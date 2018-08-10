Những món ăn tốt cho chồng bị yếu sinh lý vợ nên biết

Vào bếp 10/08/2018 14:38

Để cho chồng từ yếu sinh lý trở nên thực sự sung mãn thì vợ phải lưu ý cách làm món ăn tẩm bổ cho chồng thường xuyên theo công thức dưới đây.

Yếu sinh lý không phải hiện tượng hiếm gặp ở đàn ông, tuy nhiên nếu vợ biết cách chăm sóc cho chồng bằng việc nấu thường xuyên những món ăn dưới đây thì chồng sẽ mau chóng phục hồi lại sự sung mãn của đàn ông.

Chồng yếu sinh lý nên ăn gì?

Làm gì khi phát hiện chồng yếu sinh lý, chuyện chăn gối vợ chồng không được như mong muốn? Đừng tỏ ra thất vọng hay trách móc chồng, người vợ khôn là người vợ biết cách chăm sóc gia đình, nuông chiều chồng đúng mực để có được một tổ ấm hạnh phúc.

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Chồng yếu sinh lý, chị em đừng vội trách móc

Khi có chồng yếu sinh lý, bạn hoàn toàn có thể chủ động giúp chồng phục hồi lại sinh lý nhờ việc nấu các món ăn bổ dưỡng để chồng lấy lại sự mạnh mẽ, tự tin. Một số món ăn rất tốt cho sinh lý nam phải kể đến các loại lươn, tôm, hến, hàu, thịt dê hay thịt chó,...

Những món ăn đơn giản hàng ngày cho chồng yếu sinh lý

Việc chế biến những món ăn này rất đơn giản, phụ nữ có thể thêm các món ăn này vào bữa cơm hàng ngày để tẩm bổ cho chồng, tuy nhiên vì là món ăn bồi bổ sinh lý nam, nên chị em phụ nữ cũng không nên dùng nhiều.

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Thường xuyên tẩm bổ là cách giúp chồng phục hồi sinh lý

Hến xào lá hẹ

- Hến đã lấy thịt: 200g

- Lá hẹ: 1 bó nhỏ

- Hành khô: nửa củ

- Bột canh, dầu ăn

 

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Hến xào lá hẹ là món ăn cực kỳ dễ làm cho chồng yếu sinh lý

Cách chế biến món hến xào lá hẹ như sau: Bạn bóc bỏ vỏ hành khô, đập dập sau đó băm thật nhỏ. Với lá hẹ, rửa sạch rồi thái khúc vừa ăn. Sau đó, đổ dầu láng chảo, đợi dầu nóng thì cho hành khô vào phi thơm vàng thì đổ hến vào xào chung, thêm ½ thìa bột canh, đảo đều khoảng 3 phút rồi đổ lá hẹ vào trộn nhanh tay là xong.

Món hến xào với lá hẹ có tác dụng phục hồi sinh lý nam giúp cải thiện chất lượng tinh, chữa ít tinh.

Tôm càng xanh nấu với quế chi và sài hồ

- Tôm càng xanh: 200g

- Quế chi: 5g

- Sài hồ: 5g

- Hành lá, gừng tươi, tỏi

- Các loại gia vị như dầu ăn, bột canh, xì dầu, bột đao,...

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Chồng yếu sinh lý nên cho ăn tôm càng xanh nấu với quế chi và sài hồ ít nhất mỗi tuần 1 lần

Cách làm món tôm càng xanh nấu với quế chi như sau:

- Tôm càng xanh đem rửa sạch, bỏ đầu

- Sài hồ và quế chi đem rửa sạch

- Hành lá rửa sạch, cắt khúc vừa ăn; gừng tươi và tỏi bỏ vỏ, đập dập rồi băm nhỏ

- Thả tôm vào nồi luộc 20 phút cùng với sài hồ và quế chi

- Sau khi tôm chín, vớt ra cho ráo nước

- Bắc chảo lên bếp, đổ dầu ăn vào láng chảo

- Đợi dầu nóng thì cho gừng tươi và tỏi đã băm nhỏ vào đảo cho đến khi dậy mùi thơm, chuyển màu vàng sậm thì cho tôm vào đảo nhanh tay

- Hòa một chút bột đao với nước, 2 thìa canh xì dầu và ½ thìa cà phê gia vị, khuấy đều rồi đổ vào chảo tôm đang xào, vặn lửa lớn cho sôi

- Cuối cùng cho hành lá vào, đảo đều rồi bắc ra là có thể dùng ngay

Món tôm càng xanh này thích hợp cho việc điều hòa tuần hoàn máu trong cơ thể, tránh việc tê buốt khi giao hợp hay hiện tượng lạnh tay chân về đêm.

Với những  món ăn đơn giản này, bạn có thể giúp chồng bổ khí, cải thiện sức khỏe và phục hồi sinh lý chỉ trong một thời gian ngắn. Ngoài tẩm bổ ra, chị em cũng nên nhắc chồng giữ gìn sức khỏe bằng việc giữ chế độ sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh và không sử dụng chất kích thích để luôn khỏe mạnh.

5 'huyệt' chí mạng của đàn ông, tối kỵ nhất là chê bai 'yếu sinh lý'

5 'huyệt' chí mạng của đàn ông, tối kỵ nhất là chê bai 'yếu sinh lý'

Chồng bát còn có khi xô, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Nhưng tại sao có người một lúc sau lại cười hì hì hòa cả làng, có người giận nhau hàng tháng, có người bị chồng đánh bỏ đi luôn? Bởi vì đàn ông có mấy cái "huyệt", nếu bạn động vào đó là họ giãy lên như đỉa phải vôi.

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