Top 12 cách làm kem xoài ngon cực đơn giản tại nhà

Cách làm kem xoài ngon cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Món ăn này giúp giải nhiệt hiệu quả vì nó ít ngọt hơn các loại kem khác, đồng thời có vị chua nhẹ của xoài nên không gây ngán. Chỉ cần một vài loại nguyên liệu dễ tìm cùng một chút thời gian là bạn có thể tự làm cho mình món kem xoài thơm ngon tại nhà.

Cách thực hiện:

- Gọt vỏ xoài, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

- Cho thêm sữa tươi, sữa đặc, sữa chua, đường và vanilla vào rồi trộn đều các nguyên liệu với xoài. Mang hỗn hợp đi xay nhuyễn.

Cho sữa đặc, sữa tươi, sữa chua, đường và vanilla vào trộn đều nên cùng với xoài

- Whipping cream đem đi đánh bông lên cho đến khi thấy kem hơi cứng lại và có gợn nhẹ là được.

- Trộn đều hỗn hợp xoài với kem tươi và xay nhuyễn để tạo thành hỗn hợp lỏng.

- Cho hỗn hợp vào trong tủ lạnh, thăm chừng khoảng 2 tiếng thì dùng máy đánh cho thật đều. Khi thấy kem dừng hẳn là có thể thưởng thức rồi.

2. Cách làm kem xoài với sữa tươi

Nguyên liệu:

- Xoài chín: 1 quả thái miếng vuông nhỏ, xoài nghiền: 100ml.

- Sữa tươi không đường: 250ml, kem tươi: 200ml, đường: 120g.

Cách thực hiện:

- Bạn hãy cho kem tươi vào cùng với đường và đánh bông lên.

- Tiếp đến, cho thêm sữa tươi, xoài vào xay nhuyễn. Trộn đều các nguyên liệu để chúng được hòa nguyện vào nhau.

- Trộn đều 1/2 lượng xoài thái nhỏ vào hỗn hợp trên.

- Mang hỗn hợp vừa trộn đổ vào nồi gang, cho thêm phần xoài thái nhỏ đã chuẩn bị vào và trộn đều.

- Bỏ vào tủ lạnh phần đủ đá là có ngay món kem xoài hấp dẫn.

Món kem xoài thanh mát được kết hợp giữa xoài và sữa tươi

3. Cách làm kem xoài với sữa ông thọ

Nguyên liệu:

- Xoài lớn: 1 quả, gọt vỏ, bỏ hạt.

- Sữa đặc không đường: 2 hộp loại nhỏ, đường: 10g, kem tươi: 1 chén.

Cách thực hiện:

- Hãy cho khoảng 3/4 lượng xoài, cùng với sữa đặc và đường vào máy xay sinh tố, sau đó mang đi xay nhuyễn trong khoảng 2 – 3 phút sao cho hỗn hợp nhuyễn mịn.

- Trộn kem sao cho bông cứng. Rồi đổ hỗn hợp xoài trên vào kem, cho thêm lượng xoài còn lại và trộn đều cho hòa nguyện.

- Mang kem để vào ngăn đá tủ lạnh trong khoảng 2 giờ và trộn đều. Sau đó cho kem vào tủ lạnh lần 2 khoảng 4 giờ là món ăn hoàn thành.

4. Cách làm kem xoài tại nhà đơn giản với trứng gà

Nguyên liệu:

- Lòng đỏ trứng gà: 2 quả.

- Đường: 80g, sữa: 200ml, whipping cream: 180ml (kem tươi).

- Xoài chín: 1 quả (hoặc 200g xoài xay).

Cách thực hiện:

- Cho lòng đỏ trứng và đường vào au đánh nổi.

- Đổ sữa vào khuấy đều và đun cùng với lửa nhỏ đến khi sôi thì tắt bếp.

- Dùng số whipping cream đang lạnh cho vào hỗn hợp trên và khuấy đều tay, để yên cho hỗn hợp nguội hẳn.

- Ép xoài lấy nước hoặc xay nhuyễn theo sở thích và cho vào hỗn hợp.

- Mang hỗn hợp ra đặt vào ngăn đá tủ lạnh để làm kem. Khi kem hơi đông thì mang ra dùng máy đánh trứng đánh trong khoảng 2 phút.

- Để kem vào lại tủ lạnh. Cứ khoảng 2 giờ lấy ra đánh lại 1 lần, làm khoảng 4 – 5 lần là được.

Làm kem xoài tại nhà đơn giản với trứng gà

5. Cách làm kem xoài cốt dừa

Nguyên liệu:

2 quả xoài chín.

150ml nước cốt dừa.

100ml sữa đặc có đường, 1 hộp sữa chua Vinamilk, đường trắng.

Cách thực hiện:

- Mang xoài đi rửa sạch, gọt vỏ và cắt thành những miếng nhỏ.

- Thêm vào sữa đặc có đường, nước cốt dừa, sữa chua và tất cả xoài đã cắt miếng vào xay nhuyễn.

- Xếp từng lát xoài đã cắt mỏng xuống đáy hộp và dàn đều ra. Trút số hỗn hợp kem đã xay ở trên vào hộp và đặt vào tủ lạnh.

Kem xoài cốt dừa

6. Hướng dẫn cách làm kem xoài tại nhà không cần whipping cream

Nguyên liệu:

- Xoài chín xay nhuyễn: 400g.

- Kem tươi: 400ml (hàm lượng béo trên 35%), sữa đặc: 150g.

- 1 vài giọt hương xoài ( mango flavour).

Cách thực hiện:

- Dùng phần xoài đã xay nhuyễn bắt lên bếp, đun ở mức lửa vừa. Vừa đun vừa khuấy đều để xoài rút bớt nước, thì món kem làm ra sẽ không bị dăm đá sau khi đông.

- Khi thấy xoài trên bếp đã sệt lại thì tắt bếp và để nguội hỗn hợp.

- Trộn đều sữa đặc với xoài đã chuẩn bị sẵn cùng vài giọt hương xoài.

- Đánh số kem tươi cho đến khi bông cứng. Thêm vào một ít kem tươi vào hỗn hợp xoài và sữa đặc rồi trộn đều.

- Tiếp theo, hãy đổ hỗn hợp này vào tô chứa kem tươi, dùng một chiếc phới dẹt trộn hỗn hợp theo kĩ thuật fold (hất từ dưới lên trên) cho đến khi hỗn hợp mịn và mượt.

- Cho kem xoài vào hộp thủy tinh có nắp đậy kín, đặt vào tủ lạnh từ 10 - 12 tiếng cho kem đông đặc lại.

Làm kem xoài tại nhà không cần whipping cream

7. Làm kem quả xoài thơm mát

Nguyên liệu:

- Whipping cream: 180 ml.

- Xoài chín: 1 quả.

- Sữa ông thọ: 2 hộp

- Sữa chua: 2 hộp.

- Trái cây trang trí tùy thích.

Cách thực hiện:

- Cắt phần đầu quả xoài để riêng ra.

- Dùng muỗng và dao nạo bỏ phần hạt xoài. Phần thịt xoài có thể nạo bớt ra để ruột quả xoài có không gian trống.

- Tiếp theo, cho sữa đặc, sữa chua và thịt quả xoài vào máy xay sinh tố. Xay nhuyễn nguyên liệu và đánh bông whipping cream lên, sau đó trộn vào hỗn hợp xoài.

- Trút toàn bộ hỗn hợp đã chuẩn bị vào quả xoài, thêm vào các loại trái cây để trang trí.

- Dùng phần nắp xoài khi nãy đậy quả xoài lại và đặt vào ngăn đông tủ lạnh.

- Sau 10 – 12 giờ, quả xoài sẽ đông cứng. Đem ra, gọt bỏ vỏ và thái thành những miếng nhỏ vừa ăn.

Kem trái xoài trông khá là lạ mắt

8 .Kem xoài dẻo mịn

Nguyên liệu làm kem xoài dẻo mịn:

- Xoài chín 2 quả

- Sữa đặc 1 lon

- Kem sữa tươi 1 chén

Cách làm kem xoài dẻo mịn:

Bước 1: Xoài chín rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng nhỏ. Cho xoài và kem sữa tươi vào máy, xay nhuyễn, đánh bông cứng. Sau đó cho thêm sữa đặc. Độ ngọt điều chỉnh theo khẩu vị của mỗi người.

Bước 2: Làm lạnh khuôn trước khi đổ hỗn hợp vào khuôn. Cho kem vào tủ lạnh 5h, đến khi đông cứng thì có thể thưởng thức. Có thể thêm siro xoài ăn kèm và trang trí kem.

9.Kem xoài cream cheese

Nguyên liệu làm kem xoài cream cheese:

- 300 ml whipping cream để lạnh

- 2 quả xoài chín

- 40 g sữa đặc có đường để lạnh

- 80 g cream cheese để lạnh

Cách làm kem xoài cream cheese

Bước 1: Xoài rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng nhỏ cho vào máy xay nhuyễn mịn. Sau đó đổ xoài vào chảo, sên trên lửa vừa, đến khi cô đặc lại. Thêm sữa đặc tùy vào khẩu vị của từng người.

Bước 2: Cho whipping cream vào tủ lạnh, đến khi kem đóng thành khối mềm. Cho kem ra tô, dùng máy đánh trứng đánh bông cứng kem. Thêm sữa đặc, trộn nhẹ tay. Không nên đánh kem quá lâu, kem dễ bị tách nước.

Bước 3: Trộn xoài cùng kem whipping cream đã đánh bông. Sau đó đổ ra khay, bảo quản trong tủ lạnh khoảng 5h thì có thể thưởng thức.

10.Kem xoài bánh Oreo

Nguyên liệu làm kem xoài bánh Oreo:

- 100ml kem tươi whipping cream

- 5 cái bánh Oreo

- 20g đường xay

- 50g sữa đặc

- 1 trái xoài cát chín vàng

- 1/5 tsp vanilla nếu thích

Cách làm kem xoài bánh Oreo:

Bước 1: Bánh Oreo bỏ phần nhân kem để riêng. Đập dập phần vỏ bánh, không nên đập nát vì bánh sẽ bị quyện vào kem ăn không còn mùi thơm.

Bước 2: Xoài rửa sạch, bỏ vỏ, cắt nhỏ từng miếng. Thêm sữa đặc,vanilla vào xay nhuyễn.

Bước 3: Whipping cream trước khi đánh nên cho vào tủ lạnh. Đợi đến khi kem đông cứng thành một khối mềm thì dùng máy đánh trứng đánh bông cứng kem. Nếu không có thời gian bỏ kem vào tủ lạnh, bạn có thể ướp lạnh âu kem bằng đá nhỏ, vừa ướp lạnh vừa đánh. Thêm đường xay vào kem, độ ngọt tùy theo khẩu vị từng người.

Bước 4: Trộn bánh Oreo, xoài đã xay nhuyễn với kem whipping cream. Đổ ra khuôn đã làm lạnh sẵn, bảo quản trong tủ lạnh khoảng 5h là có thể thưởng thức.

11.Kem xoài sữa chua

Nguyên liệu làm kem xoài sữa chua:

- 2 quả xoài cát chín kỹ (không bị dập)

- 3 hộp sữa chua

- 40 ml sữa đặc

- Hũ đựng sữa chua

- 150gr kem sữa tươi

Các bước làm kem xoài sữa chua:

Bước 1: Cho xoài cắt hạt lựu trộn cùng sữa đặc, đường cát, vanilla, sữa tươi và sữa chua vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn.

Bước 2: Đánh bông kem sữa tươi (đánh nhẹ tay đến khi kem hơi cứng có gợn nhẹ là được).

Bước 3: Trộn hỗn hợp xoài đã xay nhuyễn với kem tươi thật đều và nhẹ nhàng, sẽ có kem xoài dạng lỏng vàng sóng sánh.

Bước 4: Đổ hỗn hợp kem đã xay vào hộp nhựa hoặc khuôn làm kem. Bảo quản trong tủ lạnh khoảng 5h là có thể thưởng thức được.

12. Cách làm kem xoài cho bé

Nguyên liệu:

Nguyên liệu làm kem xoài có mặt ở hầu hết các khu chợ và siêu thị - Ảnh minh họa: Internet

- Xoài chín: 400g

- Kem whipping: 200g

- Sữa đặc: 70g

- Đường: 70g

- Vani: 2 ống

- Chanh tươi: 1 miếng

Thực hiện:

Bước 1: Xoài chín mẹ chọn quả vàng ươm, chín đều đẹp mắt. Sau đó gọt vỏ, thái miếng nhỏ. Một miếng xoài cắt hạt lựu, để riêng dùng trộn với kem.

Xoài rửa sạch, gọt vỏ - Ảnh minh họa: Internet

Lấy một miếng nhỏ cắt hạt lựu để riêng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Phần xoài cắt mẹ cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, thêm đường, vani vào hỗn hợp.

Cho xoài đã cắt nhỏ vào máy xay sinh tố xay nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cho kem tươi vào âu, dùng máy đánh trứng hoặc phới lồng đánh bông.

Đổ kem tươi ra âu sau đó đánh bông - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Trộn xoài xay nhuyễn, sữa đặc, nước cốt chanh tươi vào âu đựng kem rồi trộn đều tay. Cho phần xoài đã cắt hạt lựu vào hỗn hợp kem đã trộn.

Cho xoài và các nguyên liệu đã chuẩn bị vào âu kem đánh đều tay - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cho hỗn hợp vào khay đựng, đậy nắp lại rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 8 tiếng để kem đông lại. Sau cùng, mẹ dùng muỗng múc kem xoài ra ly cho bé thưởng thức.

Cho hỗn hợp kem xoài vào ngăn đông tủ lạnh sau đó lấy ra cho bé thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Kem xoài thơm, mịn, vị ngọt thanh mát lạnh sẽ khiến bé thích thú trong những ngày hè nóng bức.

* * * Những lưu ý khi làm kem xoài tại nhà

- Muốn món kem xoài được thơm ngon thì bạn nên chọn những quả xoài to, mềm, thơm ngọt, nên tránh xoài có nhiều xơ. Chúng sẽ khiến cho món kem không ngon và mịn.

- Khi chế biến, hãy điều chỉnh liều lượng đường sao cho vừa miệng.

- Thành phẩm ngon phải đạt được vị chuẩn thanh mát, thơm mùi sữa, đường và đặc biệt là mùi thơm đặc trưng của xoài.

- Bạn có thể cho thêm một số loại trái cây thái nhỏ (dưa hấu, kiwi, táo…) để tăng hương vị, sự đa dạng cho món kem.

- Tuyệt đối không bỏ thêm nước lọc vào hỗn hợp kem. Nếu khi làm thấy hỗn hợp sệt quá thì cho thêm sữa vào để kem không bị đông cứng.

- Tránh trút chỗ phần thịt xoài xay vào đun từ đầu hoặc là cho vào khi hỗn hợp sữa vẫn nóng vì sẽ mất đi mùi thơm của xoài và làm món kem bị chua.

Thành phẩm ngon phải đạt được vị chuẩn thanh mát, thơm mùi sữa, đường và đặc biệt là mùi thơm đặc trưng của xoài

* * * Giá trị dinh dưỡng của món kem xoài

- Trong quả xoài có chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất xơ, tất cả đều rất tốt cho hệ tiêu hóa, ngoài ra còn giúp làm đẹp da và ngăn ngừa ung thư,…

- Xoài còn chứa hàm lượng vitamin B1 và C rất cao, giúp tăng hệ thống miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên ăn xoài sẽ giúp bạn đẩy lùi được bệnh tật hiệu quả.

- Ngăn ngừa mỡ trong máu, giảm cholesterol trong huyết thanh.

- Trong nước ép xoài có chứa đến 24% vitamin A, giúp ngăn ngừa các chứng bệnh về mắt hiệu quả. Bên cạnh đó, ăn xoài còn giúp nâng cao thị lực, bảo vệ đôi mắt sáng khỏe.

- Kem tươi và sữa đặc có mặt trong món kem xoài còn giúp tạo nên một món ăn giải nhiệt vô cùng tốt cho sức khỏe.

- Đây cũng là món ăn tráng miệng giúp đẹp da mà bạn không thể bỏ qua. Bởi hàm lượng chất xơ cao, sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường trong máu.

Kem xoài bổ sung nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể

Hy vọng cách làm kem xoài ngon mát cực đơn giản mà chúng tôi hướng dẫn ở trên đã giúp bạn có thêm một món tráng miệng thú vị, giúp giải nhiệt cho các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, đây cũng là món ăn rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe nên có thể sử dụng thường xuyên với liều lượng hợp lý.