Những món giúp giải rượu ngày Tết cực tốt cho phái mạnh

Vào bếp 04/01/2019 15:26

Tình trạng quá chén, say xỉn không chỉ khiến cánh mày râu mệt mỏi mà còn làm Tết mất vui. Để hạn chế phần nào, hãy bỏ túi những món ăn giúp giải bia rượu ngày tết hiệu quả dưới đây.

Phần lớn, chị em nào cũng hiểu việc phải uống rượu bia là điều không thể tránh khỏi đối với cánh mày râu trong mâm cỗ ngày Tết. Vì vậy, thay vì cằn nhằn và ở nhà lo lắng thì các chị em hãy thông cảm, vào bếp nấu những món canh giải rượu giúp chồng bảo vệ sức khỏe, bảo vệ lá gan khỏi những nguy hiểm do rượu bia mang lại.

Những món giúp giải rượu ngày Tết nhanh chóng

Rượu là một loại thức uống lợi tiểu, gây mất nước vì vậy khi cánh cánh mày râu bị say xỉn sẽ gây ra nhức đầu, khô miệng, giảm sự tập trung và dễ bị kích thích. Lúc này, lượng đường trong máu cũng giảm do cơ thể sản xuất quá nhiều insulin, đáp ứng hàm lượng đường cao của rượu, kích thích dạ dày, gây buồn nôn, choáng váng và mệt mỏi vào ngày hôm sau. Để tránh được những tình trạng này, các bà vợ hãy cho chồng ăn các loại canh giải rượu như: canh giá đỗ, canh gừng, canh rong biển…

Để làm các món canh này, các chị em cần chuẩn bị những thứ sau:

Canh giá đỗ

Canh giá đỗ có tác dụng giải rượu rất tốt
Canh giá đỗ có tác dụng giải rượu rất tốt

Nguyên liệu cần có:

+ 200g giá đỗ

+ 200g thịt bò

+ Rong biển

+ Gừng, tỏi

+ Gia vị thông thường: muối, nước mắm, tiêu…

Cách làm:

Bước 1: Thịt bò rửa sạch, thái lát mỏng vừa ăn, sau đó cạo sạch gừng rồi thái sợi, tỏi đem băm nhỏ trộn chung với thịt bò. Tiếp theo cho thêm một chút mắm, muối và bột ớt rồi ướp khoảng 30 phút.

Bước 2: Rửa sạch giá đỗ rồi ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút, sau đó vớt ra để ráo nước.

Bước 3: Bắc nồi lên bếp cho chút dầu ăn vào, đợi dầu nóng lên thì cho thịt bò vào xào khoảng 3 phút rồi thêm vào nước lọc, lá rong biển. Khi nước sôi thì cho giá vào, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn là được.

Canh gừng

Canh gừng giúp giải rượu, giải độc cho gan
Canh gừng giúp giải rượu, giải độc cho gan

Nguyên liệu:

+ 1 củ gừng tươi

+ Hành tăm, nấm hương

+ Gia vị thông thường: mắm, bột nêm…

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch nấm hương với nước muối loãng rồi cho vào nồi luộc chín. Hành tăm rửa sạch, thái nhỏ còn gừng cạo sạch vỏ, thái chỉ, sau đó cho vào nồi nấu chung với nấm. Nấu sôi khoảng 2-3 phút rồi nêm nếm thêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Canh này ăn khi nóng sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

Canh rong biển

Canh rong biển rất tốt cho sức khỏe của nam giới
Canh rong biển rất tốt cho sức khỏe của nam giới

Nguyên liệu:

+ Rong biển

+ Hạt sen tươi

+ Nấm rơm trắng, cà rốt, gừng tươi

+ Gia vị thông thường: mắm, hạt nêm…

Cách làm:

Bước 1: Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, thái miếng mỏng vừa ăn. Gừng tươi cạo sạch đem đập dập, nấm rơm rửa sạch rồi cắt đôi.

Bước 2: Cho nước vào nồi rồi bắc lên bếp đun sôi sau đó lần lượt cho các nguyên liệu vào. Nên cho gừng và hạt sen vào trước để hạt sen chín nhừ, sau đó mới cho cà rốt và nấm rơm vào. Khi các nguyên liệu chín đều thì cho rong biển đã rửa sạch vào nấu chín, cuối cùng là nêm thêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Những món canh này vừa giúp chồng nhanh tỉnh rượu vừa hồi phục sức khỏe nhanh chóng.

Một số mẹo giúp cánh mày râu không bị say khi uống rượu bia

Để không bị say xỉn, mất kiểm soát về nhận thức những hành động mình làm thì khi uống rượu, bia cánh mày râu cần lưu ý một số điều sau:

+ Trước khi uống rượu, bia nên ăn một chút thức ăn có nhiều dầu mỡ để chúng sẽ bám lại vào thành ruột giống như một chiếc áo chống thấm, làm giảm thời gian ngấm vào cơ thể, sẽ lâu say hơn.

Nam giới nên ăn chút gì đó trước khi uống để không bị say
Nam giới nên ăn chút gì đó trước khi uống rượu để không bị say

+ Không nên uống rượu, bia khi đói vì lúc này cơ thể ta đang bị thiếu dinh dưỡng và rất háo nước, rượu, bia có khả năng ngấm vào cơ thể một cách nhanh hơn, say nhanh hơn bình thường.

+ Uống nhiều nước lọc: Uống nước lọc là giải pháp tốt giúp cánh mày pha loãng rượu, làm giảm nồng độ cồn trong cơ thể.

Hy vọng với những mẹo nhỏ mà bài viết này cung cấp đã giúp cánh mày râu có cách giải rượu ngày Tết hiệu quả, có một cái Tết vui tươi, an toàn và sức khỏe tốt.

Cách làm tóp mỡ rim mắm tỏi ngon chảy nước miếng

Cách làm tóp mỡ rim mắm tỏi ngon chảy nước miếng

Tóp mỡ rim mắm tỏi là một món dân giã, ăn với cơm nóng thì không gì ngon bằng. Cách làm món này cũng không khó nhưng để tóp mỡ không bị cháy và giòn tan trong miệng thì thật sự không phải dễ.

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