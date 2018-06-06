Đây là cách nấu cháo đậu đỏ giảm 5kg trong 1 tháng mà phụ nữ đang đua nhau áp dụng

Với cách nấu cháo đậu đỏ giảm cân mà hôm nay chúng tôi chia sẻ, bạn có thể giảm được đáng kể cân nặng và triệt tiêu mỡ bụng, mỡ đùi hiệu quả sau 1 tháng. Nấu cháo đậu đỏ ăn hàng ngày là một cách giảm cân an toàn tuyệt đối, cung cấp đủ chất cho cơ thể và giúp làm đẹp da tự nhiên.

Mùa hè đến cũng là mùa mà các chị em phụ nữ đua nhau tìm cách giảm cân cấp tốc giúp lấy lại vóc dáng thon gọn, vòng 2 nhỏ nhắn để diện những bộ váy sành điệu. Nhưng đừng coi nhẹ sức khỏe bằng những liệu pháp giảm cân kém khoa học.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cháo đậu đỏ

Cách nấu cháo đậu đỏ ngon còn phụ thuộc vào loại đậu mà bạn chọn mua cũng như phương pháp nấu sao cho đúng để đậu chín vừa, không bị nát quá hay cứng quá. Đậu ngon là những hạt bóng, mẩy, màu đỏ sậm không quá thâm đen.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cháo đậu đỏ giảm cân gồm có:

- Đậu đỏ: ½ bát con

- Đậu xanh: 3 thìa canh

- Đường phèn: 100g (tốt nhất bạn không nên cho đường để đảm bảo kết quả giảm cân tốt nhất)

- Nước

Nấu cháo đậu đỏ để giảm cân rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách nấu cháo đậu đỏ ngon giảm cân hiệu quả

- Đậu đỏ cần phải được rửa sạch và ngâm trong nước khoảng nửa ngày trước khi đem nấu. Sau nửa ngày, bạn chắt sạch nước rồi để đậu ra một chiếc rổ cho ráo nước.

- Với đậu xanh, cũng cần vo nước cho sạch cặn bẩn rồi ngâm nước trong nửa ngày. Bạn nên mua loại đậu xanh để nấu chè họ đã bỏ vỏ sẵn để có thể tiến hành chế biến nhanh hơn.

- Sau khi các loại đậu đã ngâm nước, bạn cho đậu vào nồi, đổ nước sao cho lượng nước ngập gấp 3 lần lượng đậu đỏ trong nồi.

- Ninh nhừ đậu trong ít nhất 30 phút để đậu chín kỹ. Bạn hãy vặn lửa nhỏ để nước không bị quá cạn và đậu chín từ từ nhé.

Đậu đỏ cần ninh chín nhừ để có vị ngọt thơm, bùi bùi dễ ăn - Ảnh: Internet

- Sau 30 phút, bạn cho tiếp đỗ xanh vào nồi rồi ninh thêm 20 phút nữa cho đậu chín. Thỉnh thoảng, bạn nên dùng đũa khuấy đều để tránh cho đậu dính vào đáy nồi làm khê cháo. Nhớ vặn lửa thật nhỏ để nồi cháo không bị tràn ra ngoài và đậu có thời gian chín kỹ.

- Cuối cùng, khi đậu đã chín thì bạn cho đường phèn vào, nhanh tay khuấy tan rồi bắc nồi ra là có thể ăn cháo ngay.

Cháo đậu đỏ là món ăn giải nhiệt mùa hè, lại giúp giảm cân - Ảnh: Internet

Cháo đậu đỏ rất dễ nấu, bạn có thể nấu bằng nồi bình thường hoặc tốt nhất thì nấu trong nồi áp suất rất tiện lại không mất thời gian canh chừng.

Ăn cháo đậu đỏ mỗi ngày 3 bữa sẽ giúp bạn đẩy nhanh thời gian giảm cân lên rất nhiều. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe và khả năng làm việc, bạn chỉ cần ăn cháo đậu đỏ vào bữa tối là có thể giảm cân đáng kể sau 1 tháng rồi.

Giảm cân bằng cháo đậu đỏ nên kết hợp ăn nhiều loại hoa quả giàu vitamin như dưa hấu, dứa, kiwi,... để bổ sung đủ chất cho cơ thể. Chúc các bạn giảm cân thành công!