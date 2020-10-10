Bật mí những cách làm nộm xoài xanh hấp dẫn cực đơn giản

Bước 5: Cho xoài vào trước, sau đó đến tôm, nước mắm rồi trộn đều. Lưu ý nên cho từng chút một để kiểm soát được lượng nước mắm. Không nên cho quá nhiều vì có thể khiến xoài bị nhão, sũng nước. Thêm một ít lạc giã nhuyễn và nguyên hạt vào, trộn đều rồi thêm rau thơm vào sau cùng. Hạn chế bóp hay trộn rau quá nhiều, tránh làm rau bị nát.