6 sai lầm cơ bản thường thấy khi nấu cơm hầu hết bà nội trợ Việt mắc phải

Nấu gì hôm nay 17/11/2022 17:32

Những sai lầm cơ bản này hầu như ai cũng mắc phải, tương vô hại nhưng thực chất sẽ giảm chất lượng bữa cơm, nghiêm trọng hơn là gây ra nhiều bệnh âm thầm gây hại cho sức khỏe.

Mở vung khi nồi cơm điện vừa nhảy nút tự động

Đối với nấu cơm bằng nồi cơm điện thì theo kinh nghiệm của nhiều chị em, khi nút vừa mới chuyển quá chế độ hâm nóng, nếu mở vung ngay sẽ khiến cơm sẽ bị nhão, mất ngon. Nếu không muốn xới rồi bật lại chế độ nấu 1 lần nữa thì bạn có thể chờ thêm khoảng hơn 10 phút nữa nồi mới mở vung và xới đều lên là được nhé.

Vo gạo trực tiếp trong lòng nồi cơm điện

Hầu hết mọi gia đình đều có thói quen vo gạo trực tiếp trong lòng nồi cơm điện. Tuy nhiên, việc vo gạo trực tiếp trong lòng nồi dễ khiến lớp bảo vệ bị trầy xước, không chỉ giảm tính thẩm mỹ của nồi cơm điện mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là với sản phẩm nồi chống dính. Theo Giáo sư Meharg, phương pháp nấu cơm hiện nay – bằng cách đun sôi gạo trong nồi cho đến khi gạo hút hết nước và trở thành cơm sẽ khiến cho asen trong gạo hòa tan trong nước và thấm vào cơm.

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Ảnh minh họa: Internet

Chọn gạo quá trắng

Nhiều người nghĩ gạo càng trắng càng sạch mà không nghĩ rằng gạo được xát quá kỹ bản thân nó đã mất đi những dưỡng chất quan trọng của hạt gạo. Thêm vào đó, gạo càng trắng, càng ít dưỡng chất và càng nhiều chất đường bột. Đó là chưa kể đến việc nhiều cơ sở sản xuất gạo hiện nay dùng hóa chất để làm hạt gạo trắng, bóng hơn.

Tiêu chí đầu tiên của cách chọn gạo ngon và sạch đó phải là gạo mới. Cứ đến mùa nào ăn gạo mùa đó là ngon nhất, vì gạo để càng lâu càng bớt thơm và ngọt. Trong đó, gạo mới hạt gạo thường mẩy đều, còn nguyên phôi trắng ít vỡ hạt, ít hạt ngà vàng và sẽ có mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng. Còn gạo cũ không có mùi thơm, đôi khi còn có mùi hắc hôi khó chịu. Và khi nấu, gạo thường mất mùi khi nấu chín hoặc bay hết mùi sau vài ngày mua về.

Ăn gạo mốc

Nhiều bà nội trợ vì lý do tiếc của mà sử dụng lại gạo mốc bằng cách vo thật kỹ. Tuy nhiên, điều này vừa mất đi chất dinh dưỡng có trong gạo, lại vô cùng nguy hại hại cho sức khỏe. Bởi khi gạo có biểu hiện mốc thì bản thân nó không nằm ở vỏ mà những vi nấm đó đã nằm từ trong thân của gạo nên bạn không thể loại sạch bằng việc vo nhiều lần. Những vi nấm gây nấm mốc lại có khả năng sinh ra ung thư cực kỳ cao.

6 sai lầm cơ bản thường thấy khi nấu cơm hầu hết bà nội trợ Việt mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vo gạo quá kỹ

Nhiều người cho rằng càng vo gạo kỹ thì càng sạch nhưng phần nước màu trắng đục lại là phần chứa nhiều dinh dưỡng nhất. Việc vo gạo quá kỹ khiến cho một lượng lớn các vitamin và chất khoáng bám bên ngoài hạt gạo như: glucid, protein, lipid, chất khoáng, vitamin B1, B2, B6… bị trôi mất. Tốt nhất bạn chỉ nên vo gạo nhẹ nhàng một lần để loại bỏ trấu, sạn.

Nấu cơm bằng nước lạnh

Thói quen này khá phổ biến ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nấu cơm bằng nước nóng sẽ tốt hơn nấu cơm bằng nước lạnh. Bởi nước sôi vừa giúp hạt gạo nhanh chín hơn khiến thời gian nấu cơm ngắn đi vừa làm hạt gạo chín đều và dẻo hơn nhờ các chất dinh dưỡng ít bị mất.

Nấu cơm bằng nước lạnh sẽ khiến hạt gạo trương lên, hạt gạo thường bị nát khi chín, đặc biệt các chất dinh dưỡng đồng thời cũng tan ra trong nước. Nếu nấu cơm bằng nước nóng, lớp ngoài của hạt gạo sẽ co nhanh lại và tạo thành lớp màng bảo vệ giúp hạt gạo không bị vỡ nứt, từ đó các chất dinh dưỡng sẽ được giữ lại, nồi cơm cũng thơm, dẻo và ngon miệng hơn.

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