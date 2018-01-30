Theo các chuyên gia dinh dưỡng , nếu dùng óc heo và trứng gà cùng nhau sẽ làm tăng cholesterol đột ngột trong máu, dẫn đến tăng huyết áp động mạch thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trứng gà là món dễ ăn, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên nếu kết hợp trứng với những thực phẩm quen thuộc này, bạn đang vô tình làm hại đến sức khỏe của bản thân cũng như cả nhà.

Dùng nước trà sau khi ăn trứng là một thói quen sai lầm mà nhiều người thường mắc phải. Bởi axit tannic trong nước trà sẽ kết hợp với protein trong trứng gà tạo thành hợp chất làm ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa.

Nhiều chị em nội trợ thường có thói quen dùng nước đường để làm tăng màu sắc cho món thịt kho trứng, tuy nhiên đây là cách làm sai lầm. Bởi cách làm này khiến axit amin trong trứng và đường sẽ kết hợp với nhau hình thành chất glycosyl lysine - một chất cơ thể khó hấp thụ, tạo cảm giác mệt mỏi.

Trà và trứng gà là một sự kết hợp sai lầm mà nhiều người không hề biết - Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là thủ phạm gây ra táo bón cũng như làm tăng nguy cơ tích trữ các chất có hại trong cơ thể.

Tỏi

Nhiều người thích cho tỏi vào món trứng chiên để làm tăng hương vị nhưng sự kết hợp này lại gây khó tiêu và đầy bụng. Đặc biệt trong trường hợp bạn đang đói bụng, nếu ăn trứng gà và tỏi sẽ sinh ra buồn nôn, choáng váng thậm chí là ngất xỉu.

Quả hồng

Hồng và trứng gà có thể khiến cơ thể bị trúng độc - Ảnh minh họa: Internet

Thưởng thức hồng ngay sau khi ăn trứng có thể dẫn đến viêm dạ dày cấp tính với các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng. Nghiêm trọng hơn, sự kết hợp này có thể khiến người ăn bị trúng độc thậm chí dẫn đến bất tỉnh.

Nếu lỡ rơi vào trường hợp này, bạn nên nhanh chóng uống một ly nước muối ấm (200ml nước ấm và 20g muối) để tạo cảm giác buồn nôn. Nếu uống xong mà vẫn không nôn được, bạn tiếp tục uống nước muối thêm nhiều lần cho đến khi tống hết chất độc hại ra ngoài.

Sữa đậu nành

Bạn nên bỏ thói quen ăn trứng gà cùng với sữa đậu nành để đảm bảo sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trứng gà và sữa đậu nành đều là những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nên không ít người có thói quen dùng chúng trong bữa ăn sáng. Tuy nhiên, sự kết hợp này hoàn toàn sai lầm bởi trứng gà có một số chất khi kết hợp với trypsin trong sữa đậu nành sẽ gây khó khăn cho quá trình phân hủy cũng như hấp thụ protein trong cơ thể.

Để bảo đảm sức khỏe, các bạn nên tránh xa những thực phẩm không nên kết hợp với trứng gà này nhé!