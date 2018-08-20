Cà chua nhồi đậu hũ chay: Món ăn không thể thiếu ngày rằm mồng 1

Nguyên liệu cơ bản của món ăn này là cà chua nhồi đậu hũ với các loại nấm rất tốt cho sức khỏe . Chỉ cần vài bước thực hiện theo công thức dưới đây sẽ có ngay thành quả là món cà chua nhồi đậu thơm ngon, bổ dưỡng không hề gây béo.

Món ăn chay thanh đạm sẽ giúp ta cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn giữa những bữa ăn đầy dầu mỡ, thịt gây ngán và khó tiêu. Cà chua nhồi chay là một gợi ý hoàn hảo cho những bữa cơm ngày rằm, đầu tháng.

Đậu hũ nhồi chay là món ăn rất đơn giản với cách làm không tốn nhiều thời gian

Nguyên liệu cần chuẩn bị làm món cà chua nhồi chay

Để làm đậu hũ sốt cà chua chay cho khẩu phần 4 người ăn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

- Cà chua quả to, chín mọng: 8 quả

- Đậu hũ: 4 bìa

- Nấm rơm: 200g

- Nấm đông cô: 10 cái nấm

- Hành khô: 1 củ

- Hành, rau mùi: mỗi loại 1 nắm

- Các loại gia vị: hạt tiêu xay, dầu ăn, xì dầu, bột canh,...

Cà chua nhồi đậu hũ có thể hấp, chiên hoặc sốt với cà chua

Cách làm cà chua nhồi chay

Cà chua rửa sạch, bỏ cuống rồi thái đôi, loại bỏ phần ruột có hạt rồi úp ngược xuống rổ để ráo hết nước bên trong

Hành khô bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ

Hành, mùi rửa sạch, thái nhỏ cho thơm

Các loại nấm ngâm và rửa sạch, sau đó cũng thái nhỏ

Làm nóng chảo, láng một thìa dầu ăn rồi phi thơm hành khô cùng với các loại nấm

Phần nhân đậu hũ nên phi hành và nấm trước khi nhồi để tăng hương vị thơm ngon

Đậu hũ bóp nát rồi đem trộn với hành khô vừa phi, nấm, hành, rau mùi cùng 1 thìa hạt tiêu xay, 1 thìa xì dầu, 1 thìa bột canh và khoảng ½ thìa đường

Dùng thìa múc phần đậu hũ vừa trộn nhồi vào bên trong quả cà chua thật chặt rồi dùng thìa gạt bớt phần nhân thừa để bề mặt quả cà chua phẳng, mịn

Lấy 1 tô nước đổ vào nồi hấp, sau đó xếp cà chua nhồi đậu hũ lên trên khay hấp chín. Sau bước này có thể lấy cà chua ra và ăn luôn hoặc tiến hành chiên sơ để cà chua nhồi chay có vị thơm ngậy. Món ăn này cũng có thể chế biến dưới dạng sốt cùng với cà chua để tạo được hương vị thơm ngon, dễ ăn khi dùng cùng với cơm.

Cà chua nhồi chay có thể thay thế món chính trong bữa cơm hàng ngày

Cuối cùng, trình bày món ăn ra đĩa, rắc thêm chút tiêu và rau mùi lên trên cho đẹp mắt. Món cà chua nhồi chay này là món ăn ngon thích hợp sử dụng trong những ngày rằm hay mồng 1, có thể là món ăn bày biện lên mâm cúng vừa nhanh gọn, đơn giản lại đẹp mắt và ngon miệng.

Lưu ý khi thực hiện món ăn này là đậu hũ phải bóp thật mịn và nhồi chắc để không bung ra khỏi cà chua khi nấu. Ngoài ra, để món ăn đảm bảo đúng sự thanh đạm vốn có, không nên dùng nhiều dầu ăn khi chế biến.

Với món ăn này, bất kể gia đình nào dù có ăn chay hay không cũng đều có thể áp dụng cho bữa ăn thường nhật, vừa tốt dáng đẹp da lại có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là những người bị tiểu đường, mỡ máu.