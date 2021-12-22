Mách mẹ 11 cách nấu cháo trứng gà cho bé ăn dặm

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , trong giai đoạn trẻ bắt đầu tập ăn dặm, trứng gà được xem là một trong những thực phẩm hàng đầu mà các mẹ nên lựa chọn.

Khi nào trẻ có thể ăn trứng và nên ăn bao nhiêu?

Cháo trắng khi kết hợp với trứng gà, tía tô, cà rốt và bí đỏ có tác dụng giúp cho cơ thể dễ dàng thoát mồ hôi và giải cảm hiệu quả. Đặc biệt đối với trẻ em, đây là món cháo được nhiều bé yêu thích bởi độ thơm ngon. Cùng vào bếp với chúng tôi để tìm hiểu công thức nấu cháo trứng gà cho bé ngay nhé!

Bạn có thể bắt đầu tập cho bé ăn khi con chỉ khoảng 6 tháng tuổi. Nguyên nhân là do cơ thể của trẻ có thể hấp thu đến 100% tỷ lệ chất đạm của trứng, tương đương với lượng đạm trong sữa. Không những vậy, trong lòng đỏ của trứng còn có chứa nhiều protein, chất béo, vitamin và khoáng chất quan trọng như sắt, vitamin A, kẽm…

Khi nào trẻ có thể ăn trứng và nên ăn bao nhiêu?

Tuy nhiên, để trẻ hấp thụ tốt nhất, lượng trứng gà mà bạn nên sử dụng để chế biến thành các món cháo trứng gà cho bé như sau:

Bé từ 6 – 7 tháng tuổi: Chỉ nên cho bé ăn một nửa lòng đỏ trứng gà/bữa, ăn từ 2 – 3 bữa/tuần.

Bé từ 8 – 12 tháng tuổi: Chỉ nên cho bé ăn 1 lòng đỏ/bữa và ăn 3 – 4 bữa/tuần.

Bé từ 13 – 18 tháng tuổi: Có thể cho bé ăn cả lòng đỏ và lòng trắng 2 – 3 bữa/tuần.

Có nên cho trẻ ăn lòng trắng trứng không?

Việc chỉ cho trẻ ăn lòng đỏ hay ăn cả lòng đỏ và lòng trắng trứng đang là thắc mắc của rất nhiều mẹ bỉm.

Theo quan điểm chung, lòng trắng trứng dễ gây dị ứng cho trẻ, do đó thường ít được khuyến khích cho trẻ ăn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cho trẻ từ 6 tháng tuổi ăn trở lên cả lòng đỏ và lòng trắng miễn là trẻ không bị dị ứng.

Về mặt dinh dưỡng, lòng đỏ trứng giàu chất béo và calo tốt đối với sức khỏe, trong khi lòng trắng lại giàu hàm lượng protein hơn.

Công thức nấu cháo trứng gà cho bé

1. Cháo trứng cơ bản cho bé ăn dặm

Cháo trứng cơ bản cho bé ăn dặm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Trứng gà ta: 1/2 lòng đỏ

Cháo chín nhừ nấu đặc: 1 thìa súp

Nước: 1/2 bát (chén)

Dầu ăn cho bé ăn dặm

Cách chế biến

Bước 1: Cho cháo đặc vào nồi, cho thêm nước, đánh cho cháo tan đều sau đó đun sôi.

Bước 2: Đánh tan lòng đỏ trứng, giảm lửa nồi cháo và cho trứng vào cháo. Nên đổ từ từ, vừa đổ vừa khuấy để trứng tan đều, không bị vón cục.

Bước 3: Để cháo sôi thêm khoảng 3 – 5 phút cho trứng chín hẳn rồi tắt bếp.

Nếu bé không ăn được cháo thô, các mẹ nên rây nhuyễn cháo, để nguội bớt rồi cho bé dùng.

Trước khi cho bé ăn, mẹ nên cho thêm 1 thìa dầu ăn dặm vào, khuấy đều và cho bé ăn khi cháo còn ấm để không bị tanh. Ngoài cách nấu này, các bạn cũng có thể luộc lòng đỏ trứng, để nguội rồi tán nhuyễn và trộn vào cháo cho bé thay vì khuấy trực tiếp trứng

2. Món cháo trứng gà với rau dền

Món cháo trứng gà với rau dền

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Trứng gà

Rau dền

Cháo trắng

Gia vị và dầu ăn

Cách chế biến

Bước 1: Rau dền mua về mang đi rửa sạch rồi đem băm nhuyễn

Bước 2: Tách lấy lòng đỏ quả trứng gà rồi đánh tan

Bước 3: Nấu cháo chín và để sôi trong khoảng 5 phút

Bước 4: Cho rau dền đã băm nhuyễn vào nồi cháo và nấu chín

Bước 5: Nêm nếm lại gia vị cho món cháo được hấp dẫn hơn (đối với những bé đã được 12 tháng tuổi)

Bước 6: Đợi tới khi nào rau dền đã chín thì mẹ cho lòng đỏ trứng gà vào rồi đánh thật đều. Rồi đợi tới khi trứng chín.

Bước 7: Tắt bếp, múc cháo ra bát và cho bé ăn.

3. Cách nấu cháo trứng gà đậu đỏ cho bé

Cách nấu cháo trứng gà đậu đỏ cho bé

Nguyên liệu

Gạo lứt giã nát: 1 thìa súp

Đậu đỏ ngâm mềm: 1 thìa súp

Lòng đỏ trứng gà: 1 cái

Nước lọc: 2 chén

Dầu ăn cho bé ăn dặm

Cách chế biến

Bước 1: Ngâm bột gạo với nước trong khoảng 15 phút rồi cho vào nấu cùng với 1 bát nước cho nở mềm.

Bước 2: Đậu đỏ mang đi đãi sạch, ngâm cho nở rồi nấu chín cùng với 1 bát nước cho chín mềm, đợi nguội rồi đem rây mịn.

Bước 3: Lòng đỏ trứng hấp chín, tán thật nhuyễn.

Bước 4: Cho hỗn hợp nước đậu và trứng đã chuẩn bị vào nấu cùng cháo trong khoảng 5 – 7 phút rồi mới tắt bếp.

Bước 5: Bạn múc ra bát, khi cháo còn hơi ấm thì thêm 1 thìa cà phê dầu ăn và cho bé dùng.

4. Món cháo trứng gà khoai lang

Món cháo trứng gà khoai lang

Nguyên liệu

Trứng gà: 1 quả

Khoai lang: 2 củ

Cháo trắng: 1 phần

Sữa tươi: 1 ly nhỏ

Gia vị cần thiết

Cách chế biến

Để nấu được món cháo trứng khoai lang để bé ăn dặm. Hãy thực hiện theo từng bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Đong gạo vào nồi áp suất rồi nấu thành cháo

Bước 2: Rửa sạch khoai lang, mang khoai đi hấp chín rồi nghiền nhuyễn.

Bước 3: Đổ thêm 1 ly sữa tươi nhỏ vào khoai lang đã nghiền nhuyễn khi vẫn còn đang nóng.

Bước 4: Cháo được đun trên bếp, nêm nếm gia vị (dành riêng cho bé) cho món cháo thêm đậm vì.

Tiếp đó, cho khoai lang vào và khuấy đều. Sau khi hỗn hợp khoai lang và cháo đã hòa quyện với nhau thì cho lòng đỏ trứng gà vào và đun trên bếp với ngọn lửa nhỏ (để không bị bén ở đáy nồi) từ 1 – 2 phút rồi bắc ra, múc ra bát, thổi nguội và cho bé ăn. Vậy là bạn đã hoàn thành món cháo trứng gà cho bé rồi đấy!

5. Cháo trứng gà cà chua cho bé

Cháo trứng gà cà chua cho bé

Nguyên liệu

Trứng gà ta: 1/2 quả

Cà chua bi: 3 – 5 quả

Dầu ăn cho bé (loại dùng để nấu): 1 thìa cà phê

Cháo đặc: 1 – 2 thìa canh

Hành tím: 1 củ

Cách chế biến

Bước 1: Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ, rồi phi thơm. Cà chua bi rửa sạch, bỏ vỏ, cắt nhuyễn. Tiếp đến cho cà chua và hành tím vào xào chung với nhau.

Bước 2: Cho cháo vào nồi, thêm nước sôi rồi cho phần cà chua đã xào vào. Tiếp đến nấu cho đến khi cà chua và cháo đều nhừ. Đánh tan trứng gà và cho vào nồi cháo, vừa đổ trứng vào vừa khuấy để trứng tan đều.

Để cháo sôi khoảng 3 – 5 phút cho trứng chín hẳn rồi tắt bếp.

Bước 3: Mẹ rây cháo rồi cho bé. Nếu xay cháo, các bạn nên để nguội rồi xay, xay xong hâm cho ấm lại rồi mới cho bé dùng để không bị tanh.

6. Cách nấu cháo trứng gà phô mai cho bé

Cách nấu cháo trứng gà phô mai cho bé

Nguyên liệu

Trứng gà ta: 1/2 quả

Phô mai cho trẻ 6 tháng tuổi trở lên: 1/4 miếng

Dầu ăn cho bé (loại ăn trực tiếp)

Cháo đặc: 1 – 2 thìa súp.

Cách chế biến

Bước 1: Cho cháo vào nồi, cho thêm nước, đánh cho cháo tan thật đều, đặt lên bếp nấu nhừ.

Đánh tan trứng, hạ lửa rồi cho trứng gà vào, khuấy thật đều và nhẹ tay. Tiếp đến cho phô mai vào khuấy đều và tiếp tục nấu cháo trong khoảng 4 – 5 phút cho trứng chín, phô mai tan đều thì tắt bếp.

Bước 2: Để cháo nguội bớt, múc cháo ra bát, cho vào 1 thìa dầu ăn vào khuấy, cho bé ăn khi cháo còn ấm.

7. Cách nấu cháo cháo trứng gà bắp cải cho bé

Nguyên liệu

Bột gạo/cháo: 2 thìa súp

Lá bắp cải: 1/2 lá

Trứng gà ta: 1 quả

Dầu ăn cho bé

Cách chế biến

Cách nấu cháo cháo trứng gà bắp cải cho bé

Bước 1: Lá bắp cải nên chọn phần lá mềm, rửa dưới vòi nước cho sạch cát. Tiếp đó ngâm với nước muối pha loãng khoảng 5 phút, vớt ra, xả lại với nước sạch, vẩy ráo. Cuối cùng thái nhỏ, đem hấp chín rồi xay nhuyễn.

Bước 2: Trứng gà đánh tan. Bắp cải hấp (hoặc luộc) chín rồi xay thật nhuyễn. Nấu bột hoặc cháo.

Bước 3: Cho cháo/bột vào nồi đun với nhỏ lửa đến khi sôi thì cho bắp cải (đã được hấp chín, xay nhuyễn) vào khuấy đều.

Bước 4: Khi cháo/bột sôi thì các bạn cho trứng vào từ từ, vừa cho trứng vào vừa dùng đũa khuấy đều để trứng chín và không bị vón cục.

Bước 5: Cháo/bột sôi thì tắt bếp, cho dầu ăn vào trộn thật đều, nhắc xuống để cháo trứng gà nguội rồi cho trẻ ăn.

8. Cháo trứng gà cho bé với thịt bò nấm hương

Việc thêm thịt bò và nấm hương vào cháo trứng gà cho bé ăn dặm không chỉ giúp bé đổi khẩu vị mà còn đáp ứng tốt nhu cầu dưỡng chất để trẻ trong giai đoạn phát triển tối ưu:

Nguyên liệu

Lòng đỏ trứng gà: 1 cái

Thịt bò: 20g

Cháo: 2/3 bát

Nấm hương tươi: 1 – 2 cái

Hành lá: 1 cọng

Dầu ăn dành cho bé ăn dặm

Nước mắm nguyên chất

Cách chế biến

Cháo trứng gà cho bé với thịt bò nấm hương

Bước 1: Thịt bò mang đi rửa sạch, ngâm với nước muối pha loãng, vớt ra thấm khô rồi băm nhỏ.

Bước 2: Nấm cắt bỏ phần chân cứng, cạo sơ, rửa sạch với nước. Tiếp đó, bạn đem nấm đi trụng sơ qua nước sôi, thái lát mỏng rồi thái nhỏ.

Bước 3: Hành lá rửa thật sạch, thái nhỏ.

Bước 4: Cho cháo vào nồi đun sôi, cho tiếp nấm hương tươi thái nhỏ vào. Cháo sôi thì cho thịt bò vào, khuấy đều tay để thịt không vón cục lại với nhau, nêm chút xíu nước mắm cho cháo dậy vị ngọt.

Đập trứng, tách lấy lòng đỏ cho vào nồi cháo, khuấy đều để trứng không vón cục, khi lòng đỏ cháo chín, tắt bếp.

Múc cháo ra bát, khi cháo nguội bớt thì thêm 1 thìa cà phê dầu ăn vào cháo, trộn đều. Cho trẻ ăn món cháo trứng này khi còn ấm.

9. Cách nấu cháo trứng gà cho bé cùng hạt sen cà rốt

Hạt sen, cà rốt đều là các siêu thực phẩm tốt cho bé trong giai đoạn ăn dặm. Mẹ có thể linh động nấu riêng với hạt sen hay cà rốt, sau cùng là kết hợp chúng lại với nhau để bé có được món cháo thơm ngon, bổ dưỡng.

Nguyên liệu

Lòng đỏ trứng gà: 1 cái

Hạt sen: 20g

Cà rốt: 1 khoanh dài cỡ 1 đốt ngón tay

Cháo trắng: 2/3 bát

Dầu ăn và gia vị

Cách chế biến

Cách nấu cháo trứng gà cho bé cùng hạt sen cà rốt

Bước 1: Hạt sen rửa sạch, hấp chín mềm, để nguội rồi tán nhuyễn.

Bước 2: Cà rốt rửa sạch, bào vỏ, hấp hoặc luộc cùng với hạt sen cho chín, vớt ra để nguội rồi thái nhỏ.

Bước 3: Đun sôi cháo, cho hạt sen và cà rốt đã chuẩn bị ở trên vào, khuấy đều.

Bước 4: Cho lòng đỏ trứng vào từ từ, khuấy nhanh tay để trứng không vón lại, cháo sôi đều, tắt bếp.

Bước 5: Múc cháo ra bát, để nguội bớt rồi cho vào cháo 1 thìa cà phê dầu ăn vào, đảo đều, cho bé ăn khi cháo còn nóng.

11. Cách nấu cháo trứng gà rau ngót

Nguyên liệu

Trứng gà : 2 quả

Cháo trắng : 1 phần

Rau ngót: chọn lá rau non không lấy lá rau già

Gia vị

Dầu gấc

Cách chế biến

Cách nấu cháo trứng gà rau ngót

Bước 1: Nấu cháo với nồi áp suất

Bước 2: Rau ngót mang đi rửa sạch, xay nhuyễn

Bước 3: Khi cháo đã sôi, cho rau và gia vị vào khuấy đều

Bước 4: Cuối cùng đập trứng gà và đun với lửa nhỏ 1-2p cho trứng chín là bắc ra cho các bé ăn được rồi. Vậy là bạn đã hoàn thành món cháo trứng gà cho bé ăn dặm rồi.

Qua những chia sẻ trên, hy vọng các mẹ đã biết thêm một số cách nấu cháo trứng gà cho bé thơm ngon, mới lạ. Trứng gà được đánh giá là món ăn bổ dưỡng nhưng bạn chỉ nên cho bé ăn vừa đủ, đừng quá lạm dụng để đảm bảo nhận được nhiều lợi ích sức khỏe nhất nhé!