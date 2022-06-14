Hai cách làm món bánh bột mì thơm ngon - nhanh gọn tại nhà !!!

Bột mì là một trong những nguyên liệu tủ của những cô nàng thích làm bánh, với công dụng biến hóa đa dạng và dễ dàng kết hợp với các nguyên liệu khác để cho ra đời những món ăn đặc sắc và tràn đầy hương vị nên bột mì ngày càng được ưu ái trong gian bếp của mỗi gia đình. Nhưng chính bản thân bột mì cũng có thể tạo nên những món ăn đơn giản, tiện lợi mà vẫn thơm ngon “nức mũi”. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 công thức chế biến món Bánh bột mì “ngon ngọt, thơm mềm” với thành phần chính là bột mì ở ngay bài viết dưới đây nhé !!!

Sau cùng, bạn để phần bánh chiên chín vàng qua giấy thấm dầu và trang trí cho đẹp mắt là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Cuối cùng chiên bột bánh trên lửa nhỏ cho đến khi bánh chuyển thành màu vàng đẹp mắt thì trở bánh lại cho chín vàng đều.

Kế đó, bản rót hỗn hợp bánh vào chảo (nên dùng muỗng canh đong đếm cho các bánh được đều đẹp), ở bước này bạn nên chiên từng cái nhỏ một cho bánh được đều và chín hoàn hảo hơn.

Đầu tiên bạn bắt chảo lên bếp và cho vào chảo 3-4 muỗng canh dầu ăn, tráng đều dầu nóng lên chảo.

Sau cùng, trộn tất cả các nguyên liệu thật đều cho đến khi bột sánh mịn (bạn có thể lọc qua rây cho bột được mịn hơn)

Tiếp đó, bạn chuẩn bị thêm 1 tô riêng, cho 50gr bột chiên dụng và 2 muỗng canh sữa đặc vào trước, sau đó cho hỗn hợp trứng vừa đánh đều ở trên vào và trộn đều tay.

Ở công đoạn đầu tiên này, trước hết bạn đập 1 quả trứng vào chén rồi cho 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê bột hương vani vào, đánh đều tay cho đến khi hỗn hợp nổi nhiều bọt khí lên là đạt.

Chỉ bằng vài công đoạn đơn giản và các nguyên liệu vô cùng dễ tìm, bạn đã có ngay cho mình một đĩa Bánh bột mì chiên chín vàng “ngon mắt” , nóng hổi và tỏa hương thơm nức mũi, vừa thổi vừa ăn cũng không ngừng lại được, làm món ăn vặt nhâm nhi trong ngày mưa thì còn gì bằng nữa ?!!

Bánh bột mì hấp

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cơ bản cho món Bánh bột mì hấp bổ dưỡng

Bột mì đa dụng : 250g

Men nở instant : 5g

Mè trắng : 10 g

Sữa tươi có đường : 90 ml

Bơ lạt : 20g

Trứng gà : 2 quả

Đường : 40g

Các bước tiến hành làm món Bánh bột mì hấp xốp mềm thơm ngon

Bước 1 : Trộn bột bánh

Trước tiên bạn cho 5gr men nở và 40gr đường vào 90ml sữa tươi không đường và khuấy đều lên, sau đó đậy nắp lại trong khoảng từ 5-10 phút cho men nở.

Tiếp theo, bạn cho 20gr bơ lạt và bát và đem đi hấp cách thủy cho bơ tan chảy ra.

Kế đó, bạn đập 1 quả trứng gà vào chén và cho phần bơ đã tan chảy vào và đánh đều hỗn hợp lên. Ở bước này, bạn lưu ý nên để bơ nguội bớt rồi mới cho vào trứng để tránh trường hợp trứng bị chín

Cuối cùng, cho tất cả các hỗn hợp bơ trứng, sữa men vào tô bột mì và bắt đầu trộn thật đều tay và vo thành 1 khối bột lớn. Sau cùng, bạn dùng nắp hay mang thực phẩm bọc lại và để bột nghỉ trong khoảng 1 tiếng.

Bước 2 : Hấp bánh bột mì

Lớp trứng mỏng vàng ươm thơm sắc cho món Bánh bột mì hấp

Khi hết thời gian ủ, bạn lấy khối bột đã nở gấp đôi ra và tiếp tục nhào đều tay thêm khoảng 10 phút.

Tiếp đó, bạn chia bột thành những phần nhỏ bằng nhau và vo thành viên tròn, sau đó xếp vào nồi cơm điện và để bột nghỉ thêm khoảng 15 phút nữa nhé.

Kế đó, bạn đập quả trứng gà còn lại vào chén và đánh đều lên, sau đó dùng cọ quét trứng đều lên những viên bột tròn.

Cuối cùng bạn rắc thêm một ít hạt mè lên trên mặt bánh và nấu trong khoảng 15 phút là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Món bánh bột mì hấp ngon mắt ngon miệng, ăn là ghiền !

Thành phẩm là bạn đã có ngay một món bánh bột mì hấp vàng ươm chất lượng, với hương thơm đặc trưng của bột mì và sữa, cùng sự tươi xốp, mềm mại như muốn tan ra trong miệng, làm món ăn sáng hay ăn vặt trong ngày đều ngon hết ý nhé.

Mẹo nhỏ giúp món bánh bột mì thêm thơm ngon, chuẩn vị

Với bánh bột mì chiên:

Ở công đoạn trộn bột đầu tiên, bạn không nên cho trứng và các nguyên liệu vào bột để trộn chung một lần, mà nên đánh đều trứng và các gia vị lên trước, rồi mới cho vào bột. Mẹo nhỏ này sẽ giúp bánh được xốp và giòn hơn khi chiên.

Không nên thêm nước vào bột bánh nếu bạn không muốn bánh bị mềm và không ngon.

Nên để lửa nhỏ hay vừa để chiên bánh, vì bánh bột mì rất dễ bị cháy sém.

Với bánh bột mì hấp :

Ở công đoạn nhồi bột bánh, nếu có thể thì bạn nên dùng máy nhồi bột, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian mà bột bánh vẫn mềm mịn.

Khi quét trứng lên trên mặt bánh, bạn chỉ nên quét một lớp thật mỏng thôi nhé.

Khi dùng nồi cơm điện không chống dính, bạn nhớ quét dầu ăn hoặc lót một lớp giấy nến để bánh không bị dính vào nồi nhé.

Trên đây công thức chế biến món bánh bột mì chiên và bánh bột mì hấp siêu đơn giản và tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo thơm ngon khó cưỡng ngay tại gia. Chúc các chị em có thêm một món ăn vặt “ăn là ghiền” mới để thiết đãi người thân và bạn bè nhân dịp cuối tuần này nhé !!!