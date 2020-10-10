Bật mí những cách làm nộm xoài xanh hấp dẫn cực đơn giản

Học ngay những cách làm nộm xoài xanh giòn ngọt dưới đây để giúp ngày hè nóng nực được hạ nhiệt đồng thời tăng thêm cảm giác ngon miệng cho cả gia đình!
- Mách bạn cách làm xoài lắc ngon như ngoài hàng, ăn mãi không chán
- Bổ sung vitamin với pudding xoài 2 lớp ngon đẹp lung linh
Nội dung bài viết
- Những cách làm nộm xoài xanh siêu ngon
Xoài là một trong các thực phẩm được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Không quá khó để tìm mua loại trái cây này. Bên cạnh những cách ăn truyền thống, xoài còn được dùng làm nguyên liệu chế biến các món ăn hấp dẫn, đặc biệt là món nộm xoài xanh. Trong bài viết sau, mời bạn đọc cùng tham khảo một số cách làm nộm xoài xanh hấp dẫn và dễ thực hiện.
Những cách làm nộm xoài xanh siêu ngon
Cách làm nộm xoài chua ngọt
Nguyên liệu gồm có:
- 400g xoài xanh (khoảng 2 quả nhỏ hoặc 1 quả lớn).
- 10 con tôm tươi.
- 1 quả ớt.
- 1 củ tỏi.
- Gia vị gồm: nước mắm, hạt tiêu, đường.
- 200g lạc rang bỏ vỏ.
- Rau thơm gồm: rau răm, rau mùi, rau húng quế.
Cách thực hiện:
- Bước 1: Xoài xanh đem gọt vỏ, thái sợi như cọng giá.
- Bước 2: Rửa sạch xoài xanh với muối, hấp cách thủy hoặc luộc qua cho đến khi chín. Với tôm, bạn chỉ nên luộc chín tới để đảm bảo độ tươi, ngọt. Sau khi tôm chín thì bóc vỏ, chẻ lưng, rút chỉ đen rồi chẻ đôi con tôm theo chiều dọc. Điều này sẽ giúp món ăn vừa đẹp mắt, lại vừa miệng.
- Bước 3: Pha nước mắm trộn nộm theo tỷ lệ: 1 thìa đường, 2 thìa nước lọc, ¼ thìa dấm, 1 thìa nước mắm, 1 quả ớt băm nhuyễn và 5 tép tỏi băm nhuyễn. Nếu là xoài chua, bạn có thể thêm chút đường vào nước mắm, còn xoài ngọt thì chỉ cho thêm ít dấm là được.
- Bước 4: Rửa sạch rau thơm, thái nhỏ. Có thể để lại vài cọng rau mùi để trang trí. Lạc đem rang chín vàng, giã nhuyễn một nửa, còn một nửa thì để nguyện, trộn và trang trí món ăn.
- Bước 5: Cho xoài vào trước, sau đó đến tôm, nước mắm rồi trộn đều. Lưu ý nên cho từng chút một để kiểm soát được lượng nước mắm. Không nên cho quá nhiều vì có thể khiến xoài bị nhão, sũng nước. Thêm một ít lạc giã nhuyễn và nguyên hạt vào, trộn đều rồi thêm rau thơm vào sau cùng. Hạn chế bóp hay trộn rau quá nhiều, tránh làm rau bị nát.
- Bước 6: Xếp đồ ăn ra đĩa, trang trí một vài cọng mùi lên trên, rắc thêm vài hạt lạc rang sẽ giúp món ăn trông bắt mắt hơn.
Cách làm nộm sứa với xoài xanh
Nguyên liệu gồm có:
- 1 túi sứa (khoảng 200gr, đã ngâm sẵn gia vị).
- 1 quả xoài xanh.
- 1 củ cà rốt to.
- 70gr lạc.
- 3 tép tỏi.
- 1 quả chanh.
- 2 quả ớt tươi.
- 1 nắm rau thơm.
- Gia vị: 2 thìa đường, 2 thìa nước mắm, 1 thìa hạt tiêu.
Cách thực hiện:
- Sau khi mua sứa về, cắt túi sứa ra rồi cho vào âu lớn, đổ ra rổ cho ráo nước. Đun sôi 1 nồi nước trên bếp để chần qua sứa.
- Trong thời gian đợi nước sôi, bạn hãy tiến hành sơ chế các nguyên liệu còn lại. Xoài xanh, cà rốt đem cạo vỏ rồi nạo thành các sợi nhỏ, sau đó rửa qua nước muối loãng, vớt ra để ráo. Tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhuyễn. Ớt băm nhỏ, rau thơm rửa sạch, thái rối. Chanh cắt đôi, vắt lấy 3 thìa nước cốt.
- Khi nước sôi, cho sứa vào chần khoảng 5 phút, vớt ra cho ráo.
- Lạc rang trên chảo cho chín giòn, loại bỏ vỏ rồi giã làm đôi (giã không quá vụn).
- Để món ăn thêm chuẩn vị, bạn cần chú ý đến công đoạn pha nước sốt. Cho vào bát tô 2 thìa nước mắm, 1 thìa hạt tiêu, 2 thìa đường, 3 thìa nước cốt chanh, ớt, tỏi băm nhuyễn, 3 thìa nước lọc rồi trộn đều tất cả lên.
- Cho xoài xanh, sứa, cà rốt vào 1 chiếc âu lớn rồi đổ nước sốt vừa pha vào. Bóp đều hỗn hợp cho ngấm gia vị. Tiếp theo, dùng màng bọc thực phẩm bọc món nộm lại khoảng 15 phút rồi mới gắp ra đĩa. Rắc lạc và rau thơm lên trên, thêm vài lát ớt để trang trí giúp món ăn thêm đẹp mắt.
>>> Xem thêm:
- Ăn xoài xanh có tác dụng gì với sức khỏe?
- Cách làm mứt xoài xanh chua cay đơn giản đơn giản chỉ với 3 bước
Cách làm nộm đu đủ xoài xanh
Nguyên liệu gồm có:
- 1 quả đu đủ chín ương.
- ½ quả xoài xanh.
- 100gr giá đỗ, 100gr lạc rang, 1 bó rau thơm, 1 củ tỏi.
- 2 thìa nước mắm, 1 thìa bột canh mì tôm, 1 quả ớt.
- 1 củ cà rốt.
Cách thực hiện:
- Thái đu đủ, cà rốt thành các sợi nhỏ.
- Rửa sạch các nguyên liệu còn lại.
- Trộn đều rau củ đã thái nhỏ, lần lượt thêm gia vị vào. Cuối cùng thì tận hưởng thành quả.
Ngoài ra, bạn còn có thể thêm dưa chuột vào thành phần nguyên liệu các món ăn trên là đã sở hữu cách làm nộm xoài xanh dưa chuột cực kỳ giòn ngon, tươi mát cho ngày hè nóng bức.
Trên đây là những cách làm nộm xoài xanh mà chúng tôi muốn bật mí với bạn đọc. Mong rằng qua bài viết, các bà nội trợ sẽ có thêm những công thức chế biến tuyệt vời, tạo nên những món ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức.