bên trong có 1 CMND tên T.H.P, 1 chai thuốc diệt cỏ và một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư, P. kể nhà ở Thạnh Mỹ nhưng làm ăn tại TP. HCM. Hiện cô đang nợ 100 triệu đồng. Vì không có khả năng chi trả nên P. đành tìm đến cái chết, đồng thời gửi lời xin lỗi cha mẹ và gia đình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, đến buổi trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể P. cho gia đình để lo hậu sự.

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