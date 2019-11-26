Hướng dẫn cách làm các món ăn vặt từ khoai tây vừa đơn giản vừa thơm ngon

Các món ăn vặt từ khoai tây với hương vị thơm ngon bổ dưỡng không chỉ rất hấp dẫn trẻ nhỏ mà cả người lớn.

Bước 1 : Khoai tây rửa sạch rồi đem nạo vỏ sau đó bạn dùng nạo lỗ to để nạo khoai thành những sợi to.

Bước 2: Rửa khoai cho sạch nhựa sau đó bạn cho khoai vào tô nước muối loãng ngâm 15 phút rồi vớt ra để cho khoai thật khô ráo, bạn có thể dùng khăn sạch hoặc giấy nhà bếp để thấm khô nước.

Bước 3: Trộn chung bột mì, bột chiên giòn, bột ớt, bột tỏi, muối trong một bát tô

Bước 4: Cho khoai vào một bát tô sau đó cho hỗn hợp bột vào xóc đều lên cho khoai bám một lớp mỏng bột.

Khoai vàng giòn, đẹp mắt

Bước 5: Cho nhiều dầu vào chảo đun cho nóng dầu sau đó bạn cho từng ít khoai vào chiên, đảo đều cho khoai chín vàng đều. Khi khoai vàng giòn bạn vớt ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu, tiếp tục chiên tiếp chỗ khoai còn lại.

2. Khoai tây chiên phô mai

Khoai tây chiên là một trong những món ăn vặt từ khoai tây đã quá đỗi quen thuộc và được mọi độ tuổi dành sự yêu thích. Chỉ cần thêm chút hương vị phô mai là bạn đã có thể làm được món ăn vặt giòn ngon, hấp dẫn này.

Chỉ cần thêm chút hương vị phô mai là bạn đã có thể làm được món khoai tây chiên phô mai giòn ngon, hấp dẫn

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoai tây: 4-5 củ

Muối: 2 muỗng cà phê

Đường: 1 muỗng cà phê

Dầu ăn: 300 ml

Tiêu: 1/2 muỗng cà phê

Bột phô mai: 100 gram

Đá lạnh

Hướng dẫn cách làm:

Bước 1: Rửa sạch khoai tây rồi gọt vỏ, khoét bỏ mắt khoai và cắt thành hình thanh dài và nhỏ vừa ăn. Rửa lại cho sạch nhựa khoai rồi đem ngâm khoai vào bát nước lạnh có pha chút muối. Ngâm như vậy 15 phút.

Bước 2: Đổ khoai ra rổ và để cho ráo nước. Sau đó, đun một nồi nước sôi cùng 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng cà phê đường luộc sơ. Cho khoai vào luộc sơ qua 1-2 phút rồi vớt ra để cho ráo nước và bỏ vào bát đá lạnh cho khoai giòn.

Bước 3: Bắc chảo lên bếp và cho dầu vào chảo đun thật nóng. Khi dầu nóng già thì giảm lửa ở mức vừa. Cho khoai vào chiên, thi thoảng bạn đảo nhẹ cho đến khi khoai vàng đều thì vớt ra để vào giấy thấm bớt dầu.

Cho khoai vào bát lớn, rắc bột phô mai vào cho phủ đều quanh khoai tây

Nên chiên 2 lần để khoai giòn tan. Trong lần chiên lần đầu, bạn chiên cho khoai hơi vàng rồi vớt khoai ra nhưng không tắt bếp. Sau 2-3 phút, bạn cho khoai vào chiên lần 2, chiên thêm 3-4 phút nữa là khoai vàng ruộm giòn tan.

Bước 4: Cho khoai vào bát lớn, rắc bột phô mai vào cho phủ đều quanh khoai tây. Rắc thêm muối tiêu và ăn kèm với tương ớt hoặc tương cà đều hấp dẫn.

3. Khoai tây chiên xù

Các món chiên xù với lớp vỏ giòn tan, nghe vui tai mà nhai cũng rất đã nên rất được yêu thích. Khoai tây chiên xù là món ăn vặt cực đã có lớp vỏ giòn rụm, với tầng tầng lớp lớp gia vị hòa quyện. Chắc hẳn món ăn này sẽ khiến ai cũng phải thốt lên thật tuyệt diệu.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoai tây: 4-5 củ

Trứng gà: 3 quả

Phô mai bào sợi: 100 gram

Thịt băm: 200 gram

Bơ nhạt: 100 gram

Hạt tiêu: 1/ 2 muỗng cà phê

Tỏi băm, hành băm: 100 gram

Muối: 2 muỗng cà phê

Bột chiên xù: 200 gram

Hướng dẫn cách làm:

Khoai tây chiên xù là món ăn vặt cực đã có lớp vỏ giòn rụm, với tầng tầng lớp lớp gia vị hòa quyện

Bước 1: Gọt vỏ khoai tây, đem rửa sạch, cắt thành từng khối nhỏ. Sau đó cho vào nồi hấp cho khoai mềm.

Đem khoai mềm tán và đánh nhuyễn cùng với bơ. Sau đó, cho thịt băm, hành, tỏi băm, muối, hạt tiêu, phô mai bào sợi vào trộn đều.

Bước 2: Nặn khoai thành những viên nhỏ vừa ăn.

Bước 3: Đập trứng vào một cái tô và đánh tan trứng. Cho viên khoai vào trứng. Sau đó đem lăn đều vào bột chiên xù.

Bước 4: Đun cho dầu thật nóng và giảm lửa vừa khi dầu nóng già.

Cho khoai vào chiên trong chảo dầu. Vớt ra khi viên khoai vàng đều và cho vào giấy thấm bớt dầu là có thể thưởng thức.

4. Khoai tây cay

Khoai tây cay kích thích vị giác

Trong những ngày trời mưa gió, không khí mang chút se lạnh, nếu được thưởng thức món ăn vặt có vị cay cay thì thật là tuyệt vời.

Sau đây là công thức làm khoai tây cay kích thích vị giác sẽ giúp các bạn có được cảm giác tuyệt vời này.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoai tây:4-5 củ

Bơ thực vật: 50 gram

Gia vị: Mù tạt, muối, ớt khô, bột nghệ, bột masala (số lượng gia vị tùy chỉnh tùy thuộc vào khẩu vị từng người)

Hành lá thái nhỏ

Hướng dẫn cách làm:

Đun cho đến khi khoai mềm thì cho vào ít hành lá, đảo đều -Ảnh minh họa: Internet

- Gọt sạch vỏ khoai tây, cắt thành miếng vừa ăn.

- Cho bơ vào nồi đun chảy. Sau đó cho hạt mù tạt vào đảo cùng.

- Cho khoai vào rồi thêm muối, ớt, bột nghệ, bột masala vào đảo đều. Đun nhỏ lửa và đậy nắp nồi lại.

- Đun cho đến khi khoai mềm thì cho vào ít hành lá, đảo đều và tắt bếp. Món ăn vặt ngon miệng đã được hoàn thành. Rất đơn giản mà không hề tốn nhiều thời gian.

4. Chè khoai tây

Sẽ là một thiếu sót nếu thiếu đi các món chè khi kể đến các món ăn vặt. Chè khoai tây là món ăn vặt của tín đồ hảo ngọt và chắc hẳn sẽ làm bạn cảm thấy thích thú, lạ lẫm.

Chè khoai tây là món ăn vặt của tín đồ hảo ngọt và chắc hẳn sẽ làm bạn cảm thấy thích thú, lạ lẫm

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoai tây: 3-4 củ

Đường: 300 gram

Sữa tươi: 1 hộp

Nước cốt dừa: 100 ml

Muối: 1/2 muỗng cà phê

Dừa nạo, lạc rang

Hướng dẫn cách làm:

Gọt sạch vỏ khoai tây, cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Chuẩn bị một tô nước lạnh pha muối. Cho khoai tây vào ngâm khoảng 15 phút thì vớt ra, để ráo nước.

Hấp khoai cho đến khi khoai chín mềm rồi bỏ riêng ra một tô ướp chung với đường.

Bắc một nồi lên bếp và cho số đường còn lại cùng sữa vào đun sôi. Đun cho đến khi sữa sôi và đường tan hết. Tiếp tục cho khoai vào đun cùng. Sau khoảng 2-3 phút thì tắt bếp.

Múc khoai ra bát. Sau đó cho thêm nước cốt dừa, dừa nạo, rắc lạc rang ở bên trên. Nếu muốn ăn lạnh thì có thể cho thêm đá vào ăn cùng.

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5. Bánh xèo khoai tây

So với bánh xèo Việt Nam, món bánh xèo kiểu Hàn có cách làm đơn giản hơn nhiều. Đây là món ngon với khoai tây và trứng bạn có thể dùng để làm món ăn nhẹ, ăn khuya hay ăn lót dạ. Chỉ cần chấm với một chút nước tương khi ăn thì đã thật là đã miệng.

Bánh xèo khoai tây

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

3 củ khoai tây

80g phô mai mozzarella bào

50g bột mì (hoặc bột bánh xèo Hàn quốc Korean pancake mix thì càng ngon)

Một ít lá hẹ

1/3 củ cà rốt

2 quả ớt xanh

Muối, dầu ăn

Hướng dẫn cách làm:

Bước 1: Gọt sạch vỏ khoai tây. Đem thái nhỏ và xay nhuyễn rồi cho ra âu. Sau đó, bạn đem rây bột mì vào âu khoai tây đã xay trộn đều.

Bước 2: Thái hẹ thành từng khúc, bào cà rốt thành sợi, thái ớt xanh thành lát. Số rau củ vừa sơ chế này bạn cho vào âu khoai tây.

Bước 3: Đem hỗn hợp bột, khoai tây và rau củ trộn đều rồi thêm vào ít phô mai để trộn chung.

Bước 4: Đặt chảo dầu ăn lên bếp và đun nóng. Lần lượt múc từng muỗng hỗn hợp bột đã trộn vào và chiên cho đến khi chín vàng đều hai mặt thì gắp ra đĩa.

Khoai tây không chỉ được dùng để chế biến các món canh, hầm, xào, mà còn có thể làm những món ăn chơi tuyệt vời. Trên đây là tổng hợp các món ăn vặt từ khoai tây rất được yêu thích. Nhìn chung, cách làm các món ăn vặt từ khoai tây khá đơn giản. Hãy thường xuyên vào bếp để trổ tài với các món ăn vặt dễ làm này ngay nhé!