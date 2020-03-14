Trứng luộc để được bao lâu, bạn có biết?

Một vấn đề thường thấy là khi bạn muốn tiết kiệm thời gian nên luộc trước trứng và để trong tủ lạnh ăn dần. Nhưng thực sự trứng luộc để được bao lâu hay trứng luộc để qua đêm có tốt không thì bạn lại không thể chắc chắn.

Trứng luộc thuộc nhóm thực phẩm chứa nhiều protein, canxi và vitamin có lợi cho cơ thể. Như vitamin A trong trứng rất có lợi cho mắt, vitamin D giúp quá trình hấp thụ canxi tự nhiên trở nên dễ dàng hơn.

Căn cứ vào sự hấp thụ dinh dưỡng và khả năng tiêu hóa của người sau khi ăn: trứng luộc (nguyên vỏ) có tỉ lệ dinh dưỡng lên tới 99%; trứng hấp (bỏ vỏ) chứa 97% chất dinh dưỡng trong điều kiện nhiệt độ nấu ở mức thấp.

Theo kết quả của nhiều nghiên cứu: một quả trứng chỉ gồm lòng đỏ và lòng trắng, nhưng lòng trắng lại chứa 90% nước và 10% protein. Loại protein này được ví như nguồn sữa mẹ, nó có tỉ lệ hấp thụ rất cao khi vào cơ thể, và là một loại protein giá trị trong chuỗi thức ăn của con người.

Bạn hoàn toàn có thể ăn trứng luộc hàng ngày với số lượng vừa phải, vẫn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuy ăn trứng luộc rất tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều người lại nghĩ rằng có thể luộc một lúc nhiều trứng rồi bỏ vô tủ lạnh ăn dần. Thông thường sau khi luộc trứng, bạn hay có thói quen bóc vỏ và chỉ giữ lại phần trứng bên trong. Tuy nhiên điều này lại không hề tốt cho sức khỏe một chút nào.

2. Vậy trứng luộc để được bao lâu?

Nhiều nghiên cứu khoa học cho rằng, khi trứng đã luộc chín thì lớp màng bảo vệ bên ngoài của trứng sẽ ngay lập tức bị biến mất do sử dụng nhiệt độ cao trong quá trình đun nấu. Điều này dẫn đến việc vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào bên trong, làm biến đổi chất dinh dưỡng nếu bạn để trứng trong thời gian quá dài.

Thông thường sau khi luộc trứng, bạn sẽ ngay lập tức bóc vỏ, chỉ giữ lại phần trứng bên trong, nghĩa là trứng không còn bất kỳ lớp bảo vệ nào nữa. Khi để trứng bên ngoài quá lâu, tiếp xúc với không khí sẽ dễ bị oxy hóa, làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Mọi người thường có thói quen bóc vỏ ngay sau khi luộc - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, nếu bạn thắc mắc trứng luộc còn vỏ để được bao lâu thì lời khuyên dành cho bạn đó là để giữ được nguyên vẹn chất dinh dưỡng của trứng, bạn nên ăn ngay khi mới bóc vỏ. Hoặc chỉ nên để từ 1-2 tiếng với nhiệt độ thường và 3-4 tiếng với nhiệt độ của tủ lạnh. Mặc dù các thành phần dinh dưỡng trong trứng sẽ biến đổi trong thời gian giới hạn này nhưng không quá nhiều.

2.1. Cách bảo quản trứng đã luộc chín

Theo ý kiến của các chuyên gia thì để sử dụng món trứng luộc một cách an toàn thì các bạn cần luộc trứng chín trước khi sử dụng, không nên sử dụng trứng lòng đào, vì rất dễ bị lây nhiễm giun sán và đặc biệt là dịch cúm gia cầm, hiện nay vẫn đang cực kì nguy hiểm đối với sức khỏe.

*Trứng luộc chưa bóc vỏ để được bao lâu?

Trứng luộc để qua đêm có thể sử dụng an toàn nếu bảo đảm những vấn đề sau:

Trứng đã luộc chín kỹ, chưa bỏ vỏ

Trứng được bảo quản tốt (bỏ vào túi hoặc hộp kín cất trong tủ lạnh hoặc hâm nóng với nồi cơm điện trước khi ăn)

Ngoài ra, nếu muốn ăn trứng luộc để qua đêm thì bạn nên luộc lại thêm lần nữa trước khi dùng, để trứng thơm ngon hơn mà còn bảo đảm an toàn cho sức khỏe.

*Trường hợp không nên ăn

Bạn sẽ không thể sử dụng loại trứng đã để qua đêm nếu:

Trứng luộc chưa chín hết (lòng đào)

Trứng không được bảo quản tốt (để ngoài nhiệt độ bình thường)

Trứng đã được bóc vỏ

Vì sao vậy? Theo các chuyên gia thì ở nhiệt độ trên 10 độ C thì trứng luộc đã bóc vỏ hoặc trứng lòng đào để qua đêm rất dễ các loại vi khuẩn có hại xâm nhập. Nếu các bạn vẫn sử dụng món ăn này thì sẽ rất có hại đến dạ dày và bạn còn có thể bị đau bụng tiêu chảy.

2.2. Trứng luộc lòng đào có để lâu được không?

Liên quan đến câu hỏi: trứng luộc chưa bóc vỏ để được bao lâu, có nhiều thắc mắc rằng trứng luộc chín không nên để quá lâu, vậy còn trứng luộc lòng đào (phần lòng đỏ chưa chín hẳn hoặc mới chín một nửa) có để lâu được không?

Nhiều người thích ăn trứng luộc lòng đào, tuy nhiên chúng lại không hề tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Câu trả lời là không! Bạn không nên để trứng nửa sống nửa chín ở bên ngoài bởi món ăn này chỉ nên được dùng khi vừa luộc xong sau đó vớt ra dùng ngay. Nếu bạn để nguội phần trứng này thì ăn sẽ rất tanh và trên thực tế phần lòng đỏ chín dở (còn gọi là lòng đào) sẽ rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập gây hại cho cơ thể gây đau bụng, tiêu chảy,…

Bên cạnh đó, trứng lòng đào không những không có nhiều chất dinh dưỡng như mọi người vẫn lầm tưởng, loại protein ”sống” này cũng sẽ khiến các bạn bị đầy hơi, khó tiêu, bởi các enzym trong dạ dày rất nhạy cảm với những món như thế này.

2.3. Có nên để trứng luộc qua đêm trong tủ lạnh?

Trứng sau khi luộc xong không ăn hết cũng không cất trong hộp kín hay bảo quản tủ lạnh hoặc trứng đã bóc vỏ thì không nên sử dụng. Bởi chúng sẽ rất có hại cho đường ruột và dạ dày của bạn.

Tuy nhiên nếu trứng được đậy kín, cất kỹ trong tủ lạnh hoặc trần qua một lần nữa cho trứng nóng lại trong 5-10 phút thì bạn vẫn có thể sử dụng để tránh để thừa thức ăn. Với cách làm này, tuy món ăn sẽ không được tươi ngon như ban đầu vì các vi chất dinh dưỡng trong trứng cũng bị giảm bớt nhưng cũng là ”cứu cánh” cho thức ăn thừa chẳng may còn sót lại.

3. Cách bảo quản trứng sống

3.1. Để trứng ở nơi thoáng mát

Trứng sống khi để ở nhiệt độ ngoài trời quá lâu sẽ tạo môi trường cho các vi khuẩn Salmonella (một loại vi khuẩn làm ảnh hưởng đến đường ruột) sinh sôi và hoạt động. Chính vì thế, để trứng luôn tươi ngon, bạn cần bảo quản ở nơi thoáng đãng, mát mẻ, tốt nhất là ở nhiệt độ lạnh 5-10 độ C. Đó là lý do vì sao khi mua trứng về, nhiều người sẽ cất chúng vào tủ lạnh ngay thay vì để chúng ở ngoài khu bếp nóng bức, ẩm thấp.

Cũng tương tự, khi mua trứng, bạn nên mua ở những quầy trứng được bảo quản lạnh để đảm bảo độ tươi ngon.

Nên bảo quản trứng sống trong ngăn mát chuyên dụng trong tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

3.2. Dùng trứng tối đa trong vòng 3-4 tuần

Một lưu ý nữa là dù bạn có bảo quản trứng trong ngăn mát tủ lạnh, nhưng chất dinh dưỡng trong trứng vẫn biến đổi hàng ngày, chỉ là trong môi trường lạnh, sự biến đổi đó diễn ra chậm hơn mà thôi. Thời gian tối đa bạn có thể lưu trữ những quả trứng là từ 3-4 tuần. Đây là mức thời gian cho phép đến khi quả trứng của bạn không còn chút giá trị dinh dưỡng nào trong đó nữa, mà thay vào đó là các chất độc hại tấn công ngược lại cơ thể.

Vì vậy, khi có ý định tích trữ trứng để ăn dần, bạn chỉ nên mua vừa đủ với nhu cầu, tốt nhất là sử dụng và chế biến ngay trong 2 tuần đầu tiên để món ăn được tươi ngon nhất.

Trứng sống được chọn và bảo quản tốt thì khi luộc sẽ tươi ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu để nhận biết trứng cũ đó là khi đập trứng, lòng trắng sẽ tách rời khỏi màng vỏ trứng, lòng đỏ cũng sẽ bị vỡ không còn giữ được hình dạng nguyên vẹn. Trứng lúc này rất lỏng, loãng và khi nấu không còn mùi thơm, hương vị như ban đầu nữa.

Mong rằng bài viết trên đây đã giúp bạn trả lời câu hỏi: trứng luộc để được bao lâu. Tuy trứng luộc là một món ăn đơn giản và bổ dưỡng, nhưng chúng ta không nên vì thế mà chủ quan trong cách lựa chọn, chế biến và bảo quản.