Top những cách nấu chè đậu xanh thơm ngon, giải nhiệt cơ thể ngày nắng nóng

Ẩm thực không chỉ nói về "văn hóa vật chất" mà còn nói về cả mặt "văn hóa tinh thần". Trong làng ẩm thực các món ăn ngon hấp dẫn, trình bày đẹp mắt cũng là một cách để mỗi đất nước quảng bá nền văn hóa và đẳng cấp của họ và người ta còn giới thiêu một món ăn bằng những câu thơ lục bát quả là một nét văn hoá đặc biệt của Việt tộc chúng ta. Nói về chủ đề thức ăn thì sưu tầm cách nấu chè đậu xanh là một ý tưởng cho những fan cuồng hảo ngọt. Ta cũng thường xuyên bắt gặp chè đi vào cả thơ ca:

“Tháng bảy năm nào... ghé xuống quê Đầu mùa bắp trổ.. trái to ghê Nhìn đồng chẳng chủ.. nhanh tay bẻ Ngó ruộng người không.. hái vội nè Hạt bắp non mềm.. nhai rất dẻo Cùi ngô già cứng.. cắn dai nghe Rồi cùng tách hạt.. ngang lưng rổ Lửa nhỏ, đều tay... nấu chút chè.”

Hay:

“Thân em vừa trắng lại vừa tròn

Bảy nổi ba chìm với nước non

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữ tấm lòng son.”

Nguồn: Bánh trôi nước

Tác giả: Hồ Xuân Hương

Cách nấu chè đậu xanh đánh

Mặc dù chè đậu xanh đánh là món ăn dân dã, gắn với kí ức tuổi thơ của nhiều người nhưng nấu như thế nào để nhuyễn mịn, béo thơm thì không phải ai cũng biết.

Cách nấu chè đậu xanh đánh nhanh cần dùng loại đậu xanh đã được bóc vỏ. Nguyên liệu này không chỉ tiết kiệm được thời gian chế biến mà hương vị món chè cũng ngon hơn rất nhiều.

Chè đậu xanh đánh là món ăn quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu nấu chè đậu xanh đánh

- 200 gram đậu xanh không vỏ

- 100 gram đường trắng

- 10 gram bột năng

- 1 gói bột rau câu

- 1 lon nước cốt dừa

- 50 gram sữa đặc

- 1 muỗng cà phê tinh chất vani

Hướng dẫn cách nấu chè đậu xanh đánh

Đậu xanh mua về đem nhặt những hạt lép, hư, sau đó cho vào nước ngâm từ 3 đến 4 tiếng để nở mềm. Tiếp đó vớt đậu xanh ra ngoài, để ráo và cho vào nồi nấu chín. Trong thời gian đun, để lửa nhỏ và thường xuyên khuấy đều để đậu không cháy.

Bắc đậu xanh lên bếp nấu nhừ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đậu chín, vớt bớt nước ra ngoài, thêm đường và vani vào. Sau đó dùng muỗng đánh đều đến khi đậu xanh sệt lại là được. Hoặc bạn cũng có thể cho vào máy xay nhuyễn rồi đổ vào nồi tiếp tục nấu thêm 7 đến 10 phút.

Lưu ý, đánh nhừ đậu xanh là một trong những bước quan trọng nhất quyết định đến hương vị của món chè đậu xanh đánh, do đó bạn cần phải thật tỉ mỉ.

Ngoài ra, để chè đậu xanh đánh thêm trọn vị, bạn có thể làm thêm thạch ăn kèm. Cách làm món thạch ăn kèm này không khó, bạn cho bột rau câu vào nồi, thêm một chén nước lọc cùng sữa đặc, nấu sôi và đổ ra khuôn để đông lại. Sau đó cắt thành miếng vừa ăn.

Thạch rau câu sẽ giúp hương vị món chè đậu xanh đánh thêm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Chè đậu xanh đánh ngon không thể thiếu nước cốt dừa béo thơm. Bạn cho nước lọc vào nồi, thêm nước cốt dừa đã chuẩn bị sẵn cùng 10 gram bột năng và 2 muỗng canh đường, bắc lên bếp đun sôi đến khi hỗn hợp sệt lại thì tắt bếp.

Chè đậu xanh đánh truyền thống có vị ngọt bùi quyện với thạch rau cầu giòn mát rất quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã hoàn thành các bước sơ chế nguyên liệu, bạn múc đậu xanh ra ly, bỏ thêm một ít thạch rau câu, rưới nước cốt dừa vào là có thể thưởng thức.

Món chè đậu xanh đánh truyền thống này bùi bùi, béo béo lại hòa quyện với thạch rau câu giòn mát khiến người ta đã nếm thử thì chẳng muốn dừng.

Cách nấu chè đậu xanh nước cốt dừa

Chè đậu xanh nước cốt dừa là món tráng miệng ngày hè rất được yêu thích. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vị bùi bùi của đậu xanh và béo ngậy của nước cốt dừa, thêm mùi hương thoang thoảng của lá dứa khiến ai nấy đều chẳng thể kìm lòng.

Cách làm chè đậu xanh nước cốt dừa này không khó, đặc biệt lại không tốn quá nhiều thời gian nên bạn có thể thực hiện ngay tại căn bếp nhỏ của gia đình.

Nguyên liệu nấu chè đậu xanh nước cốt dừa

- 300 gram đậu xanh không vỏ

- 200 ml nước cốt dừa

- 80 gram đường trắng

- 3 muỗng canh bột năng

- 4 đến 5 nhánh lá dứa

- 1/3 muỗng cà phê muối

Hướng dẫn cách nấu chè đậu xanh ngon với nước cốt dừa

Đậu xanh sau khi vo sạch, cho vào nước ngâm từ 6 đến 8 tiếng, hoặc bạn có thể ngâm qua đêm. Cách này giúp đậu xanh khi nấu sẽ nhanh chín hơn. Đủ thời gian, vớt đậu xanh ra ngoài, xả lại bằng nước sạch và để ráo. Tiếp theo, cho đậu xanh vào nồi cùng 5 nhánh lá dứa đã rửa sạch và 1/3 muỗng cà phê muối.

Đun lửa vừa đến khi hạt đậu nở mềm, vớt lá dứa ra ngoài và cho vào 80 gram đường trắng. Khuấy tan 2 muỗng canh bột năng với nửa chén nước lọc, sau đó đổ từ từ hỗn hợp vào nồi chè, khuấy đều tay đến khi nồi đậu xanh sệt lại thì tắt bếp.

Bắc một nồi khác lên bếp, cho vào 200 ml nước cốt dừa cùng với ít muối ăn, đun lửa vừa đến khi hỗn hợp sôi thì thêm vào 1 muỗng canh bột bắp đã hòa tan với nước. Dùng muỗng khuấy liên tục để hỗn hợp sệt lại thì tắt bếp.

Múc đậu xanh ra chén, rưới nước cốt dừa vừa nấu lên là có thể thưởng thức. Cách nấu chè đậu xanh nước cốt dừa này không chỉ giúp món tráng miệng gia đình thêm phong phú mà còn có tác dụng giải nhiệt tốt.

Chè đậu xanh nước cốt dừa là món tráng miệng ngon bổ dưỡng và có tác dụng giải nhiệt tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè đậu xanh hạt sen

Cách nấu chè đậu xanh hạt sen cũng tương tự như những công thức nấu chè đậu xanh trên. Món ăn này không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều thành phần tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc hiệu quả.

Nguyên liệu nấu chè đậu xanh hạt sen

- 200 gram đậu xanh không vỏ

- 200 gram hạt sen khô

- 150 gram đường trắng

- 3 muỗng canh bột năng

Hướng dẫn cách nấu chè đậu xanh hạt sen

Đậu xanh vo sạch, cho vào nước ngâm qua đêm để nấu nhanh mềm. Tương tự hạt sen khô cũng ngâm với nước từ 4 đến 6 tiếng.

Sau khi ngâm đủ thời gian, vớt đậu xanh ra ngoài, rửa lại với nước và cho vào nồi nấu sôi. Tiếp đó, cho hạt sen vào, vặn lửa thật nhỏ để đậu xanh và hạt sen mềm nhừ.

Dùng muỗng lấy một ít đậu xanh trong nồi nếm thử, thấy mềm thì có thể cho 150 gram đường trắng vào. Lượng đường này bạn có thể tự do điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình.

Khuấy tan 3 muỗng canh bột năng với 2 muỗng canh nước, sau đó đổ từ từ vào nồi chè, tiếp tục đun lửa nhỏ và khuấy đều đến khi thấy chè sánh lại thì tắt bếp.

Món chè đậu xanh hạt sen này như vậy đã hoàn thành, bạn có thể múc ra thưởng thức khi còn nóng hoặc cho vào vài viên đá lạnh, cả hai cách đều mang lại hương vị thơm ngon.

Chè đậu xanh hạt sen dùng khi còn nóng hoặc ăn với đá lạnh đều ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè đậu xanh nguyên hạt

Mặc dù chè đậu xanh nguyên hạt có thời gian nấu hơi lâu nhưng bù lại rất thơm ngon và bổ dưỡng, chúng cung cấp một lượng chất xơ lớn nên đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa. Món chè này ăn lạnh hay nóng đều mang lại những hương vị hết sức đặc biệt.

Nguyên liệu nấu chè đậu xanh nguyên hạt

- 100 gram đậu xanh

- 1 lít nước

- 50 gram đường phèn

Hướng dẫn cách nầu chè đậu xanh nguyên hạt

Đậu xanh nguyên hạt mua về cũng vo sạch, sau đó cho vào nước và ngâm qua đêm. Đủ thời gian, vớt đậu xanh ra ngoài xả lại với nước lạnh, sau đó trút vào nồi cùng 1 lít nước lọc và đun sôi ở lửa lớn.

Khi nồi đậu xanh sôi bùng, bạn vặn lửa nhỏ lại, thêm đường phèn vào và tiếp tục nấu thêm 15 - 20 phút cho đậu mềm thì tắt bếp. Múc đậu xanh ra chén nhỏ, ăn nóng hoặc lạnh đều được.

Chè đậu xanh nguyên hạt có thời gian nấu hơi lâu nhưng ngược lại cực kỳ bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Chè đậu xanh là món ngon bổ dưỡng giúp giải nhiệt ngày hè vô cùng tốt. Vị bùi bùi thơm mát của đậu xanh hòa quyện với nước cốt dừa béo ngậy khiến cho cái nắng gay gắt của ngày hè như được vơi đi.

Cách nấu chè đậu xanh phổ tai nha đam bổ dưỡng

Chè đậu xanh phổ tai nha đam rất có lợi cho sức khỏe, giúp thanh nhiệt, giải độc và dễ ăn.

Nguyên liệu nấu chè đậu xanh phổ tai nha đam: – 150gr đậu xanh nguyên hạt, 20gr phổ tai, 100gr nha đam, 200gr đường cát trắng (hoặc 300gr đường phèn), 1/8 tsp muối.

Dụng cụ nấu chè đậu xanh phổ tai nha đam: Tô, dao, nồi, muỗng.

Cách nấu chè đậu xanh phổ tai nha đam:

Bước 1: Phổ tai ngâm nước cho nở, rửa lại nhiều lần cho thật sạch và bớt mùi hăng rồi để ráo nước.

Nha đam gọt vỏ, ngâm trong nước muối pha loãng và xả lại với nước lạnh nhiều lần để làm sạch nhớt và khử vị đắng của nha đam. Sau đó cắt miếng vừa ăn. Đậu xanh rửa sạch, ngâm qua đêm cho nở mềm. (Nhớ pha 1/8 tsp muối vào nước ngâm đậu xanh nhé!

Bước 2: Cho đậu xanh vào nồi, đổ nước vào ngập mặt đậu, đun cho đến khi đậu xanh chín mềm thì cho đường vào đun đến khi đường tan hết, sau đó tiếp tục cho phổ tai và nha đam vào, đợi nồi chè sôi lại thì tắt bếp. Để chè nguội bớt rồi để trong tủ lạnh thì khi thưởng thức sẽ ngon hơn.

Phổ tai được ngâm nước - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chè đậu xanh phổ tai

Nguyên liệu: 200g đậu xanh còn nguyên vỏ, 1 nhúm nhỏ phổ tai, 100g đường cát trắng hoặc vài viên đường phèn, 1/2 thìa nhỏ muối.

Cách làm:

Bước 1: Đậu xanh đãi sạch, nhặt bỏ những hạt đậu hỏng, hạt lép nổi trên mặt nước. Ngâm đậu qua đêm với nước lạnh ngập mặt đậu, khi ngâm trộn vào 1/2 thìa nhỏ muối.

Bước 2: Phổ tai xả nhiều lần cho sạch cát, ngâm phổ tai trong nước lạnh, phổ tai nở bung.

Chè đậu xanh phổ tai nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Ngày hôm sau đổ đậu vào nồi, đổ nước ngập mặt đậu, đun sôi đến khi đậu mềm. Nếu cạn nước bạn nhớ châm vào ít nước lạnh.

Đậu thật mềm bạn mới đổ từ đường cát trắng vào đậu, đun lửa nhỏ để đậu thấm đường. Nêm nếm tùy theo khẩu vị của bạn

Bước 4: Nhanh tay đổ tiếp phổ tai vào, dùng muôi khuấy đều để phổ tai hòa quyện với đậu. Đợi sôi lại, bạn tắt bếp, không nên đun lâu sẽ làm phổ tai mất giòn. Đợi chè nguội cất vào tủ lạnh dùng dần.

Cách nấu chè đậu xanh phổ tai nước cốt dừa

Bạn cần chuẩn bị nguyên liệu: Đỗ xanh còn vỏ: 300 gam. Nước cốt dừa: 2 gói hoặc 1 hộp nhỏ. Phổ tai: 1 núm nhỏ. Đường trắng: 250 – 350 gam. Muối trắng: 1/3 thìa. Bột năng: 2 thìa. Vali: 2 ống. Nước lọc.

Sau đó, Đậu xanh sau khi được mua về, bạn đổ vào chậu nước rồi lấy tay vớt bỏ những hạt đậu nổi lên. Sau đó xả thêm nước để loại bỏ hết bụi bẩn bám vào hạt đậu xanh. Bạn ngâm đậu xanh bằng nước mát hoặc nước ấm khoảng 2 hoặc 3 giờ để giúp nấu nhanh chín mềm hơn.

Rửa sạch phổ tai sau đó cũng ngâm khoảng 1 hoặc 2 giờ để cho nở mềm nhé. Nếu phổ tai mà dài quá thì bạn lấy kéo cắt ngắn lại cho dễ ăn.

Sau khi đậu xanh và phổ tai đã sơ chế xong thì bạn vớt cả 2 nguyên liệu ra rổ để cho ráo nước

Cho đậu xanh vào nồi cùng với nước lọc đun sôi cho đến khi đậu chín thì tắt bếp. Trong lúc sôi, bạn lấy thìa vớt hết những bọt trắng ra rồi hạ lửa. Hoặc bạn có thể cho đậu xanh vào nồi hấp khoảng 20 hoặc 25 phút.

Chè đậu xanh phổ tai nước cốt dừa - Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy đậu xanh chín thì bạn cho phổ tai vào rồi tiếp tục đun đến khi 2 nguyên liệu này chín mềm thì bạn tắt bếp.

Sau đó bạn đổ đường và hộp nước cốt dừa vào nồi chè rồi tiếp tục đun sôi. Nếu bạn dùng gói bột cốt dừa thì nên pha với nước lọc và khuấy cho tan rồi mới đổ vào nồi chè nhé.

Cuối cùng bạn cho thêm một chút muối, vali và hòa bột sắn với nước lọc rồi đổ từ từ vào nồi chè và khuấy đều. Đun đến khi chè sánh lại thì tắt bếp. Bạn có thể cho bột sắn hoặc không tùy thuộc vào khẩu bị của bạn nhé.

Bà bầu ăn chè đậu xanh phổ tai được không?

Ngoài những cách nấu chè đậu xanh phổ tai, các bà nội trợ cũng cần tìm hiểu xem những ai có thể ăn được món ngon này. Trước hết, bà bầu, Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đậu xanh có nhiều tác dụng với cơ thể. Vì vậy, bà bầu ăn chè đậu xanh hoặc các món ăn được chế biến từ đậu xanh rất tốt.

Bà bầu ăn tốt cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đậu xanh có tính âm, không nên dùng liên tục trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, khi nấu, bạn có thể thêm một chút đậu đỏ với tác dụng bổ máu. Những người không được ăn chè đậu xanh phổ tai: Những người có tính hàn thì (biểu hiện chân tay lạnh thiếu lực, lưng, chân đau nhức và đi ngoài phân lỏng). Khi đang đói bụng bạn không nên ăn đậu xanh vì đậu xanh có tính hàn khi ăn vào bụng đói không tốt cho dạ dày.

Cách nấu chè đậu xanh phổ tai bột khoai ngon và đơn giản

Chỉ cần với nguyên liệu Đậu xanh: 500g. Đối với món chè này bạn nên sử dụng đậu xanh còn nguyên vỏ thay vì sử dụng đậu xanh đã bóc vỏ như các món chè thông thường khác. Bột khoai: 250g, đường kính trắng: 200g. Nước cốt dừa: 200ml.

Sau đó, bạn ngâm đậu xanh với nước chừng khoảng 5-6 tiếng. Hoặc bạn có thể ngâm qua đêm cho hạt đậu nở hết khi nấu sẽ mềm hơn. Bạn nên loại bỏ hết hạt đậu nổi lên trên bị sâu, thối. Bởi khi ăn sẽ đắng và không tốt cho sức khỏe của mình.

Tiếp tục, vớt đậu xanh ra và rửa sạch với nước, để ráo. Trộn muối với đậu xanh rồi hấp chín. Hoặc bạn cũng có thể cho đậu xanh vào nồi, cho nước gấp đôi rồi đun cho chín.

Món ngon dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Đối với bột khoai: Bởi nó là bột khoai khô nên trước khi nấu bạn cần làm mềm nó. Bột khoai bạn nên ngâm với nước ấm chừng khoảng 30-35 cho mềm. Bắc nồi lên bếp, cho thêm chút nước đun sôi rồi luộc bột khoai chừng 5 phút. Vớt bột khoai ra và để ráo nước.

Cuối cùng bạn bắc nồi lên bếp, cho nước dừa vào đun sôi. Tiếp tục cho đường vào khuấy cho tan. Lần lượt cho đậu xanh vào nấu chừng 10 phút cho sôi lên. Cho vào nồi thêm 1 ống vani cùng với bột khoai vào khuấy đều tay.

Múc chè ra bát, thêm nước cốt dừa và thưởng thức ngay. Trời nóng, bạn có thể thêm một chút đá vào ăn cùng sẽ thấy cơ thể sảng khoái hơn.

Cách nấu chè đậu xanh vỏ quýt ngon nhất cho mâm cúng Giao thừa

Chuẩn bị nguyên liệu:

Đậu xanh cà không vỏ: 100g

Vỏ quýt: 1 trái

Đường: 200g

Nước cốt dừa: 1 chén

Bột báng

Thực hiện:

Bước 1: Đậu xanh bạn mua về rửa sạch rồi ngâm qua đêm cho mềm. Sau khi ngâm, cho đậu xanh vào nồi luộc khoảng 25 phút cho chín rồi vớt ra bỏ vào máy xay nhuyễn.

Bước 2: Vỏ quýt rửa sạch, cắt thành từng sợi thật nhuyễn sau đó cho vào nồi luộc. Đến khi sôi, bạn tắt bếp vớt vỏ quýt ra để cho thật ráo nước.

Bước 3: Bột báng khi mua về các chị em nội trợ phải ngâm trong nước để chúng nở ra. Sau đó bạn cho vào nồi với nước xâm xấp đun lửa nhỏ đến khi thấy bột nở to tròn và trong thì tắt bếp, vớt ra để ráo.

Bột báng ngâm trong nước cho nở - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Tiếp theo cho đậu xanh xay nhuyễn, đường và 1/2 chén nước lọc vào nồi đun ở lửa vừa khoảng 10 phút. Khi nước sôi, bạn cho nước cốt dừa vào và dùng đũa khuấy đều tay để chè không bị khét, mất ngon.

Bước 5: Cuối cùng, bạn cho vỏ quýt và bột báng vào nồi chè, khuấy nhẹ tay thêm 5 phút thì tắt bếp.

Lưu ý: Sợi vỏ quýt càng mỏng càng ngon và đừng sử dụng quá nhiều để tránh chè có vị đắng.

Chè đậu xanh vỏ quýt dễ làm cho mâm cúng đêm Giao thừa - Ảnh minh họa: Internet

Vỏ quýt từ xưa đã được sử dụng trong Đông y như một vị thuốc thần kỳ chữa được nhiều bệnh như rối loạn nhịp tim, cao huyết áp, viêm phế quản, cảm cúm, ăn không tiêu...

Trong khi đó, đậu xanh được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là một loại thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Trong đậu xanh có chứa các chất kháng viêm và nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể nên rất tốt cho việc cải thiện tình trạng tim mạch, ngừa ung thư và tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả.

Trên đây, bài viết đã chia sẻ cho bạn công thức nấu món chè đậu xanh đánh thơm ngon, nhớ lưu vào sổ tay để không bỏ lỡ món ăn dân dã nhưng lại giàu dinh dưỡng này.