Các chuyên gia chia sẻ, cơ thể chúng ta cần nhiều calo, protein, vitamin và kẽm để thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương và ngăn ngừa nhiễm trùng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn xây dựng chế độ ăn uống để vết thương mau lành một cách hiệu quả.

Khi bạn bị thương hoặc sau khi mổ phẫu thuật, các bác sĩ luôn chỉ định “uống thuốc theo đơn đã kê, vệ sinh vết thương sạch sẽ, kiểm tra định kỳ và đi khám lại nếu có gì bất thường”. Vậy còn thực phẩm bạn ăn hàng ngày thì sao? Bạn có thể làm gì để vết thương mau lành? Những gì bạn ăn hàng ngày có thể ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi của vết thương trên người bạn.

Rau và trái cây giúp mau lành vết thương vì là thực phẩm có chứa nhiều vitamin A, B, E, C. Đây là các loại vitamin có vai trò quan trọng trong việc tạo mô mới và làm vết thương mau lành. Đặc biệt vitamin C có ảnh hưởng đến việc tăng sức đề kháng, chống lại hiện tượng nhiễm trùng, mưng mủ.

Để chữa lành vết thương nhanh hơn bạn cần một chế độ ăn uống đa dạng và lành mạnh, trong đó tập trung vào bốn nhóm thực phẩm: rau và hoa quả, ngũ cốc, sữa, và thịt.

Ngũ cốc, sữa và thịt có nhiều đạm. Đây chính là nguyên liệu chính để tái tạo các tế bào mới, nên rất tốt cho quá trình làm lành vết thương. Ngoài ra thực phẩm này còn có sắt, folic, B12, v.v. tốt cho quá trình tạo máu, giúp bảo vệ và tiêu diệt các vi khuẩn xâm nhập vào vết thương.

Các chuyên gia khuyến nghị số lượng thực phẩm tối thiểu bạn cần trong ngày như sau:

Trái cây và rau quả: 2 phần/ngày

Ngũ cốc: 5 phần/ngày

Sữa: 3 phần/ngày

Thịt và đậu: 5 phần/ngày

Dầu, chất béo và đường: hạn chế, đặc biệt là đường

Bốn nhóm thực phẩm giúp vết thương mau lành - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy chế độ ăn uống để vết thương mau lành là ăn nhiều loại thực phẩm cung cấp cho bạn lượng calo, protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Tuy nhiên tùy vào cơ địa mỗi người mà ta lựa chọn thực phẩm sao cho phù hợp, đặc biệt cần lưu ý một số trường hợp sau:

Người bị tiểu đường: Để duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh mà vẫn có một chế độ ăn lành mạnh đa dạng, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có kế hoạch ăn kiêng chữa lành vết thương cho bản thân nhanh hơn.

Phụ nữ sau sinh: Nhiều người thường thắc mắc ăn gì để mau lành vết thương sau sinh? P hụ nữ sau sinh cần bổ sung một lượng dưỡng chất rất lớn để vừa hồi phục vết mổ sau sinh, vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho em bé. Do đó các mẹ nên ăn uống đa dạng để đảm bảo dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, lưu ý kiêng những thực phẩm cay nóng, cafein, thức uống có cồn hay một số thự c phẩm gây dị ứng khác.

ăn gì để mau lành vết thương sau sinh? P c phẩm gây dị ứng khác. Vết thương hở hoặc vết thương sau mổ: những vết thương này thường dễ để lại sẹo, vậy nên và không nên ăn gì để vết thương mau lành không để lại sẹo? Với trường hợp này, lưu ý không nên ăn rau muống, thịt bò, gạo nếp, trứng gà, hải sản (gây dị ứng ngứa), thực phẩm nhiều nitrat, đường, cafein, đồ uống có cồn.

Nhiều người thắc mắc vết thương hở ăn được cà chua được không? Theo các nghiên cứu mới nhất thì cà chua không nằm trong danh sách kiêng kị khi bị vết thương hở, do đó bạn có thể thoải mái sử dụng loại thực phẩm nhiều dưỡng chất này nhé!

Ngoài ra trong quá trình điều trị, bạn nên kết hợp bôi kem nghệ chống sẹo để đạt hiệu quả tốt nhất.

Nghệ có thể giúp chống sẹo ở vết thương hở - Ảnh minh họa: Internet

2. Chọn thực phẩm giàu dưỡng chất

Dưới đây là một số loại thực phẩm hỗ trợ chữa lành vết thương tốt nhất mà bạn có thể tham khảo:

Thực phẩm giàu protein: thịt lợn, gà, vịt hoặc cá, đậu các loại, trứng, sữa, phô mai, đậu nành.

Thực phẩm giàu vitamin A, C: cam quýt, dâu tây, dưa hấu, cà chua, cà rốt, rau súp lơ, rau lá có màu xanh đậm, ớt, rau chân vịt, rau cần tây, cải làn, cải xoăn.

Thực phẩm giàu kẽm: ngũ cốc, hải sản, thịt, trứng, hạt điều, hạnh nhân, óc chó.

Viên uống Vitamin và khoáng chất: bạn có thể liên hệ với bác sĩ để được tư vấn uống bổ sung thêm vitamin và khoáng chất.

Thực phẩm giàu kẽm giúp vết thương mau lành - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các chuyên gia còn khuyến cáo chúng ta nên tránh ăn thực phẩm đã chế biến sẵn, ngũ cốc đã qua tinh chế và các sản phẩm có đường. Đồng thời, cần tránh uống soda, rượu, bia mà nên thay vào đó là thức uống lành mạnh sẽ tốt hơn cho quá trình hồi phục của cơ thể.

Thực phẩm nhiều đường không tốt cho việc phục hồi vết thương – Ảnh minh họa: Internet

3. Uống nhiều nước

Nước giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể. Uống nhiều nước có thể giúp tăng cường sản xuất các tế bào cơ và các tế bào máu mới. Nước còn giúp cân bằng hệ bạch huyết, giúp tăng cường hệ miễn dịch, qua đó sẽ tạo điều kiện để vết thương mau lành. Ngoài nước lọc, bạn cũng nên bổ sung sữa, súp hoặc nước ép rau củ quả.

Một thức uống nữa bạn có thể thêm vào trong thực đơn chế độ ăn uống để vết thương mau lành đó là sữa đậu nành. Liệu uống sữa đậu nành mau lành vết thương như uống sữa bò? Sữa bò và sữa đậu nành đều chứa nhiều protein (nguồn gốc động vật và thực vật), do đó đều giúp cho vết thương mau lành hơn.

>>> Xem thêm:

- Bí quyết trị sẹo thâm ở chân nhanh chóng và hiệu quả tại nhà

- Bị sẹo không nên ăn gì để tình trạng sẹo được cải thiện

Sữa là nguồn cung cấp đạm và calcium giúp vết thương mau lành - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc xây dựng cho mình một chế độ ăn uống đa dạng, giàu dinh dưỡng, bạn cũng nên tự theo dõi tình trạng sức khỏe của mình. Nếu thấy điều trị vết thương khó lành, chán ăn, sụt cân, bạn cần đi gặp bác sĩ để được điều trị kịp thời.

Hy vọng qua những chia sẻ trên đây, các bạn đã có thể lựa chọn cho mình một chế độ ăn uống để vết thương mau lành thích hợp nhất. Chúc các bạn luôn có một sức khỏe thật tốt!