Hướng dẫn chi tiết 6 cách làm sữa đậu xanh thơm ngon, bổ dưỡng

Hoặc có thể sử dụng máy xay sinh tố để thực hiện. Tuy nhiên, chất lượng mẻ sữa sẽ không được mịn và sánh như dùng thiết bị chuyên dụng.

Sữa đậu xanh có cách làm tương tự như làm sữa đậu nành. Do vậy, hoàn toàn có thể sử dụng máy xay sữa đậu nành khi chế biến thức uống bổ dưỡng này.

100g hạt đậu xanh nguyên vỏ. Có thể thay thế bằng đậu xanh đã tách vỏ được đóng gói và bán sẵn ngoài tạp hóa.

500ml sữa tươi

200ml nước lọc

100g đường và 1/5 thìa cà phê muối hạt

Các bước làm sữa đậu xanh truyền thống:

– Bước 1: Vo sạch hạt đậu xanh rồi đổ ngập nước và ngâm trong khoảng 3 – 4 tiếng đồng hồ để hạt đậu nở to ra. Sau đó, vo lại đậu xanh vài lần và để ráo nước. Khi dùng đậu xanh đã tách sẵn vỏ, chỉ cần ngâm từ 1 – 2 tiếng là được.

Vo sạch hạt đậu xanh rồi đổ ngập nước và ngâm trong khoảng 3 – 4 tiếng đồng hồ để hạt đậu nở to ra

– Bước 2: Cắm điện để hoạt động máy xay. Điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mặt đá bằng cách xoay thanh điều khiển ngược với chiều kim đồng hồ.

Đổ đậu xanh và nước sạch vào phễu theo tỉ lệ 1: 2 (100g đậu xanh tương ứng với 200 ml nước). Với tỉ lệ chuẩn này, chúng ta có thể thu được nước đậu xanh sánh mịn và thơm ngon nhất.

– Bước 3: Chờ máy xay xong và đẩy toàn bộ nguyên liệu ra ngoài rồi ngắt điện. Tiến hành tách bã để thu lấy phần nước cốt rồi đổ vào nồi. Có thể tận dụng phần bã đã được tách rời để cho gia cầm ăn hoặc bón gốc cây cảnh.

Nếu dùng máy xay sinh tố thì phải đãi sạch vỏ đậu xanh. Cho hỗn hợp nước và đậu vào xay nhuyễn rồi đổ ra rây để lọc sạch bã và thu nước cốt.

– Bước 4: Bắc nồi lên bếp và cho sữa tươi, đường và muối đã chuẩn bị vào rồi bật bếp. Vặn lửa to, mở vung. Khuấy đều tay liên tục trong lúc đun để nước đậu không đóng váng. Khi thấy nước sôi thì vặn nhỏ lửa và khuấy đều, đun thêm 5 phút nữa trước khi tắt bếp.

– Bước 5: Nhấc nồi sữa đậu xanh xuống bếp và để nguội. Bảo quản sữa vào lọ thủy tinh có nắp đậy trong ngăn mát tủ lạnh trong 1 – 2 ngày.

Yêu cầu thành phẩm:

Sữa đậu xanh hơi sánh, khi uống có vị béo ngậy của sữa, vị ngọt dịu của đường. Uống lạnh sữa sẽ ngon hơn. Có thể để sữa vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 30 phút trước khi uống.

Sữa đậu xanh hơi sánh, khi uống có vị béo ngậy của sữa, vị ngọt dịu của đường

II. Cách làm sữa đậu xanh hạt sen

Sữa đậu xanh hạt sen vừa thơm ngon vừa giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và thanh nhiệt cơ thể. Cách làm loại sữa hạt này vô cùng đơn giản mà bất kì ai cũng có thể thực hiện được.

Dụng cụ và nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 máy xay sữa đậu nành tách bã

200g hạt đậu xanh nguyên vỏ

100g hạt sen tươi. Nếu không có hạt sen tươi có thể sử dụng hạt sen khô thay thế.

600 ml nước sạch

100g đường trắng

1/5 thìa cà phê muối hạt. Đây là mẹo nhỏ được các hộ chuyên nấu sữa đậu nành để bán chia sẻ, giúp thức uống có vị ngọt đậm đà hơn.

Nguyên liệu nấu nấu sữa đậu xanh hạt sen

Các bước nấu sữa đậu xanh hạt sen:

– Rửa sạch đậu xanh, ngâm với nước lạnh trong 3 – 4 tiếng để hạt nở to hết cỡ. Mang đậu xanh đi rửa sạch rồi để ráo nước.

– Tách bỏ vỏ hạt sen, bỏ tâm sen cho bớt đắng rồi rửa sạch, để ráo nước. Ngâm hạt sen khô 3 – 4 tiếng rồi rửa sạch, để ráo.

– Cắm điện để khởi động máy xay. Điều chỉnh lại khoảng cách đá nghiền cho phù hợp.

– Cho hỗn hợp đậu xanh, hạt sen và 600 ml nước sạch vào máy xay sữa đậu nành. Tách riêng phần nước cốt thu được và bã.

– Cho hỗn hợp sữa đậu hạt sen lên bếp và vặn lửa nhỏ đun. Đổ đường, muối đã chuẩn bị vào, khuấy đều tay. Khi nước sôi, vặn nhỏ lửa và đun tiếp trong 5 phút nữa là có thể tắt bếp.

– Khi phần sữa đun đã nguội hẳn là có thể dùng trực tiếp. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nếu thích uống lạnh.

Sữa đậu xanh hạt sen vừa thơm ngon vừa giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và thanh nhiệt cơ thể

III. Cách làm sữa đậu xanh lá dứa

Sữa đậu xanh lá dứa có vị ngọt mát, mùi thơm đặc trưng, được nhiều đối tượng yêu thích, đặc biệt là các bé.

Sau đây là hướng dẫn cách làm sữa đậu xanh lá dứa chuẩn vị:

Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ:

300g hạt đậu xanh nguyên vỏ

1/4 bát con đường kính

1/5 thìa cà phê muối

1 bó lá dứa (lá nếp thơm)

500ml sữa tươi

600 ml nước

Sữa đậu xanh lá dứa có vị ngọt mát, mùi thơm đặc trưng, được nhiều đối tượng yêu thích, đặc biệt là các bé

Các bước tiến hành:

– Vo sạch và nhặt bỏ các hạt đậu mốc, hỏng, lép rồi ngâm với nước trong khoảng 3 – 4 tiếng. Rửa lại lần nữa với nước sạch và để ráo nước.

– Rửa sạch từng tàu lá dứa rồi bó lại. (có thể vo nhẹ cho hơi nát một chút)

– Đổ đậu xanh đã ráo nước và nước sạch đã chuẩn bị vào máy xay sữa đậu nành. Cắm điện và điều chỉnh khoảng cách mặt đá nghiền.

– Tách riêng phần nước cốt sữa đậu xanh với bã. Cho phần nước cốt thu được, đổ vào nồi cùng sữa tươi, đường, lá dứa và muối.

– Vặn lửa vừa và đun kết hợp khuấy đều tay. Khi thấy hỗn hợp sôi vặn nhỏ lửa, tiếp tục khuấy đều trong 5 phút nữa rồi tắt bếp. Hớt bọt trong quá trình đun sôi để mẻ sữa đậu xanh thơm ngon hơn.

– Khi thấy sữa nguội là có thể thưởng thức. Có thể bảo quản trong lọ thủy tinh có nắp đậy ở ngăn mát tủ lạnh. Nên dùng sữa đậu bảo quản ở nhiệt độ thấp hết trong 1 – 2 ngày để tránh biến chất và mất đi vị ngon nguyên bản.

IV. Cách làm sữa đậu xanh nước cốt dừa

Dụng cụ và nguyên liệu nấu sữa đậu xanh nước cốt dừa:

1 máy xay sữa đậu nành tách bã

300g hạt đậu xanh nguyên vỏ

200 ml nước cốt dừa

600 ml nước sạch

100g đường trắng

1/5 thìa cà phê muối hạt

1 bó lá dứa

Các bước nấu sữa đậu xanh nước cốt dừa:

Tương tự như cách nấu sữa đậu xanh truyền thống, với cách làm sữa đậu xanh nước cốt dừa, bạn chỉ cần thay đổi ở công đoạn cuối cùng là thêm nước cốt dừa trước khi thưởng thức.

Chi tiết các bước thực hiện như sau:

– Ngâm hạt đậu xanh trong nước sạch 3 – 4 tiếng cho nở. Rửa thật sạch rồi để ráo nước.

– Cho đậu xanh và nước sạch vào máy xay và thu lấy phần nước sữa đậu. Tách riêng phần bã.

– Rửa lá dứa cho thật sạch, bó thành 1 bó thật chặt, cho vào nồi sữa đậu. Đun sôi nồi sữa với đường và muối. Vặn lửa nhỏ khi sôi và liên tục khuấy đều tay để tránh đóng váng, tránh trào sữa. Đun sôi 5 phút thì tắt bếp.

Với cách làm sữa đậu xanh nước cốt dừa, bạn chỉ cần thay đổi ở công đoạn cuối cùng là thêm nước cốt dừa trước khi thưởng thức

Cho phần sữa đậu xanh nguội, rót ra cốc, đổ nước cốt dừa lên rồi khuấy đều. Vậy là đã hoàn thành món sữa đậu xanh nước cốt dừa và có thể thưởng thức ngay.

V. Cách làm sữa đậu xanh mè đen

Sữa đậu xanh mè đen là thức uống vừa thơm ngon vừa giữ dáng, đẹp da và bổ máu.

Dụng cụ và nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 máy xay sữa đậu nành tách bã

500g hạt đậu xanh nguyên vỏ

100g mè đen

1 lít nước

200g đường, 1/2 thìa nhỏ muối hạt

Nguyên liệu nấu sữa đậu xanh mè đen

Các bước nấu sữa đậu xanh mè đen:

– Ngâm hạt đậu xanh từ 3 – 4 tiếng hoặc ngâm qua đêm để nở to và tróc hết vỏ ngoài. Rửa lại bằng nước sạch và để ráo nước.

– Rang chín mè đen. Khi rang, lưu ý vặn lửa nhỏ và khi thấy bốc lên mùi thơm của mè tức là đã chín.

– Cho hỗn hợp mè đen, đậu xanh và nước sạch vào máy xay sữa đậu nành tách bã. Cho phần nước cốt thu được vào nồi là xong.

– Đổ thêm đường và muối đã chuẩn bị vào nồi sữa. Vặn lửa vừa và đun kết hợp khuấy đều tay. Khi sữa sôi, vặn nhỏ lửa và tiếp tục khuấy trong 5 phút nữa rồi mới tắt bếp.

– Để sữa nguội là có thể thưởng thức. Cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản khoảng 30 phút trước khi thưởng thức.

VI. Cách làm sữa đậu xanh hạt điều

Dụng cụ và nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 máy xay sữa đậu nành tách bã

200g hạt đậu xanh nguyên vỏ

150g hạt điều tươi đã tách vỏ lụa

700 ml nước sạch

200g đường trắng

1/4 thìa cà phê muối hạt

Nguyên liệu làm sữa đậu xanh hạt điều

Các bước làm sữa đậu xanh hạt điều:

– Ngâm hạt đậu xanh và thay nước tới khi nứt là được. Vớt ra, để ráo nước.

– Ngâm hạt điều tươi từ 30 phút – 1 tiếng rồi đem rửa lại bằng nước sạch và để ráo nước.

– Cho hết phần hạt điều, đậu xanh và nước sạch vào máy xay sữa đậu nành để thu lấy nước sữa hạt tươi ngon.

– Đem sữa hạt đổ vào nồi cùng với đường và muối đã chuẩn bị. Vặn lửa to kết hợp khuấy đều tay cho đến khi sôi. Vặn nhỏ lửa và tiếp tục khuấy trong 5 phút nữa rồi tắt bếp.

Khi sữa đậu xanh hạt điều nguội là đã có thể thưởng thức.

Sữa đậu xanh hạt điều nguội là đã có thể thưởng thức

* Một số lưu ý khi uống và bảo quản sữa đậu xanh

– Đun thật kỹ trước khi uống: Đun không chín kỹ sẽ có thể dẫn đến nguy cơ mắc các triệu chứng khó chịu như: nôn mửa, đau bụng, thậm chí có thể dẫn tới tiêu chảy hoặc ngộ độc. Do đó, nên đảm bảo loại bỏ hết các hoạt chất không có lợi cho sức khỏe tồn tại trong các loại hạt.

– Không nên uống sữa đậu xanh khi đói: Khi đói, khả năng chuyển hóa dưỡng chất rất kém. Trong khi đó, các loại hạt có rất nhiều chất dinh dưỡng khó hấp thu. Do đó, tốt nhất là ăn nhẹ một chút bánh rồi hãy uống sữa đậu xanh!

Đun thật kỹ trước khi uống

– Không nên uống quá nhiều sữa đậu xanh cùng một lúc vì sẽ rất dễ gây đau bụng, khó tiêu.

– Không nên uống thuốc với sữa đậu xanh: trong thuốc có chứa nhiều hoạt chất rất dễ phân hủy các chất dinh dưỡng có trong sữa đậu xanh và gây phản tác dụng.

– Không nên bảo quản sữa đậu xanh trong bình giữ nhiệt: cho sữa đậu xanh vào bình giữ nhiệt hơn 4 tiếng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển mạnh, ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng.

– Bảo quản sữa đậu xanh trong tủ lạnh: cho sữa đậu xanh nguội hoàn toàn rồi rót vào chai thủy tinh đã được rửa sạch và khô rồi đậy kín nắp. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và nên sử dụng hết trong vòng 24 – 48 tiếng.

– Sữa đậu xanh phát huy công dụng tốt hơn khi không dùng với đường hoặc ít đường. Hạn chế cho quá nhiều đường vào thức uống bổ dưỡng này.

** Tác dụng của sữa đậu xanh?

– Tăng cường sức khỏe tim mạch: Có đa dạng các dưỡng chất thiết yếu chứa trong đậu xanh như: các axit amin không tự tổng hợp được, vitamin B, E, C… và các nguyên tố vi lượng như: kali, magie, sắt, kẽm… Do đó, khi uống sữa đậu xanh, cơ thể sẽ giảm cholesterol có hại, cải thiện sức khỏe tim mạch.

– Tốt cho người tiểu đường, duy trì dáng vóc cân đối: trong đậu xanh có chứa lượng chất xơ hòa tan dồi dào giúp cơ thể hạn chết hấp thu chất béo và tăng cảm giác no lâu, giảm thèm ăn.

– Ngăn ngừa lão hóa: sữa đậu xanh có chứa các hoạt chất có lợi cho việc duy trì độ đàn hồi của da như vitamin E, C, giúp làn da luôn căng mịn, tươi trẻ.

– Giải nhiệt cơ thể: đậu xanh có tính mát, giúp cơ thể thải độc, thanh nhiệt.

*** Những ai không nên uống sữa đậu xanh?

– Người có thể chất lạnh: Nếu đang mắc phải các triệu chứng như: chân tay lạnh, cơ thể thiếu sinh khí, chân và lưng thường đau nhức, đi ngoài phân lỏng. Thì không nên ăn quá nhiều đậu xanh. Bởi đậu xanh có tính hàn sẽ làm nghiêm trọng tình trạng bệnh.

– Người có thể trạng suy nhược: trong đậu xanh có chứa hàm lượng đạm còn nhiều hơn cả trong thịt gà. Tuy nhiên, so với đạm động vật thì đạm thực vật thường khó chuyển hóa và hấp thu hơn. Do vậy những người có thể trạng kém, khả năng tiêu hóa không được tốt khi uống quá nhiều sữa đậu xanh sẽ rất dễ bị đau bụng, đi ngoài.

– Người đang sử dụng thuốc: Theo đông y, đậu xanh có khả năng hóa giải toàn bộ dược tính của thảo mộc có trong thuốc. Hạn chế sử dụng đậu xanh với những người đang sử dụng thuốc nên để tránh làm mất tác dụng của thuốc.

So với đạm động vật thì đạm thực vật thường khó chuyển hóa và hấp thu hơn

Trên đây là tổng hợp các cách làm sữa đậu xanh chuẩn vị và các kiến thức liên quan tới sữa đậu xanh. Với những chia sẻ này, hy vọng sẽ giúp độc giả có thêm nhiều kiến thức hữu ích!