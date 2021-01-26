Tuyệt chiêu làm cá sốt cà chua ngon như ngoài hàng 

Cho dù bạn dùng loại cá nào để làm món cá sốt cà chua đi chăng nữa thì cũng đều ngon cả. Cách làm cũng tương tự nhau. Trong khuôn khổ của bài viết này thì sẽ hướng dẫn bạn cách làm món cá thu sốt cà chua như ngoài hàng nhé.

Món cá sốt cà chua không kén nguyên liệu. Vì thế tùy vào khẩu vị bạn có thể thoải mái lựa chọn loại cá mà mỗi thành viên trong gia đình yêu thích. Điển hình, bạn có thể làm các món cá sốt cà chua ngon như là cá nục sốt cà chua, cá diêu hồng sốt cà chua, cá ngừ sốt cà chua, cá hồi sốt cà chua, cá thu sốt cà chua… Đây đều là những món ngon, chỉ cần nghe thôi là cũng đã chảy nước miếng rồi.

Sơ chế:

Bạn hãy rửa sạch cá thu với nước muối pha loãng, sau đó vớt ra để ráo. Còn các nguyên liệu còn lại cũng rửa sạch. Sau đó, cà chua thì thái múi cau, hành lá, thì là cắt khúc, tỏi bóc vỏ đập dập băm nhỏ, gừng thái sợi, băm nhỏ.

Rán cá

Cho dầu vào chảo, đun nóng già sau đó thả miếng cá thu vào rán. Trong quá trình rán cần lật đều tay để cá chín vàng đều cả hai mặt. Khi thấy cá ngả sang màu vàng nhạt thì tắt bếp, cho cá ra đĩa.

Nhiều chị em có thể bỏ qua bước này. Nhưng mà việc rán cá thì sẽ giúp cho miếng cá thêm chắc, thơm và khi ăn có vị bùi hơn.

Sốt cà chua

Bây giờ là đến công đoạn làm nước sốt cà chua. Cách làm nước sốt cà chua cũng khá đơn giản. Khi đã chiên cá xong thì bạn cho thêm 2 thìa dầu vào chảo, phi hành thơm. Tiếp theo cho tỏi, gừng vào đảo đều tay đến khi có màu vàng ươm đẹp mắt thì cho cà chua vào xào cùng.

Cá thu sốt cà chua rất bắt cơm

Bạn hãy để lại một ít cà chua nhé. Để đến khi món cá thu sốt cà chua gần hoàn thành thì cho thêm vào để tăng thêm phần đẹp mắt cho món ăn. Khi cà chua đã mềm nhũn thì cho miếng cá thu vào sốt cùng. Tiếp theo nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Lật đều 2 mặt cá thu để thấm đều gia vị.

Khi miếng cá thu đã chín mềm, nước sốt cà chua cũng đặc lại thì cho thêm phần cà chua còn lại vào. Để lửa nhỏ nấu thêm khoảng 1 phút nữa thì cho hành lá vào. Sau cùng là tắt bếp và cho miếng cá ra đĩa, sau đó rưới nước sốt cà chua phủ lên trên. Món cá thu sốt cà chua thơm ngon đậm đà mang đậm mùi cá biển. Một khi ăn vào khiến bạn sẽ nhớ mãi không nguôi. Đặc biệt là vào những bữa cơm mùa thu đông thì đây là món ăn ấm áp vô cùng.

Thịt viên sốt cà chua món ăn được nhiều người thích

Tuy nhiên, nếu cả gia đình không thích món cá sốt cà chua thì bạn có thể đổi sang các món khác như là món thịt viên sốt cà chua, đậu nhồi thịt sốt cà chua, thịt băm sốt cà chua, khoai tây xào cà chua. Các công đoạn của những món này cũng khá đơn giản, chế biến cực nhanh, đều là món ăn đầy dinh dưỡng cho bạn và gia đình.

Bên cạnh đó bạn cũng có thể đổi vị và làm phong phú thêm bữa cơm gia đình với các món ngon khác từ cà chua như là trứng sốt cà chua, trứng chiên cà chua hay là salad cà chua… Đặc biệt là món salad cà chua không chỉ ngon miệng, mà còn giúp phái đẹp giảm cân, giảm stress, đôi mắt long lanh hơn và làn da căng mịn đầy sức sống. Hơn thế nữa, món này còn bổ sung hàm lượng lớn axit folic (vitamin B9) và chất xơ giúp bảo vệ trái tim khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh đột quỵ và tim mạch.

Salad cà chua tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của nữ giới

Cách nấu món canh cà chua trứng

Vào mùa hè nóng bức, ngoài những món trên, bạn cũng có thể chiêu đãi cả gia đình món canh cà chua trứng. Chỉ với quả cà chua cùng 2 quả trứng đơn giản và một vài gia vị có sẵn trong bếp như hành lá, mùi... là bạn đã có thể chế biến được ngay một nồi canh nóng hổi, thơm ngon, giải nhiệt cho mùa hè.

Đầu tiên, cà chua và rau gia vị bạn rửa sạch, cắt nhỏ. Riêng cà chua bổ múi cau. Còn trứng thì đập cho vào tô, đánh tan lòng đỏ. Nếu bạn muốn giữ nguyên lòng đỏ thì không cần phải đánh. Sau khi đã sơ chế xong các nguyên liệu thì bạn hãy bắt tay ngay vào công đoạn chế biến:

Canh trứng cà chua món ngon giải nhiệt ngày hè

Bước 1: Cho dầu ăn vào nồi, chờ cho nóng lên rồi phi thơm 2 tép tỏi và 1 củ hành tím băm nhuyễn. Sau đó cho cà chua vào xào mềm.

Bước 2: Khi cà chua đã mềm bạn cho một lượng nước đủ ăn vào, đậy nắp đun sôi. Sau đó cho ½ muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê hạt nêm, ¼ muỗng cà phê bột ngọt và khuấy nhẹ để gia vị tan đều.

Bước 3: Chút nhẹ tô trứng vào nồi, dùng đũa khuấy nhẹ. Bạn cũng có thể cho thêm đậu hũ trắng. Vặn lửa nhỏ liu riu và chờ trong khoảng 2 phút, nước sôi lăn tăn và có thể tắt bếp. Sau cùng bạn cho hành lá và rau mùi cắt nhỏ vào rồi múc canh ra tô. Vậy là bạn đã có món canh trứng cà chua rồi đấy.

Cách làm nước ép cà chua

Ngoài dùng để nấu ăn thì bạn cũng có thể dùng cà chua làm nước ép, sinh tố… đều rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Để đảm bảo có nguồn cà chua sạch, tươi ngon thì bạn có thể trồng cà chua thủy canh hay còn gọi là trồng cà chua không cần đất. Bạn có thể tận dụng khoảng trống trên sân thượng để trồng. Ưu điểm của mô hình này chính là cây sinh trưởng nhanh, cho ra những quả cà chua sạch, mọng nước mà không mất quá nhiều thời gian để chăm sóc và vun vén.

Nước ép cà chua cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể

Đặc biệt, cà chua thủy canh rất giàu dinh dưỡng như vitamin A, C, K, vitamin B6, kali, folate, thiamin, magiê, niacin, đồng và phốt pho… Đây đều là những vi chất cần thiết để duy trì một sức khỏe tốt. Điều tuyệt vời hơn ở cà chua thủy canh là chúng chứa rất ít cholesterol, chất béo bão hòa, natri và calo.

Vì thế để tận dụng hết các tác dụng của cà chua thì bạn hãy ăn cà chua sống kẹp với bánh mì, làm salad và thường xuyê n uống sinh tố và nước ép. Nước ép cà chua không chỉ giàu vitamin, khoáng chất mà cón ít calo và chất béo nên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp của phái đẹp. Bởi một ly nước ép cà chua chứa 75% lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày. Cùng những chất oxy hóa có lợi bảo vệ bạn khỏi các gốc tự do, không gây tổn hại cho tế bào.

Để nước ép cà chua phát huy tác dụng tốt nhất thì bạn nên uống vào giữa buổi sáng hoặc giữa buổi chiều. Ngoài ra bạn có thể uống trong hoặc sau bữa ăn. Nhưng tuyệt đối không nên uống nước ép cà chua khi đang đói. Vì loại nước ép này chứa phenolic và pectin uống lúc đói sẽ gây phản ứng với axit, hình thành các chất không hòa tan gây đau bụng.

Thường xuyên uống nước ép cà chua tốt cho sức khỏe chúng ta

Vì vậy, hàng ngày bạn hãy dành ra một chút thời gian để làm một ly nước ép cà chua và uống. Vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần rửa sạch 2 quả cà chua, cắt miếng cau cho vào máy ép để lấy nước. Sau đó cho thêm chút đường hoặc sữa và đá là có thể thưởng thức. Nếu thích uống chua thì bạn có thể dùng cà chua xanh và không bỏ thêm đường.

Qua đây có thể thấy được cà chua là một thực phẩm tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thực phẩm này có thể dùng để làm nước ép, làm đẹp, đặc biệt có thể chế biến ra nhiều món ngon như cá sốt cà chua, thịt băm sốt cà chua… vô cùng thơm ngon, bổ dưỡng. Vì vậy, bạn hãy thường xuyên nấu những món này để gia đình cùng thưởng thức nhé!