Mê mẩn với món gà hầm sả dễ làm không tưởng, chiêu đãi gia đình ngày đầu tuần nhiều năng lượng

Gà ta: khoảng 1/2 con (các bạn nên chọn gà mái tơ, nếu có gà chọi là ngon nhất)

- Hành lá: 3-4 nhánh

- Các loại gia vị thông thường: bột nêm, nước mắm, tiêu, dầu ăn, muối

Cách chế biến món gà hầm sả

Bước 1: Sơ chế thịt gà

Với món gà hấp sả, cần chọn con gà ta ngon vì thịt gà ta khi hầm mới chắc thịt, không bị bở và nhìu dinh dưỡng.

Gà sơ chế xát muối rửa thật sạch rồi chặt miếng vừa ăn (không nên chặt nhỏ quá khi hầm gà sẽ bị ngót ăn không ngon).

Thịt gà sau đã sơ chế sạch thì bỏ vào tô ướp với 1/2 muỗng cafe bột nêm, 1/2 muỗng cafe nước mắm và một chút ít tiêu khoảng 15 – 20 phút cho ngấm.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

- Gừng cạo sạch vỏ, cắt làm đôi, một nửa đập dập, băm nhỏ và một nửa đem thái thành từng sợi nhỏ.

- Sả rửa sạch, 2 củ thái lát mỏng, 2 củ còn lại cắt thành khúc và đem chẻ làm tư để riêng.

- Hành lá rửa sạch, để ráo nước rồi cắt nhỏ.

- Tỏi bóc vỏ rồi băm nhỏ.

Bước 3: Tiến hành làm gà hầm sả

Phi thơm tỏi băm với dầu ăn, tỏi thơm vàng thì cho sả thái lát và gừng băm vào, đảo đều rồi cho gà đã ướp vào nồi, xào săn thịt gà rồi đổ khoảng 500ml nước vào nồi để hầm gà. Hầm gà với lửa nhỏ, sôi liu riu để gà hầm mềm và thấm gia vị.

Trong quá trình hầm gà, cho sả cây đập dập và ớt trái vào. Nêm thêm gia vị cho vừa miệng. Chú ý thêm nước vào nồi để tránh món gà hầm bị khét nồi.

Hầm gà ít nhất một tiếng. Nếu có thời gian, nên hầm trong khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ. Sau khi hầm gà xong, múc gà hầm sả ra tô, trang trí thêm hành ngò, có thể tỉa hoa cà rốt, hoa ớt, hoa cà chua trang trí… cho món ăn đẹp mắt hơn.

Đến đây là các bạn đã có món gà hầm sả thơm ngon đầy dinh dưỡng cho bữa ăn rồi đấy.

Trình bày món gà hầm sả nước dừa

- Bạn chỉ cần sử dụng sả củ cắt đôi và hành lá để trang trí cho món gà hầm thêm phần hấp dẫn

- Ngoài ra cho một chút rau thơm, rau mùi lên trên tô gà hầm sả nước dừa để tăng thêm hương vị đậm đà cho món ăn

Thành phẩm món gà hầm sả nước dừa

Khi thực hiện xong, món ăn có mùi thơm đặc trưng của sả. Nước dùng trong và có vị ngọt tự nhiên từ thịt gà, củ cải trắng và nấm rơm. Còn về phần thịt gà thì chín mềm nhưng không bị xác thịt, vẫn giữ được độ ngọt, đậm đà gia vị. Màu sắc thì hài hòa, bắt mắt.

Một số điều cần chú ý khi thực hiện món gà hầm sả nước dừa

Nước dừa dùng để hầm gà, bạn nên chọn nước dừa tươi để đảm bảo món gà hầm có vị thanh mát. Và khi mua thì nên kiểm tra ở các vị trí như đùi, lườn nếu như có xuất hiện tình trạng thịt bị nhão hay biến màu thì không nên mua. Vì đây là thịt đã bị bơm nước pha lẫn hàn the vào. Vì vậy mà để có được món ăn ngon dinh dưỡng đúng nghĩa thì bạn nên chú ý kĩ càng nhé.

Có thể thêm một chút gừng khi ướp thịt gà để giúp gà bớt được vị tanh

Bạn có thể cho thêm cà rốt, đu đủ để hầm cùng sẽ giúp món ăn đỡ ngấy và ngon miệng hơn

Bảo quản món ăn

Nếu không ăn hết trong một bữa, bạn cần hâm nóng món ăn rồi để nguội trước khi cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản. Đến lúc cần, đưa gà hầm sả vào lò vi sóng hoặc bắc lên bếp hâm nóng lại rồi mới ăn nhé.

Một lưu ý khác là gà hầm sả nên được ăn hết trong ngày, không để từ ngày này sang ngày khác. Thức ăn để lâu ngày chứa nhiều vi sinh vật, hàm lượng muối cũng tăng cao hơn, không tốt cho sức khỏe của chúng ta.

Tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của món gà hầm sả

Thịt gà là một trong số những loại thực phẩm bổ dưỡng có chứa rất nhiều protein cho cơ thể. Do đó, trong các bữa cơm của người Việt thường có món ăn này. Để đổi khẩu vị cho cả nhà, thay vì gà luộc, gà kho hay gà rán, bạn hãy làm món lẩu gà hầm sả thơm phức để cả nhà cùng thưởng thức.

Món ăn này có chứa nhiều thành phần omega 3 và tốt cho sức khỏe người dùng. Nó ngăn ngừa một số các bệnh về tim mạch và làm giảm thiểu tình trạng thiếu mỡ máu. Chính vì vậy món ăn này không những ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, trong thịt gà còn có một lượng lớn vitamin A, B1, B2, E, C cũng như các loại khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, sắt, phốt pho. Nhìn chung, thịt gà là món ăn ngon giúp bồi bổ sức khỏe và đổi món cho cả nhà đỡ ngán, bạn có thể chế biến đa dạng như gà hầm sả ớt, chân gà hầm sả hay gà hầm sả đậu phộng.

Cuối tuần có thời gian, các bà nội trợ cùng làm ngay nồi gà hầm sả mềm nhừ, thơm ngon để bồi bổ cho cả nhà trong mùa dịch bệnh này. Chúc cả nhà thành công và ngon miệng!