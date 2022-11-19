Mẹo xử lý "khẩn cấp" những món ăn lỡ nêm nếm quá cay, chỉ một bước món ăn hoàn hảo lại ngay

Khi chị em lỡ tay thêm quá nhiều ớt vào một món ăn gì đó, thay vì đem bỏ thì có thể thử ngay những mẹo này.

Thêm sữa

Bất ngờ chưa, sữa cũng là một trong những nguyên liệu "thần thánh" giúp bạn cứu món ăn của mình khỏi phải đổ đi. Bạn có thể thêm sữa, kem tươi, hoặc thậm chí là kem chua (sour cream) để làm giảm độ cay của món ăn. Nhưng nhớ là đun sôi lên trước khi ăn nhé. Sữa dừa thực chất không phải là sữa như thông thường nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể dùng nguyên liệu này để chữa cay. Bên cạnh đó, sữa dừa cũng hay được dùng nấu các món ăn của người châu Á nên cho một ít sữa dừa vào có thể giúp món ăn thêm hương vị thơm ngon hơn.

Thêm rau xanh

Rau xanh có chất xơ và một lượng đường đáng kể sẽ giúp giảm vị cay của món ăn. Khi món ăn quá cay, cà rốt, khoai tây, đậu cô ve... cần được bổ sung vào sẽ có tác dụng làm giảm bớt vị cay mà món ăn vẫn đảm bảo thơm ngon. Lưu ý, phải cắt nhỏ rau xanh hoặc các loại củ này để chúng dễ dàng hấp thụ độ cay của món ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Thêm vị chua

Nếu bạn đang nấu một nồi lẩu, hay nồi canh chua thì dùng ngay cách này nha. Bạn có thể cho thêm ít giấm, nước cốt chanh, khế hay thơm sẽ giúp giảm vị cay của món ăn đi khá nhiều.

Nhưng nhớ chỉ cho từ từ thôi, không thì món ăn lại quá chua luôn đấy nhé.

Thêm nước

Đây là cách dễ nhất để làm giảm độ cay của món ăn mà không làm mất đi hương vị đúng chuẩn của nó. Chẳng hạn như với món súp hoặc món hầm, bạn có thể cho thêm nhiều nước hơn để giảm độ cay, nhưng với cách này thì bạn cần định lượng để cho thêm cả muối, tránh cho nước dùng bị nhạt quá.



Ảnh minh họa: Internet

Thêm vị ngọt

Bạn có thể thêm mật ong hoặc đường vào món ăn bị cay quá mức. Cũng như cách trên, bạn chỉ nên cho thêm từ từ vào thôi, tránh để món ăn quá ngọt, lại phải tìm cách "chữa cháy" thì khổ.

6 sai lầm cơ bản thường thấy khi nấu cơm hầu hết bà nội trợ Việt mắc phải Những sai lầm cơ bản này hầu như ai cũng mắc phải, tương vô hại nhưng thực chất sẽ giảm chất lượng bữa cơm, nghiêm trọng hơn là gây ra nhiều bệnh âm thầm gây hại cho sức khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/meo-xu-ly-khan-cap-nhung-mon-an-lo-nem-nem-qua-cay-chi-mot-buoc-mon-an-hoan-hao-lai-ngay-526309.html