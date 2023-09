Tuyệt chiêu uống bia không say giữ tỉnh táo trong mọi cuộc nhậu

Khó tránh phải uống bia do tính chất công việc hoặc do những lời mời thường xuyên

Uống quá nhiều bia, rượu không chỉ gây khó chịu ngay tức thời do phải nạp vào người một lượng cồn lớn mà còn có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, dễ mắc phải các bệnh gan mật và dạ dày. Chưa kể sẽ rất nguy hiểm nếu phải lái xe trong tình trạng say xỉn.

Tuy nhiên, do tính chất công việc hoặc khó khước từ trước những lời mời nhậu nhẹt, sau đây là một số mẹo hay để phòng ngừa hiệu quả tình huống say xỉn và hạn chế tác hại của cồn khi nạp vào cơ thể.

Thực phẩm giàu chất béo

Tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều chất béo như phô mai hay bơ là cách an toàn giúp không say dù uống nhiều rượu, bia. Vì chúng sẽ giống như một lớp bông thấm bên trong bao tử và hút hết chất cồn hiệu quả.

Thực phẩm giàu chất béo giúp uống lâu say hơn

Bên cạnh đó, lượng chất béo từ những thực phẩm này còn giúp bao bọc xung quanh thành bao tử để các cơ quan tiêu hóa hấp thu chất cồn chậm lại. Đây là những thực phẩm nên ăn trước khi uống bia có tác dụng chống say rõ rệt.

Sữa chua

Ăn một hộp sữa chua trước khi uống bia là cách chống say hiệu quả

Bổ sung một hộp sữa chua trước khi dự tiệc, nhậu là cách giúp không bị say bia hiệu quả. Trong sữa chua có chứa nhiều keo thực vật không chỉ bảo vệ thành dạ dày hiệu quả mà còn giảm được nồng độ cồn trong bia rượu.

Bổ sung vitamin và chất chống oxy hóa

Làm cách nào để uống bia không say? Thêm một mẹo uống bia không say cực hiệu quả không thể bỏ qua đó là bổ sung các viên vitamin tổng hợp có chứa các chất chống ôxy hóa.

Bổ sung các viên vitamin tổng hợp có chứa các chất chống ôxy hóa

Trước khi uống bia, rượu, hãy uống 2 viên 50 mg sinh tố B6 cùng với một viên sinh tố B100. Đây là mẹo hay sẽ giúp giảm say đến một nửa. Tuy nhiên, không nên lạm dụng B6 trong thời gian dài vì có thể dẫn đến những biến chứng không tốt.

Uống 2 viên 50 mg sinh tố B6 cùng với một viên sinh tố B100

Lòng trắng trứng

Trong lòng trắng trứng có chứa chất albumin làm kết tủa cồn trong rượu, giảm lượng cồn hấp thu vào máu.

Lòng trắng trứng giúp giảm lượng cồn hấp thu vào máu

Nếu được hãy ăn lòng trắng trứng gà hoặc vịt trước khi nhập cuộc nhậu để không lo bị say hoặc ngộ độc bia rượu. Đây là cách hạn chế tối đa tác hại của cồn đối với sức khỏe.

Uống sữa

Dùng một ly sữa ấm giúp làm chậm quá trình hấp thu chất cồn

Dùng một ly sữa ấm là cách giúp làm chậm quá trình hấp thu chất cồn của cơ thể hiệu quả. Đây là cách đơn giản mà mang đến không kém phần hiệu quả để uống bia không say.

Bánh mì nướng

Bánh mì nướng

Hãy thử vài miếng bánh mì nướng trước khi uống bia sẽ giúp ngăn chặn cơn say. Bánh mì chứa lượng carbon có tác dụng như một bộ lọc trong cơ thể giúp hấp thu hết chất cồn và chống say bia hiệu quả.

Men khô

Men khô sẽ phá vỡ các phân tử rượu trước khi tác động lên não

Men khô là loại men được dùng để sản xuất bột mì. Loại men này sẽ phá vỡ hoạt động của các phân tử bia, khiến chúng không còn khả năng gây tê liệt các nơ ron thần kinh ở não bộ khi uống bia.

Cơm

Có thể ăn cơm với rau luộc để tăng thêm khoáng chất bị mất trước khi uống bia

Ăn cơm trước khi nhậu là lời khuyên tốt nhất để giúp chống say và mệt. Khi được ăn no thì "sức chịu đựng" với đồ uống có cồn sẽ lâu hơn so với không ăn. Ăn cơm sẽ giúp tăng thêm sinh tố B và carbonhydrat bị mất khi uống bia.

Trong bữa tiệc

Đây là một số mẹo để uống bia không say trong cuộc nhậu:

Uống chậm

Nhâm nhi và thưởng thức bia chậm

Nhâm nhi và thưởng thức các loại đồ uống có chứa chất cồn thật chậm. Với cách này, khoảng thời gian xâm nhập của chất cồn vào bên trong cơ thể sẽ kéo giãn ra hơn.

Uống thêm nước

Xen kẽ uống nước lọc trong khi uống bia giúp làm giảm bớt nguy cơ bị say

Các cơn say thường chỉ xuất hiện khi cơ thể thiếu nước. Do đó, trong khi uống rượu bia, có thể xen kẽ uống một cốc nước ép hoặc nước lọc giúp làm giảm bớt nguy cơ bị say.

Chọn đồ uống có nồng độ cồn nhẹ

Nên chọn các loại bia có nồng độ cồn nhẹ

Nếu tiêu thụ loại đồ uống có nồng độ cồn quá cao thì cơn say sẽ đến nhanh hơn. Do đó, hãy hạn chế chọn những loại rượu, bia đậm màu như rum đen, vang đỏ vì chúng chứa khá nhiều chất cồn. Thay vào đó, nên chọn các loại nhẹ hơn như vodka, vang trắng...

Tránh uống đồ ngọt

Trong bữa tiệc, nên tránh những món đồ uống ngọt như cocktail vì sẽ khiến cơ thể mất nước nhiều hơn, tăng cảm giác buồn nôn và khiến tình trạng say trở nên tệ hơn.

Sau bữa tiệc

Nếu chẳng may lỡ bỏ qua những bước ngăn chặn tình trạng say rượu bia trên thì hãy áp dụng một số cách dưới đây để giải quyết cơn say hiệu quả:

Ngủ

Nếu bị say rượu thì nên ngủ để chữa say. Kết hợp uống một cốc nước ép và chườm thêm một chiếc khăn mát lên trán trong trường hợp bị nhức đầu.

Giấc ngủ giúp chữa say

Nên hạn chế các tiếng ồn, kéo rèm cửa lại và uống thêm một viên vitamin tổng hợp và đi ngủ trở lại nếu thức giấc giữa chừng.

Uống nhiều nước

Uống nước giúp cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể bởi vì mất nước. Do đó, để giảm bớt các triệu chứng khó chịu khi say thì cách tốt nhất là nên dùng những món ăn lỏng vào ngày hôm sau.

Thay thế lượng muối đã mất

Sau khi say, tình trạng nôn ói có thể dẫn đến kiệt sức do cơ thể mất nhiều nước, muối và các khoáng chất. Để khắc phục điều này, có thể sử dụng các gói dung dịch bổ sung muối để bù nước kịp thời, giảm thiểu những tác động tiêu cực như nôn, ói, đau nhức…

Uống cà phê

Cà phê giúp làm dịu đi cảm giác mệt mỏi khi say và giúp đỡ đau đầu hơn.

Uống cà phê giúp làm dịu đi cảm giác mệt mỏi khi say

Những trái cây giàu kali

Nên ăn những loại trái cây giàu kali như chuối để bổ sung thêm kali và lượng muối đã bị chất cồn làm tiêu tan mất. Đồng thời, nên ăn những trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi để hồi phục nhanh chóng hơn sau cơn say.

Tốt nhất là nên hạn chế uống rượu bia và không uống quá nhiều

Trên đây là một số lời khuyên hữu ích giúp phòng ngừa hiệu quả tình huống say rượu. Những mẹo này sẽ giúp tránh tác hại của một lượng cồn lớn khi uống bia. Đồng thời giúp giữ được tỉnh táo và giảm mệt, khó chịu khi phải uống nhiều bia. Tuy nhiên, để có một sức khỏe tốt, tốt nhất vẫn là nên hạn chế uống rượu bia và không uống quá nhiều.