Đây là cách nấu cháo đậu đỏ giảm 5kg trong 1 tháng mà phụ nữ đang đua nhau áp dụng

Vào bếp 06/06/2018 09:36

Đừng dại nhịn ăn để giảm cân, dưới đây là cách nấu cháo đậu đỏ giúp giảm cân hiệu quả lại ngon mát không lo mụn trứng cá.

Mùa hè đến cũng là mùa mà các chị em phụ nữ đua nhau tìm cách giảm cân cấp tốc giúp lấy lại vóc dáng thon gọn, vòng 2 nhỏ nhắn để diện những bộ váy sành điệu. Nhưng đừng coi nhẹ sức khỏe bằng những liệu pháp giảm cân kém khoa học.

Với cách nấu cháo đậu đỏ giảm cân mà hôm nay chúng tôi chia sẻ, bạn có thể giảm được đáng kể cân nặng và triệt tiêu mỡ bụng, mỡ đùi hiệu quả sau 1 tháng. Nấu cháo đậu đỏ ăn hàng ngày là một cách giảm cân an toàn tuyệt đối, cung cấp đủ chất cho cơ thể và giúp làm đẹp da tự nhiên.

Đây là cách nấu cháo đậu đỏ giảm 5kg trong 1 tháng mà phụ nữ đang đua nhau áp dụng - Ảnh 1

Cháo đậu đỏ là món ăn kiêng giảm cân cấp tốc cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cháo đậu đỏ

Cách nấu cháo đậu đỏ ngon còn phụ thuộc vào loại đậu mà bạn chọn mua cũng như phương pháp nấu sao cho đúng để đậu chín vừa, không bị nát quá hay cứng quá. Đậu ngon là những hạt bóng, mẩy, màu đỏ sậm không quá thâm đen.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cháo đậu đỏ giảm cân gồm có:

- Đậu đỏ: ½ bát con

- Đậu xanh: 3 thìa canh

- Đường phèn: 100g (tốt nhất bạn không nên cho đường để đảm bảo kết quả giảm cân tốt nhất)

- Nước

Đây là cách nấu cháo đậu đỏ giảm 5kg trong 1 tháng mà phụ nữ đang đua nhau áp dụng - Ảnh 2

Nấu cháo đậu đỏ để giảm cân rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách nấu cháo đậu đỏ ngon giảm cân hiệu quả

- Đậu đỏ cần phải được rửa sạch và ngâm trong nước khoảng nửa ngày trước khi đem nấu. Sau nửa ngày, bạn chắt sạch nước rồi để đậu ra một chiếc rổ cho ráo nước.

- Với đậu xanh, cũng cần vo nước cho sạch cặn bẩn rồi ngâm nước trong nửa ngày. Bạn nên mua loại đậu xanh để nấu chè họ đã bỏ vỏ sẵn để có thể tiến hành chế biến nhanh hơn.

- Sau khi các loại đậu đã ngâm nước, bạn cho đậu vào nồi, đổ nước sao cho lượng nước ngập gấp 3 lần lượng đậu đỏ trong nồi.

- Ninh nhừ đậu trong ít nhất 30 phút để đậu chín kỹ. Bạn hãy vặn lửa nhỏ để nước không bị quá cạn và đậu chín từ từ nhé.

Đây là cách nấu cháo đậu đỏ giảm 5kg trong 1 tháng mà phụ nữ đang đua nhau áp dụng - Ảnh 3

Đậu đỏ cần ninh chín nhừ để có vị ngọt thơm, bùi bùi dễ ăn - Ảnh: Internet

- Sau 30 phút, bạn cho tiếp đỗ xanh vào nồi rồi ninh thêm 20 phút nữa cho đậu chín. Thỉnh thoảng, bạn nên dùng đũa khuấy đều để tránh cho đậu dính vào đáy nồi làm khê cháo. Nhớ vặn lửa thật nhỏ để nồi cháo không bị tràn ra ngoài và đậu có thời gian chín kỹ.

- Cuối cùng, khi đậu đã chín thì bạn cho đường phèn vào, nhanh tay khuấy tan rồi bắc nồi ra là có thể ăn cháo ngay.

Đây là cách nấu cháo đậu đỏ giảm 5kg trong 1 tháng mà phụ nữ đang đua nhau áp dụng - Ảnh 4

Cháo đậu đỏ là món ăn giải nhiệt mùa hè, lại giúp giảm cân - Ảnh: Internet

Cháo đậu đỏ rất dễ nấu, bạn có thể nấu bằng nồi bình thường hoặc tốt nhất thì nấu trong nồi áp suất rất tiện lại không mất thời gian canh chừng.

Ăn cháo đậu đỏ mỗi ngày 3 bữa sẽ giúp bạn đẩy nhanh thời gian giảm cân lên rất nhiều. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe và khả năng làm việc, bạn chỉ cần ăn cháo đậu đỏ vào bữa tối là có thể giảm cân đáng kể sau 1 tháng rồi.

Giảm cân bằng cháo đậu đỏ nên kết hợp ăn nhiều loại hoa quả giàu vitamin như dưa hấu, dứa, kiwi,... để bổ sung đủ chất cho cơ thể. Chúc các bạn giảm cân thành công!

Mỗi lần nấu cơm bốc thêm nắm đậu đỏ cho vào và cái kết ngọt sau 1 tuần

Mỗi lần nấu cơm bốc thêm nắm đậu đỏ cho vào và cái kết ngọt sau 1 tuần

Chẳng cần mất nhiều công sức hay ăn kiêng khổ cực bạn vẫn có thể đánh bay 2kg mỡ chỉ trong 1 tuần với nồi cơm có thêm nắm đậu đỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   cách nấu cháo giảm cân bằng đậu đỏ Cháo đậu đỏ

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày