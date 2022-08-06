Hai cách làm bánh quy ngũ cốc giòn ngon, tiện lợi cho bữa sáng đơn giản tại nhà!

Ngũ cốc được xem là “món ăn sáng quốc dân” của nhiều quốc gia trên thế giới, nhờ vào thành phần dinh dưỡng và quan trọng là siêu tiện lợi cho bữa sáng - khi bạn chỉ cần chế sữa tươi vào là có thể thưởng thức ngay rồi! Tuy nhiên, nào chỉ có 1 cách chế biến ngũ cốc! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi bắt tay ngay vào làm món bánh quy ngũ cốc , vừa giòn ngon lại vừa dinh dưỡng ngay tại nhà nhé!

Ở công đoạn đầu tiên này, bạn chỉ cần cho phần ngũ cốc đã chuẩn bị vào túi zip hay túi nilon, sau đó tiến hành gấp kín miệng túi và dùng chày, chai lọ hay cán gỗ để cán ngũ cốc cho thật vụn, rồi cho vào tô lớn là được nhé.

Bước 2: Trộn bột bánh quy

Trộn hỗn hợp bánh quy thơm ngon từ các loại bột, đường và bơ lạt!

- Đầu tiên, bạn cho các nguyên liệu gồm 125gr bơ lạt và 50gr đường bột vào một chiếc tô mới.

- Tiếp đến, dùng máy đánh trứng đánh hỗn hợp trên ở tốc độ vừa, cho đến khi hỗn hợp bông đều lên là đạt nhé.

- Sau đó, bạn dùng rây lọc để lọc 90gr bột mì đa dụng, 125gr tinh bột bắp, và 15gr sữa bột vào hỗn hợp bơ mới được đánh bông ở trên, rồi tiến hành dùng phới dẹt trộn đều các nguyên liệu cho đến khi tạo thành khối bột hòa quyện là hoàn tất khâu trộn bột cho bánh quy nhé.

Bước 3: Tạo hình bánh quy ngũ cốc

Các bước tạo hình bánh quy ngũ cốc nhỏ xinh, ngon mắt!

- Với phần bột đã tạo thành ở bước trên, bạn tiến hành chia bột thành những viên nhỏ (cỡ 16gr) rồi lăn qua tô ngũ cốc đã cán vụn như hình.

- Sau đó, bạn chỉ cần đặt những viên bột này lên khay có lót giấy nến, rồi dùng tay nhấn nhẹ để bột dẹt xuống.

- Làm tương tự như vậy với tất cả phần bột còn lại nhé.

Bước 4: Nướng bánh quy ngũ cốc

Nướng đến khi bánh thơm và có màu vàng là được nhé!

Đến đây thì bạn chỉ cần làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 160 độ C trước 10 phút, sau đó cho khay bánh vào nướng ở nhiệt độ 160 độ C trong khoảng 20 phút, cho đến khi bánh thơm và có màu vàng là hoàn tất rồi nhé!

Thành phẩm

Bánh quy ngũ cốc giòn ngon, hút mắt với màu vàng tươi!

Những chiếc bánh quy ngũ cốc nhỏ xinh, nổi bật với màu vàng tươi bắt mắt. Chỉ cần cắn một miếng là bạn đã cảm nhận ngay được độ giòn ngon của bánh, cùng hương vị thơm béo, bùi bùi của ngũ cốc và sữa tươi cùng bơ lạt, đảm bảo ăn là ghiền luôn nhé!

2. Bánh quy ngũ cốc hạnh nhân

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món bánh quy ngũ cốc hạnh nhân!

Ngũ cốc 100 gr

Hạt hạnh nhân cắt lát 100 gr

Bột hạnh nhân 100 gr

Dụng cụ cần thực hiện: lò nướng, tô, dao, giấy nến, phới dẹt,...

Các bước tiến hành làm bánh quy ngũ cốc hạnh nhân giòn ngon

Bước 1: Trộn hỗn hợp bột bánh quy

Tiến hành công đoạn trộn bột bánh quy ngũ cốc hạnh nhân!

- Đầu tiên, bạn cho lần lượt 100gr hạnh nhân cắt lát và 100gr ngũ cốc vào tô.

- Tiếp đó, tiến hành trộn đều hỗn hợp trên bằng tay và bóp nhẹ để ngũ cốc vỡ ra.

- Sau đó, bạn lại tiếp tục cho thêm 100gr bột hạnh nhân vào tô ngũ cốc trên và trộn đều, rồi tiến hành dàn đều hỗn hợp bột ra khay nướng có lót giấy nến như hình là được nhé.

Bước 2: Nướng bánh quy ngũ cốc hạnh nhân

Bạn lưu ý nên làm ổn định nhiệt độ lò trước khi nướng nhé!

- Ở công đoạn này, bạn cần hâm nóng lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 10 phút trước khi nướng để ổn định nhiệt độ.

- Sau đó, bạn chỉ cần cho khay bánh đã chuẩn vào lò và tiến hành nướng trong khoảng 20 phút, cho đến khi bánh cứng lại là đạt nhé.

Bước 3: Hoàn thành

Cắt bánh quy ngũ cốc hạnh nhân ngay khi còn nóng!

Sau khi bánh đã được nướng chín đều, bạn chỉ cần lấy khay bánh ra và tiến hành cắt thành những hình vuông nhỏ vừa ăn ngay khi bánh còn đang nóng. Sau đó để nguội xíu là có thể thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Bánh quy ngũ cốc hạnh nhân giòn thơm hấp dẫn!

Bánh quy ngũ cốc hạnh nhân nổi bật với hương thơm đặc trưng của hạnh nhân cùng màu vàng nâu hút mắt, khi thưởng thức bạn sẽ thấy những chiếc bánh ngọt bùi như đang muốn tan ngay ra trong miệng vậy. Với món bánh thơm ngon và tiện lợi này, bạn làm món bánh ăn sáng đơn giản hay làm món bánh nhâm nhi mỗi giờ trà chiều thì đều chuẩn ngon hết ý nhé!

Mẹo bảo quản bánh quy ngũ cốc giòn ngon

Để giữ được độ giòn rụm và hương vị thơm ngon đặc trưng của 2 loại bánh quy ngũ cốc, bạn cần bảo quản những chiếc bánh quy nhỏ xinh này trong hộp hoặc túi zip kín rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh và dùng dần nhé!

Trên đây là hai công thức đơn giản để làm món bánh quy ngũ cốc giòn rụm, thơm béo tại nhà. Nếu bạn đã chán với cách thưởng thức ngũ cốc theo kiểu truyền thống, thì món bánh vừa giòn ngon, dinh dưỡng lại tiện lợi, dễ làm như này sẽ là một sự thay thế khá thú vị đấy nhé! Còn chần chừ gì mà không thử ngay nào! Chúc các chị em trổ tài chế biến món bánh quy giòn ngon này thành công nhé!