Hoa đậu biếc - công dụng không thể bỏ qua trong làm đẹp và sức khỏe con người

Chất anthocyanin trong hoa đậu biệc có thể ức chế được phản ứng peroxy hóa lipid, ngăn cản sự tích tụ chất béo trong nội tạng. Do vậy, uống trà làm từ loại hoa này có thể giúp chị em giữ vóc dáng thon thả, tránh béo phì.

Hoa đậu biếc chứa những hoạt chất sinh hoạc giúp cải thiện sức khỏe tế báo, giúp máu lưu thông tốt hơn, nhơ đó, làn da, mái tóc chũng được nuôi dưỡng, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn rụng tóc và giúp tóc đen mượt.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong trà đậu biếc không chỉ giúp phòng chống nhiễm trùng mà còn có lợi cho sức khỏe của tim. Các nghiên cứu cho thấy loại trà này có hiệu quả cải thiện mức cholesterol cao, một yếu tố nguy hiểm gây ra bệnh tim. Hoa đậu biếc còn góp phần làm giảm tổng lượng cholesterol trong huyết thanh một cách đáng kể. Ngoài ra, loại hoa này cũng giúp giảm đáng kể lượng triglyceride và cholesterol xấu (LDL), góp phần ngăn ngừa các chứng bệnh liên quan đến tim mạch.

Ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư



Khả năng chống oxy hóa cao nên giảm tối đa sự hình thành các gốc tự do, ngăn chặn các tác động có hại của các gốc tự do gây ra. Ngoài ra, hoạt chất trong hoa đậu biếc có công năng ổn định di thể trong nhân tế bào, bảo vệ màng tế bào, tăng cường khả năng nhận diện ung thư của bạch cầu và thực bào nên hạn chế được sự phát triển tế bào ung thư và bảo vệ bệnh nhân trong quá trình xạ trị. Mặt khác, trong phòng thí nghiệm, chất cliotide của hoa Đậu biếc đã thể hiện khả năng ức chế tế bào ung thư một cách đầy ấn tượng.

Tăng cường sức khỏe, bớt mệt mỏi, giảm căng thẳng

Sử dụng hoa đậu biếc đều đặn là cách để cơ thể hấp thụ các chất có ích, từ đó tăng cường sức khỏe, giảm bớt mệt mỏi.

Hoa đậu biếc tạo ra trà và các món ăn có màu sắc như xanh biếc, tím hoặc hồng tùy theo các chế biến. Chúng tạo ra sự hấp dẫn và thú vị cho chúng ta mỗi khi thưởng thức, xua tan căng thẳng sau những giờ làm việc dài.



Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Tác dụng của hoa đậu biếc có thể giúp ngăn ngừa lão hóa sớm bằng cách kháng các gốc tự do gây hại. Bên cạnh đó, hợp chất anthocyanin trong trà đậu biếc cũng giúp bạn lưu giữ nét thanh xuân bằng cách tăng lưu lượng máu ở da đầu và củng cố nang tóc. Nhiều người dùng loại cây này để chữa tình trạng bạc tóc hay hói đầu sớm.

Sử dụng trà hoa đậu biếc thường xuyên còn tăng cường sản sinh elastin và collagen, là những hợp chất quan trọng giúp duy trì sự trẻ trung, ngừa nếp nhăn, duy trì độ đàn hồi của da. Flavonoid có trong loại trà này cũng đã được chứng minh là giúp làm tăng collagen và độ đàn hồi của da. Một loại flavonoid là quercetin trong loại trà này giúp tăng cường tế bào tóc và da cũng như giúp dưỡng ẩm cho da.

Cải thiện thị lực



Việc tăng cường máu đến các cơ quan cũng giúp cho dòng chảy của máu qua các mao mạch của mắt được cải thiện, làm mắt được bảo vệ tốt, thị lực tăng lên. Mắt được bảo vệ tránh những tổn thương do các gốc tự do nên làm chậm sự tiến triển của đục thủy tinh thể, giúp điều trị những tổn thương của võng mạc.