Nấm bào ngư và những công dụng đáng kinh ngạc trong việc đẩy lùi bệnh tật

Nấu gì hôm nay 22/11/2022 07:31

Nấm bào ngư được khoa học chứng minh là loại nấm chứa nhiều chất dinh dưỡng, chúng có thể chế biến thành nhiều món có lợi cho sức khỏe đấy!

Làm giảm nồng độ mỡ trong máu 

Theo một nghiên cứu cho thấy, nấm bào ngư có khả năng làm giảm 37% lượng cholesterol xấu và giảm 45% lượng chất béo trung tính cho cơ thể. Đây là hai loại mỡ trong máu có công dụng làm tăng nguy cơ cao huyết áp hiệu quả. Do đó, đối với sức khỏe tim mạch, nấm bào ngư đóng vai trò lớn và vô cùng đánh kể. Chúng giúp làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, điều hòa huyết áp cho cơ thể.

Ngoài ra, đây còn là nguồn thực phẩm bổ sung chất xơ rất tốt, việc sử dụng nấm bào ngư thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giảm nồng độ mỡ trong máu.

Nấm bào ngư và những công dụng đáng kinh ngạc trong việc đẩy lùi bệnh tật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể kiểm soát ung thư

Nghiên cứu cho thấy nấm sò có khả năng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư vú và ung thư ruột kết Chiết xuất nấm bào ngư có tác dụng điều trị chống lại các tế bào khối u đại trực tràng và bệnh bạch cầu.

Tuy nhiên, những người bị dị ứng với nấm nên tránh ăn nấm bào ngư. Ngoài ra, nấm bào ngư chứa một lượng nhỏ arabitol, một loại rượu đường có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa ở một số người.

Chống lão hóa

Nấm chứa nhiều ergothioneine và glutathione, những chất chống ô xy hóa giúp cải thiện sức khỏe và chống lão hóa. Lượng chất chống ô xy hóa khác nhau tùy theo loại, nhưng nấm porcini (còn gọi là nấm thông) được đánh giá là nguồn cung cấp lớn nhất. Một cuộc nghiên cứu hồi năm ngoái cho thấy những người cao tuổi ăn hơn 300 g nấm mỗi tuần giảm phân nửa nguy cơ bị sa sút nhận thức nhẹ.

Nấm bào ngư và những công dụng đáng kinh ngạc trong việc đẩy lùi bệnh tật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm viêm

Viêm là phản ứng bình thường của hệ miễn dịch để bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Mặt khác, tình trạng viêm mãn tính có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và tiểu đường. Nấm sò có đặc tính chống viêm mạnh mẽ có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Nấm bào ngư có chất chống ôxy hóa như selen, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại có thể dẫn đến các bệnh mãn tính. Nấm sò có chứa các hợp chất hoạt động như chất điều hòa miễn dịch, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể.

Giảm cân

Nấm có hàm lượng calorie thấp và chất dinh dưỡng cao. Loại thực phẩm này rất giàu chất xơ, beta-glucan và chitin, tạo cảm giác no và kiềm chế cơn đói. Đây là loại thực phẩm hoàn hảo để giảm cân.

Nếu bạn muốn giảm cân thừa, hãy biến món ăn này thành một phần trong chế độ ăn kiêng thông thường của bạn.

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