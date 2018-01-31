Tha hồ nhậu nhẹt ngày Tết với những thực phẩm giúp uống bia rượu ngàn chén không say

Việc nạp một lượng lớn cồn khiến bạn cảm thấy đầy bụng, khó chịu, đau đầu... không chỉ ở trong bàn nhậu mà còn kéo dài đến ngày hôm sau. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng kỳ nghỉ của bạn.

Uống nhiều bia rượu không tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên, vào những ngày đầu năm mới quý ông khó tránh khỏi những buổi nhậu nhẹt quá chén.

Khi uống bia, bạn chỉ cần dùng một vật nhọn như tăm hay kim châm vào quả chanh càng nhiều càng tốt rồi cho vào ly bia. Đây là cách giúp tăng tửu lượng của các đấng mày râu rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.

Để có những ngày nghỉ Tết an toàn, các quý ông nên ghi nhớ những thực phẩm giúp uống rượu bia không say cực kỳ lợi hại dưới đây.

Dầu ăn

Trước khi vào bàn nhậu, uống 1 muỗng canh dầu ăn sẽ giúp bạn tăng tửu lượng. Dầu ăn sẽ tạo thành một lớp màng quanh dạ dày làm bia rượu khó thấm vào cơ thể, giúp bạn lâu say hơn.

Gừng

Gừng rửa sạch, gọt vỏ, thái sợi rồi ướp chúng với muối mang theo người. Trong bữa tiệc, lúc cảm thấy trong người hơi choáng váng, bạn hãy lấy vài sợi gừng ngậm vào miệng.

Sữa

Thưởng thức một ly sữa trước khi uống rượu bia chắc chắn sẽ giúp bạn giảm cảm giác nôn nao, say rượu. Nguyên nhân là vì sữa sẽ tạo thành một lớp bảo vệ dạ dày và làm chậm sự hấp thu rượu bia vào cơ thể.

Mật ong

Dùng 1 muỗng canh mật ong trước khi nhập tiệc sẽ kéo dài thời bia rượu ngấm vào cơ thể và hạn chế tổn thương cho dạ dày.

Phô mai

Cũng giống như sữa, ăn một miếng phô mai sẽ tạo thành một lớp màng bảo vệ dạ dày khỏi bia rượu hiệu quả. Ngoài ra, dùng một miếng phô mai trước khi nhậu sẽ giúp bạn tỉnh táo và đỡ mệt hơn rất nhiều.

Dưa leo

Dưa leo là loại rau quả chứa 95% là nước. Vhính vì thế việc ăn chúng trước và trong khi nhậu sẽ làm loãng bia rượu, giúp các quý ông lâu say hơn.

Bánh mì

Nhâm nhi một vài miếng bánh mì trước khi dùng đồ uống có cồn sẽ giúp các quý ông ngăn chặn cơn say vô cùng hiệu quả. Hàm lượng carbon trong bánh mì có tác dụng như một bộ lọc giúp cơ thể hạn chế hấp thu chất cồn, từ đó lâu say hơn.

Dù đã có những thực phẩm giúp uống bia rượu không say, bạn vẫn nên hạn chế nhậu nhẹt quá chén để có những ngày Tết vui vẻ và đảm bảo sức khỏe nhé.