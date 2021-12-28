Tổng hợp 10 cách ướp thịt chiên thơm ngon, mới lạ cho bữa cơm dinh dưỡng

Cách ướp thịt chiên thơm ngon đang được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Có rất nhiều công thức để ướp thịt chiên ngon, các bạn chỉ cần biến đổi một số nguyên liệu thông thường là đã có được miếng thịt chiên mang nhiều hương thơm khác nhau rồi. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về công thức ướp thịt chiên đơn giản ngay chính căn bếp của bạn nhé!

Bước 1: Thịt heo sau khi mua về các bạn mang đi rửa sạch sau đó cắt thành từng lát mỏng, các bạn hãy tẩm ướp gia vị chung với thịt heo đã được chuẩn bị. Các gia vị cần dùng: 3 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng nước màu, 1 muỗng tiêu, dầu hào. Để có thể tăng thêm độ mềm và thơm cho món thịt heo chiên thì các bạn có thể thêm vào một ít mật ong hay sữa đặc.

Bước 2: Sau khi tiến hành các bước ướp thịt, các bạn cần để thịt trong ngăn mát tủ lạnh khoảng chừng 3-5 tiếng để thịt được ngấm đều các gia vị. Nếu như không có thời gian, thì bạn vẫn nên ướp thịt trong ít nhất 30 phút rồi sau đó mang đi chiên thì mới đảm bảo được hương vị của món ăn.

Trong khoảng thời gian ướp thịt heo chiên, bạn nên dùng đũa để đảo thường xuyên để cho thịt được ngấm toàn bộ gia vị.

Bước 3: Khi thịt đã được ướp đủ thời gian thì các bạn lấy thịt ra rồi sử dụng chảo để chiên, đợi cho dầu sôi thì các bạn cho thịt vào chiên vàng đều các mặt.

Cuối cùng trình bày thịt ra dĩa và trang trí theo sở thích mỗi người nhé. Sẽ ngon hơn khi ăn kèm với cơm.

2. Cách ướp thịt chiên không bị khét với rượu

Nguyên liệu ướp thịt chiên ngon, không bị khét với rượu

Thịt heo: 500g

Hành khô

Rau mùi tây

Gừng

Dầu ăn: 1/2 muỗng canh

Đường: 1 muỗng cafe

Tiêu

Nước tương: 1 muỗng canh

Nước sốt ướp thịt: 1/2 muỗng canh

Bột gia vị ngũ vị hương

Rượu: 1 muỗng cafe

Muối ăn

Cách làm thịt chiên không bị khét

Cách ướp thịt chiên không bị khét với rượu

Bước 1: Sơ chế thịt heo

Nên chọn mua thịt ba chỉ để món thịt chiên được ngon hơn, sau đó rửa thịt, mang đi ngâm sơ với nước muối pha loãng 2-3 phút rồi để ráo.

Bước 2: Ướp thịt với gia vị

Rửa sạch hành, rau mùi, gừng, sau đó cắt nhỏ hành, rau mùi. Gừng băm nhuyễn.

Tiếp theo các bạn gia vị: nước tương, nước sốt thịt, đường, rượu, tiêu trộn đều với hỗn hợp ở trên. Thêm một ít rượu sẽ giúp cho thịt ngấm gia vị, sau khi chiên thì thịt sẽ ngon và đậm vị hơn.

Cho hỗn hợp trên vào thịt rồi lật qua lật lại cho đều, ướp thịt trong khoảng 30 phút, cho thấm đều gia vị.

Bước 3: Chiên thịt

Cho thịt lên chảo để chiên, nhớ để dầu sôi nóng rồi mới cho thịt vào, chiên với lửa nhỏ cho đến khi thịt vàng đều là đã xong rồi.

Đối với các miếng thịt quá dày, bạn nên cắt nhỏ, như thế miếng thịt khi chiên chín đều, không bị khét bên ngoài và miếng thịt không bị quá khô do mất nước.

Thịt khi ướp đã thấm đều các gia vị rồi, nên khi chiên bạn lau sạch và thấm bớt nước bên ngoài miếng thịt. Như vậy, miếng thịt khi chiên sẽ không bị khét và vẫn giữ được màu và hương vị thơm ngon.

3. Cách ướp thịt chiên mềm, không bị khét với baking soda

Nguyên liệu

Thịt heo: 500g

Hành khô

Rau mùi tây

Gừng

Dầu ăn: 1/2 muỗng canh

Đường: 1 muỗng cafe

Tiêu

Nước tương: 1 muỗng canh

Nước sốt ướp thịt: 1/2 muỗng canh

Bột gia vị ngũ vị hương

Rượu: 1 muỗng cafe

Baking soda: 1/2 muỗng cafe

Muối ăn

Cách thực hiện

Cách ướp thịt chiên mềm, không bị khét với baking soda

Ướp thịt bằng baking soda

Thịt heo sau khi đã được sơ chế xong, thì bạn sử dụng baking soda ướp đều lên các bề mặt của miếng thịt, bảo quản trong tủ lạnh chừng 15-20 phút. Tiếp đó, các bạn lấy ra rồi rửa lại thật sạch, tiến hành bước ướp thịt và chiên như cách ở trên.

Để giúp cho thịt được nở, ngấm gia vị, màu sắc của thịt được tươi hơn thì nhiều người thường sử dụng thêm baking soda. Không những vậy khi ướp cùng thịt thì nó sẽ khiến thịt được ngon, mềm và đẹp mắt hơn.

Lưu ý khi chiên thịt:

Nên chiên thịt với lửa nhỏ, khi dầu trong chảo đã nóng thì mới được cho thịt vào chiên, như vậy thịt chiên sẽ chín đều và không bị khét.

Nên chọn thịt ba chỉ có phần mỡ và thịt vì khi ướp thịt rồi chiên sẽ làm thịt ngon hơn.

Thời gian ướp thịt càng lâu thì khi chiên thịt sẽ ngon và đậm đà hơn. Tuy nhiên cũng không nên ướp quá lâu bởi vì thịt sẽ dễ bị mặn.

Vì dùng thịt lợn để ướp nên các bạn không cần cho nhiều dầu quá vì lúc chiên mỡ từ thịt sẽ tiết ra nhiều.

Nên ăn kèm thịt chiên cùng với rau để bớt ngán.

Không có gì khó khăn nếu các bạn ghi nhớ thêm một bước đơn giản trong quá trình chế biến thịt. Thật đơn giản để để có được một món thịt chiên ngon và khi chiên lại bị cháy khét đúng không nào. Cùng thực hiện ngay nhé!

4. Cách ướp thịt cốt lết chiên mềm

Nguyên liệu

700 ml nước sạch

2,5 thìa cà phê muối ăn (dùng để rửa thịt)

2 – 4 miếng thịt cốt lết tươi, ngon (nên chọn thịt heo mới mổ, có kiểm dịch đàng hoàng nhé)

Ít dầu thực vật

Ít dầu oliu, tiêu xay, ít muối ăn (Các gia vị ướp thịt cốt lết này được điều chỉnh sao cho vừa khẩu vị mỗi người)

Dụng cụ: Chảo chiên (hoặc lò nướng và giấy bạc), màng bọc thực phẩm, tô.

Cách ướp thịt chiên

Bước 1: Sơ chế sườn cốt lết không bị hôi:

Tiến hành hòa 2,5 thìa muối đã chuẩn bị vào ⅓ nước sạch trong nồi, bắc nồi lên bếp nấu sôi.

Để hỗn hợp nước muối hơi nguội lại, thì đổ vào tô sành, cho các miếng thịt heo cốt lết vào sao cho ngập hết thịt.

Cách ướp thịt cốt lết chiên mềm

Sử dụng màng thực phẩm bọc kín tô sườn ngâm với nước muối, cho vào tủ lạnh 1/2 – 4 giờ. Cách sơ chế này sẽ giúp công đoạn ướp thịt sườn cốt lết chiên được mềm và không bị tanh, hôi nữa.

Sau thời gian trên, các bạn vớt thịt cốt lết ra. Sử dụng khăn giấy sạch để thấm các mặt thịt cho ráo nước để chuẩn bị ướp.

Bước 2: Cách ướp thịt sườn cotlet chiên với muối tiêu kiểu châu Âu

Lấy các nguyên liệu: dầu oliu, muối ăn, tiêu xay lần lượt chà lên khắp các mặt của miếng sườn cốt lết. Để yên hỗn hợp trong khoảng 15 phút để thịt sườn ngấm gia vị.

Sau đó, đến công đoạn chiên thịt, các bạn có 2 cách. Một là chiên cốt lết bằng chảo, 2 là sử dụng lò nướng.

Bước 3: Cách chiên thịt sườn cốt lết bằng chảo hoặc lò nướng

Chiên cốt lết bằng chảo

Bắc chảo, cho thêm dầu thực vật vào và đun nóng. Cho từng miếng thịt sườn cotlet vào chảo, chiên với mức lửa vừa. Canh cứ khoảng 3 – 4 phút thì các bạn lật mặt miếng thịt sườn để chiên chín đều nhé.

Chiên cốt lết bằng lò nướng và giấy bạc

Bật làm làm nóng lò nướng ở mức nhiệt độ 200 độ C trước khi chiên thịt khoảng 6 – 10 phút.

Xếp các miếng thịt lên khay và rưới thêm ít dầu thực vật, cho khay vào lò nướng với mức 60 – 70 độ C. Cách ướp thịt chiên bằng lò nướng nếu thấy khói bốc lên nhiều thì các bạn nên giảm nhiệt độ xuống nhé.

Canh khoảng 3 – 4 phút thì mở lò, đảo đều mặt thịt. Tiếp tục cho khay thịt vào lò, nướng trong khoảng 3 – 4 phút nữa là thịt chín vàng.

5. Cách ướp thịt ba rọi chiên giòn với ngũ vị hương

Nguyên liệu

Các công thức ướp thịt ba rọi chiên đều tạo nên những món ăn có vị ngon khó cưỡng. Điều tuyệt vời nhất trong cách ướp thịt chiên đó là bạn chỉ cần 4 thành phần nguyên liệu sau đây:

675 gram thịt ba rọi (nên chọn phần thịt tươi, heo mới mổ, phần mỡ và thịt đều nhau)

2 thìa cà phê muối ăn

1 thìa cà phê tiêu xay (nếu chiên thịt cho bé ăn thì bạn nên giảm bớt, hoặc bỏ qua nguyên liệu này)

1/2 thìa cà phê ngũ vị hương

Cách thực hiện

Bước 1: Cách sơ chế thịt ba rọi

Cắt dải thịt ba rọi thành 4 khối nhỏ để dễ chiên (mỗi miếng chừng khoảng 7 cm). Sau đó, dùng dao lam cạo sạch lông trên da thịt.

Cách ướp thịt ba rọi chiên giòn với ngũ vị hương

Rửa sạch các miếng thịt cùng với nước sạch, xả nhiều lần, rồi cho vào rổ để ráo nước. Để thịt sạch hết các tạp chất, bạn nên xát thịt cùng với muối rồi xả nước sạch nhé.

Đun một nồi nước sôi, cho từng miếng ba rọi vào chần sơ. Luộc được 5 phút thì bạn nên lật mặt miếng thịt, rồi luộc thêm 5 phút nữa thì vớt ra một cái rổ cho khô nước.

Dùng một chiếc đũa đâm 1 lỗ xuyên qua các miếng thịt, lấy khăn giấy thấm hết nước để thịt mau khô.

Bước 2: Cách ướp và chế biến thịt ba chỉ chiên ngũ vị hương

Cho các gia vị gồm: muối, tiêu xay, bột ngũ vị hương vào một cái chén nhỏ rồi trộn đều.

Đợi các miếng thịt ba rọi khô hết nước thì các bạn xát đều hỗn hợp ngũ vị hương lên 2 mặt của khối thịt. Sau đó, để yên trong khoảng 10 phút cho thịt ngấm hết gia vị. Cách ướp thịt ba chỉ chiên này nhờ luộc thịt trước nên sẽ nhanh ngấm gia vị ướp hơn.

Bắc chảo gang lên bếp, cho vào một ít dầu thực vật (các bạn nên sử dụng dầu dừa hoặc dầu oliu để chiên thức ăn ít chất béo hơn), bật lửa vừa.

Dầu nóng, các bạn cho từng miếng thịt vào chảo để chiên. Khoảng 5 phút sau khi chiên thì lật mặt miếng thịt cho thịt chín đều. Tổng thời gian chiên thịt khoảng 15 phút.

Rán đến khi miếng thịt chuyển sang màu vàng ươm đẹp mắt thì gắp ra khay thấm dầu. Đợi thịt bớt nóng thì xắt thành các miếng nhỏ, ăn cùng cơm nóng “ngon hết sảy”!

6. Cách ướp thịt ba chỉ chiên nước mắm sả ớt

Nguyên liệu

Cách ướp thịt ba chỉ chiên nước mắm sả ớt

Miếng thịt ba rọi (xát với muối, xả nước sạch nhiều lần và để khô nước hoàn toàn): 400 gram

Sả băm: 5 nhánh

Ớt tươi bỏ hạt, xắt nhỏ: 5 trái

Tỏi băm: 4 tép

Các gia vị ướp thịt ba rọi: 1 muỗng cà phê muối ăn, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê đường trắng và 2 muỗng canh nước mắm loại ngon.

Dầu thực vật, hoặc dầu dừa, dầu oliu dùng để chiên thịt

Cách làm thịt ba rọi ướp với nước mắm sả ớt chiên giòn

Trộn đều tất cả nguyên liệu gia vị ướp thịt vào 1 cái chén nhỏ, sạch và khuấy đều. Cho phần tỏi, ớt, sả vào hỗn hợp nước mắm ở trên, khuấy tan. Đổ hỗn hợp nước mắm sả ớt vào tô thịt đã qua sơ chế, xóc đều.

Ướp thịt trong khoảng 30 phút để thịt ngấm gia vị ngon và thơm hơn.

Sau thời gian trên, bạn bắc chảo dầu nóng, cho miếng thịt (nên cắt thành từng khối nhỏ hơn cho dễ chiên) vào rán đều cả 2 mặt cho vàng thì vớt ra, chuyển qua dĩa có lót sẵn giấy thấm dầu.

Cắt thịt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, trang trí và thưởng ngay cho nóng nhé!

7. Cách ướp thịt heo chiên xá xíu

Nguyên liệu

4 muỗng canh mật ong nguyên chất

2 muỗng canh nước tương ngon

1 muỗng canh đường trắng

1 muỗng canh rượu Thiệu Hưng (shaoxing wine) – một loại rượu gia vị nổi tiếng của người Hoa

1 muỗng canh sốt ướp thịt nướng hoisin

2 thìa cà phê tỏi băm

2 thìa cà phê gừng băm

1 thìa cà phê bột ngũ vị hương

450 gram thịt ba chỉ (sơ chế tương tự mục 1.2 ở trên, rồi thái thành các miếng nhỏ)

Cách làm thịt xá xíu chiên ướp ngũ vị hương, mật ong

Cách ướp thịt heo chiên xá xíu

Bước 1: Pha nước sốt ướp thịt

Trộn đều tất cả nguyên liệu lại với nhau trong một cái chén nhỏ (trừ thịt) để làm nước sốt ướp thịt.

Bước 2: Cho các miếng thịt ba chỉ đã cắt thành từng miếng nhỏ vào túi kín hoặc ziplock. Đổ 1/2 phần nước sốt đã chuẩn bị trên vào, trộn đều với thịt. Cách ướp thịt chiên để yên ít nhất 30 phút cho thịt ngấm gia vị.

Bước 2: Chiên thịt

Bắc chảo, cho một ít dầu thực vật vào nấu nóng. Cho các miếng thịt đã được ướp gia vị vào chiên. Cứ 3 – 4 phút thì các bạn đảo đều các mặt thịt lại để chiên cho chín đều.

Trong lúc đang chiên thịt xá xíu, các bạn cho ½ phần nước sốt còn lại vào lò vi sóng quay cho nóng và sệt lại.

Thịt chiên chín thì bạn vớt ra cho ráo dầu. Quết phần nước sốt còn lại lên từng miếng thịt, dọn lên dĩa trang trí và thưởng thức.

8. Hướng dẫn cách ướp thịt cánh gà chiên nước mắm

Nguyên liệu

4 phần cánh gà (có thể thay bằng đùi gà)

Ít rượu trắng (để khử mùi gà)

1 củ gừng gọt vỏ, băm nhỏ

Ít muối hột (sơ chế thịt gà)

Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ: 2 củ

Ớt tươi xắt nhỏ: 1 trái

Gia vị ướp gà chiên: 1 – 2 thìa cà phê nước mắm loại ngon, 1/2 thìa cà phê mì chính, 1/2 thìa cà phê tiêu xay. Bạn trộn các gia vị này với tỏi, ớt vào một chén riêng, để sẵn nhé.

Dầu thực vật

Hướng dẫn cách ướp thịt cánh gà chiên nước mắm

Cách ướp thịt gà chiên nước mắm giòn ngon đậm vị

Bước 1: Cách sơ chế và ướp thịt cánh gà chiên

Thịt gia cầm thường có một mùi hôi rất khó chịu, với gà cũng thế. Sau khi mua cánh gà về, các bạn sử dụng rượu trắng bóp đều để khử đi mùi hôi này.

Sau đó, xả gà cùng với nước sạch, tiếp tục xát với muối, gừng lên gà để làm sạch độc tố, mùi hôi của gà.

Xả gà lại với nước sạch, để ra rổ cho ráo hết nước.

Gà khô nước hoàn toàn thì các bạn cho vào tô, hoặc thau, rồi đổ các gia vị ướp đã trộn vào bóp đều cho thịt thấm. Để yên hỗn hợp trong khoảng 15 phút mới đem đi chiên.

Bước 2: Cách chiên gà với nước mắm

Bắc một chảo chống dính, sâu lòng lên bếp, đổ thêm dầu thực vật vào, nấu với lửa lớn cho dầu sôi già thì các bạn hạ lửa vừa.

Gắp từng miếng cánh gà đã được ướp vào chiên. Bạn nhớ trở gà đều để tránh gà cháy xém và thịt được chín đều nhé.

Khi gà đã chuyển màu vàng ươm đẹp mắt thì bạn vớt gà ra, bỏ qua dĩa có lót sẵn giấy thấm dầu.

Cuối cùng, chỉ cần dọn cánh gà chiên nước mắm lên dĩa, trang trí với vài lát cà chua, dưa leo, hoặc rau sống và thưởng thức ngay cho giòn nhé!

9. Cách ướp thịt chuột chiên sả ớt

Nguyên liệu

Chuột đồng: 5 – 6 con

Vài nhánh sả tươi xắt nhỏ hoặc bằm nhuyễn

Ít ớt xắt

Dầu thực vật

Gia vị ướp thịt chuột: nước mắm ngon, muối ăn, đường trắng, bột ngọt (điều chỉnh tùy theo khẩu vị của bạn). Trộn sẵn các gia vị này ra chén riêng và nêm nếm cho vừa ăn.

Cách ướp thịt chuột chiên sả ớt

Cách làm thịt chuột ướp sả ớt chiên giòn

Bước 1: Sơ chế thịt chuột đồng và tẩm ướp gia vị

Nếu mua chuột đồng đã được làm sẵn ngoài chợ, bạn chỉ cần xát với muối và xả nước sạch nhiều lần là được.

Nếu tự bắt chuột đồng, bạn nên trụng chuột qua với nước nấu sôi, sau đó, làm sạch phần lông. Sử dụng dao rạch dọc bụng để lấy bỏ hết phần nội tạng. Đồng thời, các bạn cắt bỏ hậu môn chuột luôn để không còn mùi hôi tanh nhé.

Sau khi đã sơ chế, các bạn cho chuột vào rổ để ráo hết nước.

Tiếp đến, bạn cho chuột vào thau sạch, đổ nước mắm sả ớt vào xát đều thịt để thịt chuột ngấm gia vị. Để yên 15 – 20 phút sau mới tiến hành chiên.

Bước 2: Chiên chuột ướp sả ớt

Bắc chảo sâu lòng, đổ dầu vào đun nóng (lượng dầu ngập thịt chuột). Sau đó thả từng con vào chảo chiên.

Thịt chuột chín săn lại thì các bạn hạ nhỏ lửa xuống mức thấp nhất. Đồng thời, nhớ đảo chuột để thịt chín đều.

Nấu đến khi thịt chuột chuyển dần sang màu vàng ươm, hương thơm dậy lên đặc trưng thì tiến hành vớt ra dĩa có lót lớp giấy thấm dầu. Dọn thịt chuột chiên sả ớt lên dĩa, trang trí thêm và thưởng thức.

10. Cách ướp thịt bò chiên áp chảo

Nguyên liệu

450 gram thịt nạc bò thái lát mỏng (rửa sạch, để ráo nước)

1 củ hành tây bỏ vỏ, cắt thành khoanh tròn mỏng

1 muỗng canh dầu ăn

1 thìa cà phê bột khoai tây và 2 thìa cà phê nước lọc

1 muỗng canh dầu mè

Gia vị ướp thịt bò áp chảo: 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh rượu gạo mirin, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh gừng thái sợi. Trộn chung các gia vị này trong một cái chén nhỏ.

Nguyên liệu trang trí: 1 nhánh hành lá rửa sạch và xắt nhỏ, 1 thìa cà phê mè rang.

Cách ướp thịt bò chiên áp chảo

Cách ướp thịt bò chiên mềm ngon

Bước 1: Cho nước sốt ướp vào một túi zip, rồi các bạn cho toàn bộ thịt bò vào, xóc đều cho thịt ngấm.

Sau đó, cho túi thịt bò đã ướp vào ngăn mát tủ lạnh, để trong nửa tiếng cho thịt thấm mềm. Sau thời gian trên, các bạn lấy tô thịt bò ra khỏi tủ lạnh.

Bước 2: Lấy một chén sạch khác, khuấy đều phần bột khoai tây với nước lọc. Đổ hỗn hợp bột khoai này với dầu mè vào tô thịt bò, bóp nhẹ để thịt ngấm đều gia vị.

Mách bạn cách ướp thịt chiên ngon mềm, da giòn đúng vị

1. Nguyên tắc ướp thịt heo chiên

Thịt heo được xem là loại thịt có khả năng thấm hút gia vị ướp tốt và lâu. Bí quyết để ướp thịt heo ngon và mềm, đơn giản nhất là sử dụng dụng nước sốt càng nhiều càng tốt. Đặc biệt, thịt nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Bên cạnh đó, nhiệt độ để làm chín thịt heo chiên cũng là điều các bạn cần lưu ý. Thông thường, khi chiên thịt heo, bạn chỉ nên để nhiệt độ của chảo dầu hoặc lò nướng ở mức 62 độ C. Thời gian ướp thịt chiên phụ thuộc vào độ dai và kích cỡ của từng miếng thịt. Cụ thể như sau:

Cách ướp thịt vai/ nạc mông heo chiên: Miếng thịt trên 3,5 kg thì thời gian ướp từ 10 – 12 giờ, miếng thịt dưới 3,5 kg thì thời gian ướp 6 – 8 tiếng.

Ướp thịt sườn heo cần khoảng 2 – 4 tiếng.

Ướp thịt ba chỉ/ ba rọi cần khoảng là 1 – 2 giờ.

2. Nguyên tắc ướp thịt gà chiên mềm, thấm gia vị

Có 3 nguyên tắc chính để bạn cần nhớ khi sử dụng các công thức nước sốt ướp gà chiên. Đó là: cách ướp thịt gà chiên phải có tác dụng giúp thịt mềm, giảm độ ẩm và kỹ thuật làm thịt thấm đẫm gia vị.

Nhiều người có suy nghĩ sai lầm rằng, nếu sử dụng nguyên liệu có tính axit cao (giấm, rượu, chanh,…) thì sẽ giúp cho thịt gà mềm. Bởi, trên thực tế, các tác dụng của các loại axit này chỉ áp dụng được khi ướp cá. Với thịt gà, kết cấu protein dày và chặt chẽ hơn nhiều, khó bị phá vỡ bởi các nguyên liệu ấy.

Để ướp thịt gà chiên mềm, ngon, các bạn không nên làm chín thịt gà quá mức. Nhiệt độ tiêu chuẩn để làm chín thịt gà là 68 đến 74 độ C. Quá mức này, thịt gà dễ bị khô và dai, không còn mềm.

Thịt gà được tạo thành từ hàng triệu tế bào protein, mỗi tế bào chứa đầy nước. Thế nên, dù bạn có ướp thịt gà trong nước sốt lâu bao nhiêu thì cũng không hấp thụ được hơn là bao. Cách ướp thịt gà chiên muốn thấm gia vị cần phải có mẹo. Đó là, khi chiên gà hơi săn lại, bạn quét lớp nước sốt ướp đều lên thịt gà lần nữa. Thao tác này có thể được thực hiện nhiều lần, đảm bảo sẽ tỏ ra vô cùng hiệu nghiệm.

Trên đây là một số thông tin về cách ướp thịt chiên thơm ngon và tròn vị mà chúng ta nên biết để những bữa ăn của gia đình luôn đảm bảo dinh dưỡng.Chúc các bạn thực hiện thành công.