Xôi là món ăn sáng bình dân quen thuộc nhưng có 5 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Gạo nếp là loại thực phầm lành tính nhưng nó gây ra tình trạng khó tiêu, tăng axit dạ dày, gây trào ngược, ợ chua. Nguyên nhân là do lượng tinh bột trong gạo cao. Với người bình thường, lượng men tiêu hóa tinh bột ổn định nên việc tiêu hóa không gặp vấn đề. Tuy nhiên, ở người bị đau dạ dày, enzyme tiêu hóa cũng như axit dạ dày bất thường nên sẽ gặp khó khăn khi tiêu hóa lượng xôi ăn vào buổi sáng.

Xôi là món dễ ăn nhưng không thích hợp với người bị đau dạ dày. Ăn xôi vào buổi sáng khiến tiêu hóa gặp nhiều vấn đề.

Bên cạnh đó, tinh bột trong gạo nếp có cấu tạo dánh nhánh nên khó chia cắt. Do đó, ăn xôi thường đem lại cảm giác no lâu, khó tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Người béo phì

Những người đã béo, hoặc muốn giảm cân thì nên tránh món xôi nếp, càng không nên ăn xôi buổi sáng thay cơm bởi tinh bột dồi dào, ăn nhiều sẽ bị tăng cân.

Phụ nữ sau sinh

Phụ nữ sinh mổ hoặc bị rạch khi sinh con nên tránh ăn xôi nếp. Nguyên nhân là do xôi có tính nóng, dẻo dễ làm vết mổ sưng và mưng mủ, gây ra khó chịu cho sản phụ.

Phụ nữ mang thai cũng chỉ nên ăn một lượng xôi vừa phải. Dù xôi nếp có thể giảm cảm giác lợm giọng và buồn nôn khi thai nghén nhưng đây lại là món có hàm lượng tinh bột cao. Bà bầu ăn nhiều xôi có thể bị khó tiêu, đầy bụng, nóng trong người đồng thời làm tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ.

Người có cơ địa nóng

Bên trong xôi có chứa nhiều thành phần khá nóng chính vì thế khi ăn nhiều xôi sẽ khiến bạn bị "nóng trong", dễ nổi mụn. Do đó người nào có cơ địa nóng thì nên hạn chế món này.

Ảnh minh họa: Internet

Người già, người mới ốm dậy, trẻ nhỏ

Gạo nếp chứa chất amylopectin rất khó tiêu. Trong khi dó, người già, người mới ốm dậy, trẻ nhỏ đều có hệ tiêu hóa không được tốt. Những người này chỉ nên ăn một lượng xôi vừa phải. Ăn quá nhiều xôi sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, gây khó chịu.