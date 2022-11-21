Sai lầm khi luộc trứng nhiều chị em vẫn vô tư mắc phải khiến tiêu tan hết chất dinh dưỡng

Nấu gì hôm nay 21/11/2022 13:07

5 sai lầm thường thấy khi luộc trứng có thể vô tình gây hại cho sức khỏe, làm giảm đi chất bổ vốn có của trứng.

Luộc trứng quá chín

Không chỉ bạn mà còn rất nhiều người khác cho rằng trứng luộc càng chín thì càng tốt, càng đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Nhưng thực ra luộc trứng quá chín lại không hề tốt như bạn nghĩ. Nếu luộc trứng quá lâu, bên trong lòng đỏ sẽ xuất hiện những vệt màu xám, bở và có mùi như lưu huỳnh, trong đó lòng trắng trứng lại dai dai như cao su.

Bạn chỉ nên cho trứng vào nồi, thêm nước lạnh, đun sôi, sau đó bắc ra khỏi bếp. Nếu như muốn ăn lòng đào thì để 10 phút còn ăn trứng chín thì để 15 phút.

Sai lầm khi luộc trứng nhiều chị em vẫn vô tư mắc phải khiến tiêu tan hết chất dinh dưỡng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Luộc trứng trong nồi quá lâu

Điểm đầu tiên cần lưu ý chính là thời gian luộc trứng trong nồi không nên để quá 15 phút. Nhiều người nghĩ rằng, trứng luộc phải để lâu trong nồi thì mới chín kỹ và diệt sạch được hết vi khuẩn bám ngoài vỏ trứng. Tuy nhiên, điều này lại hoàn toàn sai lầm bởi khi vi khuẩn bị tiêu diệt hết thì các yếu tố sắt và lưu huỳnh trong trứng cũng sẽ được kết hợp với nhau, từ đó làm giảm bớt chất dinh dưỡng được thu nạp vào cơ thể.

Bên cạnh đó, những quả trứng luộc quá lâu sẽ dễ bị nứt vỏ, làm ảnh hưởng đến chất lượng trứng khi ăn. Vì vậy, bạn nên lưu ý nếu muốn ăn trứng lòng đào thì nên để khoảng 7 - 8 phút thì vớt ra ngay. Còn muốn chín kỹ thì hãy đợi tầm 10 - 12 phút nhé!

Luộc trứng bằng nước nóng

Nếu bạn luộc trứng bằng nước nóng thì nên dừng việc này lại vì cách này sẽ làm cho trứng dễ nứt. Cách tốt nhất là bạn nên luộc trứng bằng nước lạnh ngay từ đầu. Bạn cũng có thể thêm ít muối vào nước luộc trứng sẽ giúp trứng không bị nứt!

Sai lầm khi luộc trứng nhiều chị em vẫn vô tư mắc phải khiến tiêu tan hết chất dinh dưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Luộc trứng quá mới

Quả trứng có thể trở nên khó bóc vỏ, nguyên nhân vì bạn luộc khi còn quá mới. Vì vậy với món trứng luộc nên dùng trứng cũ. Nguyên nhân vì khi trứng để một thời gian, chúng mất bớt độ ẩm thông qua các lỗ li ti ở vỏ và túi khí ở đầu ở trứng to hơn. Ngoài ra độ pH ở vỏ tăng lên khi để lâu làm dễ bóc hơn. Bạn nên mua trứng một đến hai tuần trước khi ăn, bảo quản nó trong tủ lạnh.

Chọn sai nồi

Bạn không nên nhồi nhét quá nhiều trứng vào một nồi nhỏ. Chọn sai kích thước nồi sẽ khiến trứng chín không đều và có nguy cơ bị nứt. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng một nồi có kích thước phù hợp với số lượng trứng cần nấu. Trứng cần được nằm một lớp duy nhất và có đủ không gian để di chuyển ra xung quanh.

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